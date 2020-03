Coronavirus, comment nettoyer et désinfecter les surfaces, les vêtements, les meubles et plus encore? Quels produits pouvez-vous utiliser?

Vous pouvez donc nettoyer votre téléphone pour éviter les coronavirus 2:45

(CNN espagnol) – Lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes avec du savon et de l’eau. S’il n’est pas disponible, vous pouvez utiliser un désinfectant en gel. Telle est la recommandation que les autorités sanitaires ne se lassent pas de se répéter au milieu de la pandémie de coronavirus, et c’est la mesure la plus efficace pour éviter la propagation et la propagation de la maladie.

Cela dit, en plus de vous laver les mains, vous pouvez également prendre soin de vous en nettoyant et désinfectant correctement les surfaces et les objets avec lesquels vous interagissez quotidiennement.

C’est la bonne façon de se laver les mains, selon l’OMS 0:50

Le coronavirus peut vivre sur des surfaces en plastique et en acier inoxydable jusqu’à trois jours, selon des chercheurs dans une étude publiée sous forme de lettre à l’éditeur du New England Journal of Medicine.

Et il peut rester dans les aérosols, en suspension dans de petites particules ou gouttelettes, pendant trois heures, selon l’étude.

Les résultats permettent aux chercheurs de mieux comprendre combien de temps le nouveau coronavirus peut rester sur les surfaces et dans l’air, bien que les scientifiques aient déclaré que davantage de recherches étaient nécessaires.

L’étude indique que la transmission du nouveau coronavirus est possible par les aérosols et les matériaux, “car le virus peut rester viable et infectieux dans les aérosols pendant des heures et sur les surfaces pendant des jours”, ont écrit les chercheurs.

Découvrez comment vous pouvez le faire et quels produits vous pouvez utiliser

Deux étapes: nettoyage et désinfection

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré que le nouveau coronavirus se propagerait principalement par des gouttes respiratoires, telles que des gouttes lors de la toux ou des éternuements.

“Il peut être possible pour une personne de contracter covid-19 en touchant une surface ou un objet infecté par le virus, puis en touchant sa bouche, son nez ou éventuellement ses yeux, mais ce n’est pas censé être le principal moyen de propagation du virus.” il se propage », selon le site Web du CDC.

Dans ses directives pour désinfecter une maison si quelqu’un est malade, le CDC recommande de nettoyer et de désinfecter les surfaces et les objets fréquemment touchés, tels que les tables, les comptoirs, les interrupteurs d’éclairage, les boutons de porte et les poignées d’armoire.

REGARDEZ: Le nouveau coronavirus peut durer jusqu’à trois jours sur les surfaces, selon l’étude

Pour nettoyer

Le CDC recommande d’utiliser de l’eau et du savon et de nettoyer fréquemment les surfaces et les objets que nous touchons quotidiennement.

Pour les surfaces molles telles que les tapis, les rideaux et les meubles, il est recommandé de laver avec du savon et de l’eau ou avec des nettoyants appropriés pour le type de tissu et ceux qui peuvent être mis dans la machine à laver.

Pour les vêtements, si quelqu’un est malade à la maison, vous devez porter des gants jetables. Il est recommandé de ne pas secouer les vêtements sales et de les laver à la température la plus élevée possible.

Nettoyez et désinfectez également le panier à linge avec de l’eau et du savon, puis avec un désinfectant.

Vous pouvez nettoyer votre téléphone portable avec de l’alcool, ainsi que vos lunettes, après votre départ.

Walmart et Publix modifient leurs horaires à cause du virus 1:05

Désinfecter

Des solutions diluées de chlore (eau de javel, eau de javel) peuvent être utilisées en vérifiant qu’elles ne sont pas périmées et en suivant les instructions de ceux qui les fabriquent.

Le CDC indique comment préparer une solution de chlore:

5 cuillères à soupe (1/3 tasse) d’eau de Javel par gallon d’eau (environ 3,8 litres)

4 cuillères à café de chlore pour un litre d’eau

Peut également être utilisé pour désinfecter les solutions avec au moins 70% d’alcool

Les nettoyeurs commerciaux fonctionnent aussi, dit le CDC. «Nettoyez la zone ou l’objet avec de l’eau et du savon ou un autre détergent s’il est sale. Utilisez ensuite un désinfectant. “

N’oubliez pas de suivre les instructions, telles que garder le produit sur la surface pendant plusieurs minutes avant de nettoyer et sécher et de porter des gants et de ventiler l’endroit que vous nettoyez.

REGARDER: Un patient atteint de coronavirus en Argentine raconte comment son rétablissement a été

Autres désinfectants que vous pouvez utiliser

L’Agence américaine de protection de l’environnement. USA Il arme les consommateurs avec une liste de désinfectants que les gens peuvent utiliser pour se protéger contre le nouveau coronavirus.

Voici certains des désinfectants inscrits sur la liste de l’EPA:

Nettoyant multi-surfaces Clorox + javellisant

Lingettes désinfectantes Clorox

Clorox Commercial Solutions® Clorox® Désinfectant Spray

Nettoyant concentré désinfectant à usage intensif de marque Lysol

Lysol Disinfectant Max Cover Mist

Nettoyant multi-surfaces Clean & Fresh de marque Lysol

Lingettes désinfectantes pour surfaces professionnelles Purell

Spray germicide Sani-Prime

Vous pouvez lire la liste complète des désinfectants ici.

