Coronavirus: être, communitas et fête

Julio Moguel

Je

Le coronavirus génère, dans la conscience publique et dans les relations sociales et les systèmes politiques, un changement radical, peut-être jamais vu dans l’histoire du monde.

Il est évident, dans l’idée de «conscience publique», ce qui correspond à la perception et à la conscience propre de leurs monades particulières – les individus – qui ne sont plus sûrs de ce que «nous sommes» ou «étions» dans la réalité de notre être global (notre être glocal, pourrait-on dire), communautaire (lire ce terme dans le sens latin de communitas qui, si nous allons au lexique de Heidegger ou de Levinas, doit être compris comme étant-avec-dans-le-monde) . Nos “vérités”, jusqu’à récemment encore dans certaines marges de certitude, s’effondrent pendant des jours ou des semaines au moment de la pandémie mondiale de coronavirus.

Il n’est plus facile de trouver des guides de certitude pour guider le futur dans le passé. Cela implique sans aucun doute la nécessité de développer un grand effort collectif de réflexion sans liens doctrinaux ni conceptualisation, puisque, comme l’a souligné Adorno, les idées dominantes et “valables” du “maintenant” moderne sont devenues des “cadavres conceptuels”.

Je reviens maintenant au point où j’ai laissé mon récent article dans cet espace. Je faisais alors référence au regard de Boccaccio dans le Decameron sur la peste à Florence en 1348, par rapport à la vision d’Artaud en 1933 sur le théâtre et la peste. Avec la conclusion que, malgré la distance temporelle entre ces penseurs, tous deux avaient conclu que “la douleur maximale” de la scène de la peste noire pouvait être “bénéfique”, car – selon les mots d’Artaud – “ils favorisent les êtres humains à se voir tels qu’ils sont, ils font tomber les masques, révèlent le mensonge, l’apathie, la bassesse, l’imposture; ils secouent l’inertie suffocante de la matière qui envahit même les manifestations les plus claires des sens; et en révélant aux communautés leur pouvoir obscur, leur force cachée, ils les incitent à adopter une attitude héroïque et supérieure envers le destin qu’ils n’auraient jamais pu obtenir autrement. »

II

Peter Sloterdijk intervient sur le sujet à partir d’une lecture du Decameron, apportant des éléments essentiels de réflexion. Dans l’un de ses textes les plus connus, le philosophe allemand considère que le livre de Boccaccio peut toujours être lu “comme un chef-d’œuvre sur le lien entre la fête régénérative et la politique dans un petit format”. Ici, il vaut la peine de transcrire une partie de ces lignes:

Après l’éclosion de la peste à Florence [en 1348] tous les liens civils et humains se sont effondrés […]Comme si une peste psychique s’était superposée à la peste physique. Le séjour dans la ville devient un cauchemar pour les survivants; Jeunesse florentine [que se aíslan para protegerse de la enfermedad, y que inician un ejercicio de “contarse historias” ajenas al drama, J.M.] ils parlent de la possibilité d’appartenance mutuelle après la ruine de la forme politique.

“Appartenance mutuelle après la ruine de la forme politique”: une idée qui, apparaissant comme un produit des dialogues de jeunesse, implique un effet collectif de “révélation”, dans lequel émerge le sens essentiel d’une communitas fertile dans sa possibilité reconstructrice, et qu’il produit, dans la propre conceptualisation de Sloterdijk,

Leçon décisive de toutes les sciences anthropologiques modernes: si les grands ordres sont divisés en deux, l’art de l’appartenance mutuelle ne peut être relancé qu’à partir des petits ordres. La régénération des êtres humains par le travail des êtres humains suppose un espace dans lequel, par coexistence, un monde s’inaugure. (P. S., dans le même bateau)

Ainsi, rondement, l’équation qui doit être utilisée dans notre texte est établie: le coronavirus a rompu «les grands ordres [mundiales, nacionales] en deux »(le chiffre en vaut la peine), en vue de ce que« l’appartenance mutuelle »se retrouve dans« les petites commandes », dans un certain espace où il est possible«[re]inaugurer un monde ». (Dans d’autres textes, cette perspective sera développée par Sloterdijk lui-même sous l’idée d’une relation universelle de “microsphères”, espaces humains-monde de proximité dans lequel la tension du “nous” ou du “commun” avec “l’être” l’individu »crée ses propres logiques immunologiques de vie et de survie collectives, mais aussi d’articulation ou de relation créative et transformatrice avec les autres« microsphères »de la planète).

