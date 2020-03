Coronavirus et sanctions

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (Oacnudh), Mme Michelle Bachelet, a demandé ce mardi 24 mars que les sanctions internationales qui pèsent sur certains pays dont les régimes sont des violateurs majeurs des droits de l’homme soient suspendues ou assouplies. .

La raison pour laquelle Mme Bachelet a fait cette demande est le coronavirus ou la pandémie de Covid-19. En “cette période cruciale”, selon la politique socialiste, ancien président du Chili en deux temps et désormais chargé de surveiller les droits de l’homme dans le monde, “il est nécessaire d’appliquer des dérogations larges et pragmatiques (des sanctions) pour des raisons humanitaires et de convenir d’autorisations rapides. et flexible pour obtenir des biens et équipements médicaux essentiels.

Dans le document publié sur le site officiel d’Oacnudh mardi de cette semaine, le Nicaragua, dont le régime est sanctionné par les États-Unis (USA) et le Canada, n’est pas mentionné et il est prévu qu’à un moment donné il puisse également être sanctionné par le Union européenne. Les pays mentionnés par la déclaration du bureau de Bachelet sont: l’Iran, Cuba, la Corée du Nord, le Myanmar, le Venezuela et le Zimbabwe.

L’omission du Nicaragua pourrait être due au fait que, bien que la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo soit sanctionnée par les États-Unis (USA) et le Canada, le pays n’est pas bloqué ni empêché d’acquérir des médicaments et du matériel médical, comme ce serait apparemment le cas. des autres pays et des régimes sanctionnés.

En réalité, les sanctions au Nicaragua ont été infligées à des représentants de la dictature impliqués dans les pires actes de violation des droits de l’homme, portant atteinte à la démocratie et à la corruption; et à des entités telles que la police d’Orteguista et certaines directement liées à l’enrichissement de la famille dictatoriale.

Au Nicaragua, aucune des sanctions n’affecte la capacité d’assistance médicale du pays et n’empêche pas le gouvernement d’acquérir du matériel et des médicaments pour faire face à l’urgence due à Covid-19. Une urgence que, incidemment, la dictature a minimisée et prétend être prête à y faire face et à la vaincre. Même ses opérateurs politiques se sont moqués des propositions de la société civile, des organisations d’opposition et des députés libéraux à l’Assemblée nationale, pour que le gouvernement adopte des mesures extraordinaires comme cela a été fait dans d’autres pays d’Amérique centrale.

Mais aussi, la proposition de Michelle Bachelet est incomplète. Elle devrait également demander aux régimes des pays sanctionnés pour d’horribles violations des droits de l’homme de cesser d’écraser les gens et de commettre des crimes contre l’humanité, ce qu’ils pourraient commencer à faire en laissant libres tous les prisonniers politiques et consciencieux.

Les sanctions imposées à ces régimes ne sont pas capricieuses. Ils ont été sanctionnés parce qu’ils violent impitoyablement les droits de l’homme, comme le Bureau de Mme Bachelet lui-même l’a vérifié. Elle a donc l’obligation morale de leur demander de cesser de violer les droits humains de leurs citoyens, de les mériter afin qu’ils puissent lever ou assouplir les sanctions.