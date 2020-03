Le retour, après avoir surmonté ses blessures, de Francis Coquelin et Rodrigo Moreno est la principale nouveauté de la liste des Valence convoqués pour visiter Alavés ce vendredi dans un match de championnat.

Dans l’appel, les gardiens Jaume Doménech et Jasper Cillessen et les défenseurs Jaume Costa, Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà, Daniel Wass, Alessandro Florenzi et le jeune Hugo Guillamon.