Coronavirus et folie collective

Au Nicaragua et au niveau international, cela a provoqué la stupéfaction de commettre des actes massifs appelés par la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo, tandis que partout la foule est restreinte ou supprimée pour prévenir et contenir la pandémie de coronavirus.

Même dans d’autres pays dominés par des dictatures, comme le Venezuela, ou des régimes autoritaires, comme la Russie, des mesures de prévention draconiennes sont pratiquées, notamment de ne pas appeler ou d’autoriser les concentrations humaines.

Les images de la marche politique du carnaval menée par la dictature d’Ortega à Managua samedi dernier, ridiculement intitulée “L’amour au temps de Covid-19”, montraient le Nicaragua comme un pays à la dérive, non gouverné mais dirigé par des gens “rares” , pour le moins, ou fou selon l’opinion des gens les plus critiques de la dictature.

À cet égard, il convient de noter que, historiquement, les pires dictateurs du monde ont été associés à la folie, car ils ont commis et commettent des actes tellement irrationnels qu’ils ne seraient exécutés par aucune personne sensée.

Cependant, si la folie personnelle est un problème grave, la folie collective est pire, car la première est personnelle, elle n’endommage que l’individu qui en souffre et son environnement familial, tandis que la folie massive est nocive pour beaucoup de gens, y compris tous une société.

Le psychologue espagnol Alex Figueroba, diplômé en psychologie de l’Université de Barcelone avec une mention en psychologie clinique, et directeur du magazine en ligne Viviendo la Salud, aborde ce sujet dans un article intitulé “Folie collective ou maladie psychogène massive: voici comment cela fonctionne” ” Dans son étude, le spécialiste européen indique que «le terme de« folie collective »a été utilisé pour parler de phénomènes très divers, des épidémies de danse qui ont eu lieu en Europe au Moyen Âge à la montée d’Hitler et du nazisme, ou même des révolutions communistes et du mouvement indépendantiste catalan ».

En fait, de nombreux chercheurs ont indiqué que de grands dictateurs tels que Hitler, Staline et Ceacescu, entre autres, étaient dominés par la folie. C’est l’explication qu’ils étaient si irrationnels et que pour exercer leur pouvoir sans limites, ils sont allés jusqu’à commettre le génocide et d’autres crimes contre l’humanité.

Mais ils avertissent également que la folie de certains dictateurs infecte de grandes masses de personnes, qui acclament leurs dirigeants et acceptent volontiers et avec enthousiasme leurs ordres irrationnels. Selon le spécialiste espagnol susmentionné, cette “folie collective” ou “maladie psychogène massive” consistant en “la propagation de troubles d’origine psychologique chez plusieurs membres de la communauté humaine”, sont rares mais se produisent malheureusement.

Sans aucun doute, il est fou qu’au Nicaragua des marches publiques officielles soient effectuées avec des employés publics obligés, alors que la chose rationnelle est d’éviter les foules pour empêcher le coronavirus. Mais c’est aussi une folie collective celle des partisans de la dictature, qui participent volontiers et avec enthousiasme à ces marches sans se soucier de ce qu’ils mettent gravement en danger leur propre santé, celle de leurs familles et de l’ensemble de la population.