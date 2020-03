Coronavirus: comment garder votre lieu de travail propre et rester en bonne santé pendant l’épidémie

Renforcez votre système immunitaire en mangeant des 2:29

(CNN) – Vous pouvez passer plus d’heures au bureau qu’à la maison, mais à quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment nettoyé votre espace de travail?

Les bureaux offrent des centaines de cachettes microscopiques pour les virus et les bactéries: les fissures du clavier, les boutons de l’ascenseur, la poignée commune du réfrigérateur.

Bien que le nouveau coronavirus soit transmis principalement d’une personne à l’autre, le contact avec des surfaces infectées peut également transmettre le virus.

Mais ne tombez pas encore malade – les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la U.S.Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ont des conseils sur la façon de désinfecter correctement les postes de travail pour rester en bonne santé et nettoyer votre lieu de travail pendant une pandémie.

Nettoyez votre lieu de travail.

Avant de commencer votre quart de travail, utilisez un produit approuvé par les autorités pour désinfecter votre bureau, clavier, souris d’ordinateur, téléphone professionnel et tout autre objet ou surface que vous ou vos collègues touchez beaucoup.

Mais assurez-vous de désinfecter de la bonne façon. Pour travailler, la surface que vous désinfectez doit rester humide pendant une longue période, généralement de 3 à 5 minutes, et cela nécessitera de nombreuses lingettes.

Lavez-vous les mains Beaucoup.

Soyez prêt à faire de nombreux voyages aux toilettes les plus proches. Vous devez vous laver les mains après avoir mangé, toucher les poignées de porte ou vous moucher, parmi de nombreuses autres actions. Chaque fois que vous pouvez vous laver les mains, assurez-vous de les laver correctement. Voici la bonne façon de procéder.

Désinfecte lorsque le savon n’est pas disponible.

Si vous ne pouvez pas quitter une réunion pour vous laver les mains avec du savon, les désinfectants pour les mains sont un bon substitut. Mais il est toujours préférable de se laver à l’eau et au savon après un peu de désinfectant: les gels ne se nettoieront pas les mains comme le ferait leur lavage.

Évitez les poignées de main.

Le nouveau coronavirus se transmet principalement entre les personnes, il évite donc tout contact physique inutile. Rejeter une poignée de main n’est plus impoli, il est désormais recommandé. Agitez votre main d’une manière amicale, faites un signe de paix ou montrez un coup de pouce.

Nettoyez votre smartphone.

Quelle est la valeur de tout ce lavage et désinfection des mains si votre téléphone est sale? Vous pouvez utiliser un chiffon en microfibre humide et savonneux pour essuyer les écrans et l’arrière des iPhones et des téléphones Android (bien qu’Apple ait déclaré cette semaine que des lingettes désinfectantes peuvent également être utilisées sur les iPhones). Il empêche simplement l’eau de pénétrer dans l’un des ports.

Tiens. Un peu de récurage va un long chemin. Mais si vous voulez tuer la plupart des germes, gardez à l’esprit la différence entre la désinfection et le nettoyage: le nettoyage n’enlève que les virus et les bactéries des surfaces, mais la désinfection les enlève.

.