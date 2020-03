Coronavirus et sport: événements affectés par COVID-19

Coronavirus: nouvelles annulations dans le sport 2:36

(CNN espagnol) – La menace du nouveau coronavirus affecte l’activité de plusieurs pays à travers le monde et de multiples événements sportifs sont impactés par les séquelles de la propagation du COVID-19.

De la Ligue des Champions à la Formule 1, toutes sortes de changements de calendrier ont été observés, y compris la suspension ou le report de compétitions, des événements à huis clos ou des changements de sites. Jusqu’à présent, les principales compétitions de cette année, telles que les Jeux olympiques de Tokyo 2020, la Copa América 2020 ou l’UEFA Euro 2020, sont toujours en place sans subir de changements organisationnels.

Ce sont les événements les plus importants qui ont été affectés par le coronavirus:

Qualifications pour la Coupe du monde

* La FIFA a confirmé la suspension des premières dates de qualification pour l’Amérique du Sud et l’Asie.

* La CONCACAF a également annulé les dates des éliminatoires prévues pour mars.

Ligues de football en Amérique du Sud

* Chili: il se jouera à huis clos.

* Venezuela: toute activité a été suspendue.

* Argentine: la Super League a pris fin, mais les activités publiques ont été suspendues.

* Paraguay: Depuis le 11 mars, les activités publiques à forte affluence ont été suspendues pendant 15 jours.

UEFA

* L’UEFA a suspendu ses compétitions internationales; Ligue des Champions et Ligue Europa. Le 17 mars, il y aura une réunion pour décider de l’avenir du calendrier et de l’Euro 2020.

Autres ligues de football

* La série A a été suspendue jusqu’au 3 avril.

* La Ligue a ordonné une mise à pied de deux semaines à compter du 12 mars.

* La Premier League anglaise a été reportée au 3 avril.

* La Bundesliga a été reportée au 2 avril.

* La Ligue 1 française a également été reportée.

* La Major League Soccer des États-Unis (MLS) a reporté sa campagne de 30 jours à compter du 12 mars.

Basketball

* La NBA a suspendu la saison, plusieurs joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus. La ligue a annoncé le 12 mars qu’elle disposerait d’un minimum de 30 jours sans activité.

* La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) a annulé toutes ses activités.

Formule 1

* La saison débutera en mai après le report du Grand Prix en Australie, à Bahreïn, au Vietnam et en Chine.

MotoGP

* Grand Prix du Qatar (8 mars) suspendu.

* Grand Prix de Thaïlande (22 mars) suspendu.

* Grand Prix d’Austin (5 avril) suspendu.

Cyclisme

* Le départ du Giro d’Italia prévu pour la Hongrie a été suspendu.

* Le Tour des Emirats Arabes Unis a été suspendu avec deux étapes à parcourir.

* Le colombien Fernando Gaviria était positif pour le coronavirus.

Baseball

* La MLB a reporté le début de la saison d’au moins deux semaines.

* La Ligue japonaise de baseball a suspendu le début de la saison, prévue pour le 20 mars.

Le tennis

* La Fédération Internationale de Tennis a suspendu les tournois jusqu’au 20 avril.

Le golf

* L’Augusta Masters, le premier tournoi «majeur» de l’année, a été reporté, sans date encore.

* Le Players Championship, le Valspar Championship, le WGC-Dell Match Play Championship et le Valero Texas Open ont également été touchés.

* L’European Tour a annulé le Maybank Championship en Malaisie et le Chinese Open.

* La LPGA a suspendu le tournoi de Blue Bay qui se tiendra à Hainan, en Chine, ainsi que la Honda LPGA 2020 en Thaïlande et le championnat du monde HSBC à Singapour.

Marathons

* Le marathon de Boston a été annulé. La course était prévue pour le 20 avril et se déroulera désormais le 14 septembre.

* Le marathon de Séoul a été suspendu en raison de la menace du coronavirus. Il avait précédemment été reporté au 22 mars, mais les autorités sud-coréennes ont décidé par la suite de l’annuler entièrement.

* Le marathon de Rome prévu pour le 29 mars a été annulé et ne se déroulera qu’en 2021.

Phases de qualification pour les Jeux Olympiques

L’épidémie du virus COVID-19 a également entraîné la suspension, le report ou le changement de lieu des événements de qualification pour Tokyo 2020 dans les sports suivants:

– Baseball

– Basketball féminin

– Football féminin

– boxe

– Taekwondo

– Combattre

– Water polo

– Aviron

– Rugby 7

– Triathlon

– Biathlon

.