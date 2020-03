Coronavirus – Groupe sanguin : Les personnes du groupe sanguin A sont plus vulnérables à l’infection

Les personnes dont le sang est de type A pourraient être plus vulnérables à l’infection par le nouveau coronavirus, tandis que celles de type O semblent plus résistantes, selon une étude préliminaire sur les patients chinois ayant contracté la maladie connue sous le nom de COVID-19.

Des chercheurs médicaux en Chine ont pris les groupes sanguins de plus de 2 000 patients infectés par le virus à Wuhan et Shenzhen et les ont comparés à ceux de populations locales en bonne santé.

Ils ont constaté que les patients ayant du sang de type A présentaient un taux d’infection plus élevé et avaient tendance à développer des symptômes plus graves.

Bien que les chercheurs aient déclaré que l’étude est préliminaire et que des travaux supplémentaires sont nécessaires, ils ont exhorté les gouvernements et les établissements médicaux à tenir compte des différences de groupe sanguin lorsqu’ils planifient des mesures d’atténuation ou traitent les patients atteints du virus, connu sous le nom de COVID-19.

Les chercheurs dirigés par Wang Xinghuan du Centre de médecine factuelle et de l’hôpital Zhongnan de l’université de Wuhan ont expliqué l’étude.

Les plus résistants

En revanche, le groupe sanguin O présente un risque de maladie infectieuse nettement plus faible que les groupes sanguins non-O, selon un article publié le 11 mars sur medrxiv.org.

Sur les 206 patients décédés à Wuhan suite à la COVID-19, 85 avaient du sang de type A, soit 63% de plus que les 52 ayant le type O. Ce schéma existait dans différents groupes d’âge et de sexe.

L’étude a été menée par des scientifiques et des médecins dans des villes de Chine, dont Pékin, Wuhan, Shanghai et Shenzhen.

Elle n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs, et les auteurs ont mis en garde contre les risques liés à l’utilisation de l’étude pour guider la pratique clinique actuelle.

Échantillon plus large

Gao Yingdai, un chercheur du Key State Laboratory of Experimental Hematology de Tianjin qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que celle-ci pourrait être améliorée avec un échantillon plus important.

Si 2 000 n’est pas peu, il est éclipsé par le nombre total de patients infectés par le coronavirus, qui dépasse aujourd’hui les 180 000 dans le monde.

Une autre limite de l’étude est qu’elle n’a pas fourni d’explication claire du phénomène, comme l’interaction moléculaire entre le virus et différents types de globules rouges, a déclaré M. Gao.

Gao, du laboratoire de Tianjin, a déclaré que la nouvelle étude pourrait être utile aux professionnels médicaux, mais que les citoyens ordinaires ne devraient pas prendre les statistiques trop au sérieux.