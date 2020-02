Coronavirus au Mexique? La gestion des risques sera essentielle

Le Mexique doit appliquer des stratégies de gestion des risques pour éviter non seulement la contagion, mais aussi les dommages à l’économie et aux entreprises locales.

Par Arantzatzú Rizo

Des pays comme le Mexique, où une situation d’urgence comme le coronavirus n’est pas encore confrontée, ont la possibilité d’appliquer des stratégies de gestion des risques pour éviter non seulement la contagion, mais aussi les dommages à l’économie locale et à ses entreprises.

Le pays doit entrer dans la phase d’anticipation précoce des cas et être au courant des révisions dans les zones vulnérables.

En outre, il doit établir des mesures à la frontière ayant le plus grand impact; mesurer les temps de réponse et évaluer la disponibilité des ressources humaines, économiques et d’infrastructure, explique Gerardo Herrera, directeur de Risk Consulting pour l’Amérique latine chez Marsh & McLennan Companies.

Il prévoit que le coronavirus, qui est apparu en Chine en décembre dernier, a déjà un impact économique mondial qui “dans certains cas sera grave pour le monde et ses entreprises”.

Il affirme qu’il existe d’innombrables entreprises mexicaines dont les produits ont un retard de livraison, avec des engagements rompus et des dates incertaines.

«De nombreux ports sont déjà arrêtés; Le Panama, par exemple, a une économie liée à sa traversée de navires à travers les deux ports dont ils disposent et il y a beaucoup de retards, des chargements en transit de divers navires qui viennent de Chine et se rendent sur la côte est des États-Unis », explique-t-il .

Il soutient que ce qui précède est un signe de l’impact grave, commercial et économique que le virus peut avoir pour les entreprises et les pays.

Il prévoit que la même chose se produira au Mexique et, par conséquent, le gouvernement et les organisations commerciales doivent établir des mesures qui encouragent les entreprises les plus touchées, celles qui dépendent fortement de la Chine.

Il dit que des cartes de risques doivent être établies, mais également réduire les expéditions qui n’auront pas un accès rapide et efficace, en plus d’utiliser de nouveaux clients et de couvrir les manquants avec d’autres fournisseurs.

Il prédit qu’il y aura des secteurs qui, par la réglementation ou la tradition, seront mieux préparés que d’autres, comme le secteur financier avec des processus de gestion à haut risque, ou l’exploitation minière et l’aviation; d’autres non, comme la vente au détail, les hôtels étoiles et les divertissements.

La question est alors de se préparer à réagir à temps et à ne pas perdre d’avantages compétitifs; Ainsi, la gestion du risque économique, précise Herrera, ne consiste «pas seulement à anticiper l’impact qu’il aura à court terme, mais à savoir faire face à ce qui va arriver dans six mois ou un an; Ce sera le secret. “

Considère que tout risque sans identification ni planification réduit la réactivité d’une organisation, d’une entreprise ou d’un pays; Elle peut entraîner des coûts élevés, une forte baisse des ventes, une perte de compétitivité et, en cas d’épidémie, des décès.

D’où l’importance d’outils qui aident à planifier, identifier à temps et mettre en place un système de confinement intelligent.

“La gestion des risques n’est pas comme un diplôme universitaire, mais quelque chose d’absolument impératif pour toute organisation, pays ou entreprise”, dit-il.

Marsh & McLennan Companies et le World Economic Forum ont présenté en janvier dernier le Global Risk Report 2020, une étude dans laquelle des centaines d’experts détaillent l’importance d’établir des mesures contre les menaces et leur impact sur les entreprises, les pays et les organisations.

Le scénario mondial, dit Herrera, ne laisse aucune place à la gestion pour être unique: «Les pays et les entreprises ne peuvent pas agir individuellement; ils doivent le faire ensemble, c’est la première condition ».

Ils doivent identifier clairement les risques, explique-t-il, «pour localiser ce qu’ils sont; par exemple, avec le coronavirus, connaître l’épidémie quels impacts il y aura. ”

L’autre condition, elle se développe, est la communication et la force du message. Cela peut également représenter un risque et créer des effets négatifs si cela n’est pas fait avec la conscience sociale: “Cela peut provoquer un abus de confiance”.

Il réitère donc que les pays et les entreprises qui n’ont pas d’identification au niveau local doivent commencer à agir.

Source: Marsh & McLennan Companies.

