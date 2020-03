Coronavirus affecte les banques alimentaires du comté d’Orange – Telemundo Miami (51)

Les achats de panique et la diminution des dons ont mis à rude épreuve les banques alimentaires du comté d’Orange à un moment où la demande pour leurs services augmente.

La banque alimentaire du comté d’Orange risquait de manquer de nourriture cette semaine, a déclaré le réalisateur Mark Lowry. Mais des dons financiers sont venus, a-t-il dit.

“Aujourd’hui a été une journée très chargée”, a déclaré Lowry jeudi. “Beaucoup de choses potentiellement passionnantes se produisent.”

Amazon a contacté Lowry mercredi soir pour l’aider dans un projet pilote de livraison de porte-à-porte aux personnes âgées.

Mercredi également, une enveloppe FedEx est arrivée, avec «le plus grand don privé que nous ayons reçu, un chèque de 250 000 $», a déclaré Lowry.

Environ 300 000 $ en dons en espèces ont été reçus le dernier jour, a déclaré Lowry.

“Cela durera moins de deux semaines”, a déclaré Lowry, expliquant combien il est coûteux de reconstituer la banque alimentaire en achetant de la nourriture. “Du côté de l’offre, nous n’avons pas de collectes de nourriture ou de dons de nourriture en partie à cause de l’achat de panique”, a déclaré Lowry.

Du côté de la “demande”, davantage de personnes demandent de l’aide, a-t-il dit.

La Fédération du travail du comté d’Orange a déclaré à Lowry que 92% de ses membres étaient sans emploi en raison de COVID-19. Beaucoup de membres du syndicat travaillent pour des parcs à thème, des hôtels, des restaurants et des services de restauration, “et ils voulaient désespérément de la nourriture, alors ce que nous leur avons donné nous l’avons donné”, a déclaré Lowry.

Le coronavirus n’est pas une condamnation à mort, prévient un expert.

Le site Web de l’organisation, ocfoodhelp.org, a reçu plus de 2 000 visites du vendredi au jeudi, a déclaré Lowry.

Une entreprise de construction locale qui a dû fermer ses portes en raison de la pandémie a proposé de prêter ses camions pour la livraison de nourriture, a déclaré Lowry.

Les dons à la banque alimentaire peuvent être effectués en cliquant ici.

La deuxième banque alimentaire Harvest du comté d’Orange a également annoncé qu’elle avait besoin de plus de dons financiers pour acheter de la nourriture pour ceux qui en avaient besoin.

“Nous avons besoin de dons pour acheter de la nourriture stable pour remplir nos camions au cours des prochaines semaines et des prochains mois”, a déclaré Harald Hermann, PDG d’Orange County de la deuxième banque alimentaire Harvest Hermann.

Second Harvest a dû puiser dans son fonds de réserve d’urgence pour acheter deux camions de beurre d’arachide, de la farine d’avoine rapide et 400 000 livres de pommes de terre à livrer chaque semaine aux sites partenaires de l’organisme à but non lucratif pour les deux prochains mois.

“Nous avons collecté de manière proactive des fonds pour obtenir 37 camions, soit 1,1 million de livres de nourriture stable, notre besoin le plus critique”, a déclaré Hermann. «De généreux donateurs ont rapidement augmenté pour financer 17 camions, réduisant notre besoin actuel à 20 camions.

Le Dr Javier Pérez Fernández parle de la différence entre les deux maladies.

“Cependant, compte tenu de l’évolution rapide de l’environnement de crise, nous anticipons la nécessité de continuer au-delà de notre plan initial de huit semaines.”

Les dons peuvent être effectués en cliquant ici.

Second Harvest a également besoin de bénévoles âgés de 18 à 64 ans qui ont des camions moyens ou plus grands pour aider à livrer des boîtes de nourriture aux garde-manger et aux sites de distribution, car l’organisation a dû fermer son centre de distribution.

La superviseure du comté d’Orange, Lisa Bartlett, a déclaré: “Il est possible que plusieurs comtés se tournent vers la Garde nationale pour la distribution de nourriture. Nous examinons toutes les options en ce moment.”

.