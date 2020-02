Coronavirus, effet domino d’une épidémie de risque “très élevé” pour le monde | La société

On ne peut ni voir ni sentir, mais il est certain que ses ravages chez plus de 80 000 personnes font le coronavirus dans la crise sanitaire qui génère plus d’inquiétude dans le monde, le Mexique rapporte déjà deux cas, alors qu’en Italie les infections augmentent et l’OMS augmente le risque d’expansion à «très élevé».

Chaque minute, le nombre de personnes infectées augmente et comme s’il s’agissait d’une horloge numérique, qui, au lieu de décompter, semble être le contraire, avec le passage des heures, la peur parmi les gens s’agite et l’économie mondiale s’agite.