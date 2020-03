Coronavirus, dictature et démocratie

Concernant le coronavirus, il y a des questions, non pas du point de vue médical ou épidémiologique, mais sur notre situation. En plus des informations sur la propagation rapide du virus, qui sont dans tous les médias, officielles ou non, les seules nouvelles du gouvernement à cet égard ont été, jusqu’à présent, exclusivement par les canaux officiels et les radios, ou ont été divulguées. Et, comme cela arrivera sûrement à tout moment, sur la chaîne nationale.

L’émergence du coronavirus montre les limites étroites auxquelles le gouvernement nous a soumis, en raison de la polarisation qu’il a provoquée entre dictature et démocratie. En démocratie, des mesures obligatoires sont également prises, contre la volonté du peuple, même dans des situations non urgentes. Le trafic est réglementé et les transactions commerciales et les délits sont réglementés, par exemple. Dans les situations d’urgence, comme nous l’avons vu dans ce cas, des quarantaines sont établies, les vols sont interdits et les restrictions à l’immigration sont levées, entre autres. Et tous les médias ont accès aux informations officielles et les diffusent. Mais dans des dictatures comme la nôtre, ils ne parlent que pour leurs médias et pour leur public partisan, ou sur un réseau national, qu’ils abusent également lorsqu’ils ne sont pas toujours en situation d’urgence.

Concernant l’efficacité supposée avec laquelle la Chine a géré l’urgence, car il n’y a pas non plus de liberté d’expression, dans quels cas de contagion ont diminué, dans un livre que plusieurs auteurs préparent et que nous présenterons deux ans après la crise nicaraguayenne , il est souligné: «Les universitaires devraient étudier, car la littérature sur la crise de la démocratie dans les économies de marché est de plus en plus fréquente, le cas des régimes politiques à système de parti unique, ou hégémonique, dans les pays à économie faible et limitée contrairement à la Chine. C’est le cas du Nicaragua, et d’une certaine manière du Venezuela, bien qu’il existe des différences substantielles… », entre les deux pays.

Parmi eux, au Venezuela, après la victoire écrasante de Chávez en 1998 en tant qu’expression d’une nouvelle majorité politique, de nombreuses élections libres ont eu lieu, jusqu’à ce que l’opposition unifiée remporte les élections à l’Assemblée nationale. Des élections libres n’ont plus jamais eu lieu. Au Nicaragua, lors des élections de 2006, Ortega a gagné par division d’opposition, bien que 8% des suffrages restent non publiés, et depuis lors, des élections libres n’ont jamais eu lieu, car Ortega savait qu’il n’aurait pas la majorité. Cette précarité électorale est plus grande après le massacre, et nous demandons au Nicaragua et à la communauté internationale que nous ayons à nouveau des élections libres. Et la dernière chose qui puisse arriver, concernant le coronavirus, c’est qu’ils attribuent aux sanctions, comme leurs moyens l’ont déjà laissé entendre, quelle est la responsabilité de leur semis.

L’auteur est sociologue et économiste, il était candidat à la présidence nicaraguayenne.