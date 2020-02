Cornejo, la famille qui porte le cinéma espagnol depuis cent ans | Culture et divertissement

Tous les habitants des villes de Gérone, Tolède, Zamora, Ibiza, Saint Jacques de Compostelle, Melilla et Teruel, par exemple, pourraient se déguiser en Romains, période ou années 60 à Cornejo, la société de location de vêtements qui arrive cette année à son centenaire après avoir surmonté deux crises majeures.

“Nous avons dans nos entrepôts plus de 500 000 costumes complets, soit environ trois millions de vêtements, chaussures et bijoux inclus”, présume-t-il dans une interview à EFE Humberto Cornejo (Madrid, 1952), chef de la troisième génération qui dirige une entreprise. de location de costumes pour le cinéma, le théâtre et la télévision qui en 2019 facturait 4 millions d’euros et réalisait un bénéfice de 400 000 euros.