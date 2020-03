Coronavirus Evidence Rareté – Telemundo Miami (51)

On s’inquiète du manque de preuves pour ceux qui soupçonnent qu’ils peuvent avoir le coronavirus dans le sud de la Floride.

Des centaines de personnes qui ont attendu plusieurs heures aujourd’hui dans un centre d’examen mobile, mis en place par une organisation à but non lucratif, située sur la 103e Avenue et la 216e Rue, dans le sud-ouest de Miami Dade, ont dû rentrer chez elles sans pouvoir la preuve.

La demande de preuves a dépassé l’offre. Seuls 35 kits étaient actifs. Bien qu’ils espèrent que ce jeudi, ils pourront faire plus de tests.

Samedi a montré les premiers symptômes.

Dre Aileen Marty, experte en maladies infectieuses et professeure au F.I.U. Il dit que «la chose la plus importante à faire est le test. C’est ainsi qu’ils ont réussi à le faire descendre en Chine, en Corée, à Singapour. »

Aujourd’hui, le gouverneur de la Floride a annoncé l’ouverture de deux sites pour effectuer ces examens aux endroits indiqués sur l’écran: un à Weston, à partir de demain jeudi et un autre à Pembroke Pines, qui commencera à offrir des services vendredi. Les patients du comté de Broward doivent appeler le 954 – 659 – 5951 et les patients de Miami Dade au 305 – 252 – 4820 pour que le personnel médical détermine s’ils répondent aux critères d’évaluation.

Nouveau

sites de test des coronavirus

Weston: centre Krupa. 3250, méridien, promenade

Pembroke Pines: C.B. Park Parking Smith. 900 n Flamingo rd.

Selon le gouverneur, l’idée est de pouvoir détecter plus de cas dans le comté de Broward, le plus touché par le coronavirus, et pour cela il a demandé des ressources au gouvernement fédéral. L’État achète des kits pour tester quelque 625 000 personnes, avec l’aide de la garde fédérale, qui a travaillé 24 heures sur 24 toute la journée pour permettre aux tentes d’un autre centre de test: au stade de hard rock.

Le gouverneur tient une conférence de presse

