Córdoba Patrimonio-Emotion Zaragoza, un affrontement crucial pour la permanence | Sports pratiques

Il Patrimoine et émotion de Cordoue Saragosse ils ont égalisé quatre buts ce samedi après un match intense entre des rivaux directs luttant pour la permanence dans le Première division Le football en salle, un résultat qui maintient les Andalous hors d’une zone de relégation dans laquelle ils continueront un jour de plus les mains. La tension du jeu a été constatée dès le début et déjà à la minute de jeu, dans le premier coup à la porte de l’Emotion Saragosse, Javi Alonso Vista Alegre est resté silencieux avec un tir bas après une perte du ballon de Cordoue.

Shimizu et César ont donné la réponse locale avec des occasions claires qui ont avorté avec de bonnes interventions Iván Bernad, bien que la poussée de Cordoba Heritage ait abouti au match nul, signé à 3 minutes par Pablo Del Moral après une série de rejets dans la région.

Le système défensif de l’équipe aragonaise a entravé la sortie propre du ballon par Cordoue, qui a pris l’initiative avec l’entrée dans le domaine d’un atout Zequi. Le Cadix a eu quelques opportunités dans une phase de siège local, mais celui qui était le plus précis était son partenaire Pablo Del Moral.

La fermeture madrilène a détecté un trou dans la défense de Saragosse pour remettre le ballon avec adresse et faire 2-1 à 6 minutes.

Juanqui a touché la cravate d’un tir éloigné et Jesús Rodríguez a réussi à augmenter le revenu local dans une touche d’impulsion qui a détourné le but de Bernad, bien qu’il était Réplique, après un corner et un rebond du local Jésus, qui revient pour équilibrer un duel très serré (2-2, m.12).

Des situations dangereuses ont alterné dans les deux zones dans un étirement final intense de la première partie. Shimizu brossé contre et Koseky n’a pas réussi à terminer à deux mètres du but une autre situation claire avant l’entracte, qui était égal à deux.

Impétueuse seconde partie

La mise en scène dans la deuxième partie a été impétueuse de la part de Cordoue, lorsque le Moral a écrasé une balle dans le poteau dans la première minute du jeu, en plus du visiteur Retamar a pris sur la ligne de but un tir de Jesús Rodriguez et César il a également forcé Bernad à être employé à fond.

Dans une action de balle stationnaire, César Il a marqué 3-2 et a élevé le ton d’un match où Emotion Zaragoza a été forcé de risquer. Ainsi, le match a été presque immédiat, avec la signature de Juanqui après un corner. Les de Santi Herrero profita de la confusion locale et Daniel prit le ballon sous les bâtons après une faute de Javi Alonso qui avait surpassé Gonzalo. Sparks sauta sur le terrain dans les dix dernières minutes. Juanqui, un cauchemar pour Cordoue, a fait le 3-4, mais en quelques secondes, il a répondu Loyal Manu avec 4-4 pour les Andalous. Au milieu d’un climat de peur partagée, les deux équipes cherchant à minimiser les erreurs, Saragosse a commencé à agir cinq en trois minutes et l’équipe andalouse a répondu avec la même stratégie, mais le score n’a plus bougé.

– Fiche technique:

4 – Site du patrimoine mondial de Cordoue: Gonzalo Puebla; Pablo del Moral, César, Manu Leal, Shimizu – cinq initiales -, Giasson, Javi Sánchez, Jesús Rodríguez, Zequi, Koseky et Daniel.

4 – Football Emotion Zaragoza: Ivan Bernad; Ortego, Javi Alonso, Retamar, Juanmi – cinq initiaux -, Villanueva, Victor Tejel, Richi, Hugo, Esteban et Nano Modrego.

Buts: 0-1, M.1: Javi Alonso. 1-1, M.3: Pablo Del Moral. 2-1, M.6: Pablo Del Moral. 2-2, M.12: Victor Tejel. 3-2, M.25: César. 3-3, M.26: Juanqui. 3-4, M.32: Juanqui. 4-4, M.33: Loyal Manu. Arbitres: Blas Alonso et Romero Candela (Comité espagnol Manchego). Ils ont averti les habitants de Giasson et César, et les visiteurs Retamar et Juanqui.

Incidents: Match correspondant à la vingt-troisième journée de Ligue en Première Division, disputé au Vista Alegre Municipal Sports Palace devant 3 500 spectateurs.