III

Sur ce point, les exemples ne manquent pas dans l’histoire du monde. L’un d’eux, au Mexique, est une révélation. Souvenons-nous de Morelos et de ses troupes lorsqu’ils sont assiégés à Cuautla, au moment où pratiquement tous ceux qui sont entourés par le feu des forces royalistes sont convaincus qu’ils n’ont d’autre avenir que la mort rapide.

Julio Zárate, au Mexique à travers les siècles, écrit les perles suivantes:

[…] Dispositions militaires [insurgente] ils étaient épuisés et l’épicerie de la ville terminée […]. Les mères regardaient leurs petits mourir parce que leurs seins n’étaient plus la source de vie. [Las] Les grenouilles, les lézards, les souris et les iguanes étaient de l’herbe délicieuse pour ceux qui avaient faim. Et la faim, la soif, la chaleur, la nourriture malsaine, le réveil, ont apporté la peste aux assiégés […]; trente individus ou plus succombaient chaque jour à la fureur de la peste; il n’y avait ni temps ni espace pour enterrer les morts, et les cadavres étaient entassés dans les cours de l’église et parmi les décombres, infestant l’atmosphère […]

Mais il s’avère que, au milieu de “ces scènes d’horreur et de mort”, Morelos recourt à la ressource d’improviser des soirées simples aux points les plus exposés aux feux de l’ennemi […]; et là de nombreux après-midi, à portée de balles, il a participé à des danses […]. Tout était animation dans ce camp fouetté de fer, de faim et de peste. Des coups de canon réalistes ne suffisaient pas [para] mettre fin aux festivités, et chacun d’eux a été accueilli avec des acclamations et des acclamations pour l’indépendance […]

IV

Ainsi, dans le Decameron, ou dans le théâtre d’Artaud, ou sur le site de Cuautla, se vivent des expériences comparables à bien des égards dans la même direction où se déroule le drame de la pandémie actuelle.

De ces points si éloignés dans le temps, “la ruine de la forme politique” découle nécessairement d’une biopolitique qui, dans ses clés transformatrices, conduit à l’émergence de l’être humain en tant qu ‘”être humain nu” ou en conscience. sa «vie nue» (Agamben). Celui-ci, dans ces conditions, à partir de son être individuel et dans ou à partir de ses communitas, peut redécouvrir «l’appartenance mutuelle» et ainsi pouvoir construire ou reconstruire «un monde», et, avec lui, construire ou reconstruire le monde à partir d’un autre. forme.

Julio Moguel

Suivez @MoguelViveros

Économiste de l’UNAM, doctorant à Toulouse, France. Il a collaboré, pendant plus de 15 ans, en tant que chroniqueur et coordinateur d’un supplément spécialisé sur le terrain, à La Jornada. Il a été professeur d’économie et de sociologie à l’UNAM de 1972 à 1997. Traducteur du français et de l’anglais, sa version du cimetière marin de Paul Valéry (éditeur Juan Pablos) se démarque. Il est l’auteur et le coauteur de plusieurs livres sur l’économie, la sociologie, l’histoire et la littérature, parmi lesquels la maison d’édition Siglo XXI, Historia de la Cuestion Agraria Mexicana (volumes VII, VIII et IX) et Les nouveaux sujets sociaux du développement rural ; Chiapas: la guerre des signes, éditions La Jornada; et, de Juan Pablos Editor, Juan Rulfo: autres looks. Il a dirigé plusieurs magazines, dont: Economía Informa, Rojo-amate et le Magazine de l’Université autonome de Guerrero.

* L’opinion exprimée ici est de la responsabilité de la personne qui signe et ne représente pas nécessairement la position éditoriale d’Arististeui Noticias.