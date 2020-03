Coronavirus au Salvador: le plan ambitieux de Bukele pour renforcer l’économie du pays menacé par Covid-19

Au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus, l’une des stratégies proposées par un pays aussi petit qu’El Salvador a réussi à attirer l’attention des citoyens du monde entier.

Le pays d’Amérique centrale, qui a été parmi les derniers à signaler la présence de covid-19 en Amérique latine, a publié ce week-end un ensemble ambitieux de mesures économiques devenues virales sur les réseaux sociaux.

Comme annoncé par son président, Nayib Bukele, le paiement sera suspendu pour trois mois pour l’ensemble de la population des services de base tels que l’eau, l’électricité et même Internet.

Il a également annoncé que des centaines de milliers de personnes recevra un bonus de 300 $ US pour compenser leur manque de revenus pendant la crise, en particulier ceux pratiquant le commerce informel.

Lundi, l’Assemblée législative a approuvé une partie des mesures et en surveille d’autres. Bukele a donc continué à utiliser Twitter – son réseau social préféré – pour exhorter les membres du Congrès à se dépêcher avant ce qu’il a appelé le début de la “Troisième Guerre mondiale”. .

Algunos aún no se han dado cuenta, pero ya inició la Tercera Guerra Mundial.

Some people might not have realized that World War III has already begun. pic.twitter.com/yK6RCSoPv4

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2020