Coronavirus: la punition de Dieu?

Le coronavirus est-il une punition de Dieu? Non! Selon la doctrine de l’Église catholique et des autres confessions chrétiennes, Dieu ne nous envoie pas de punitions. Alors, Sodome et Gomorrhe, et d’autres épisodes de la Bible, qui parlent des punitions de Dieu? À ce sujet, l’Église catholique et d’autres confessions nous appellent à lire et à comprendre la Bible avec une interprétation saine et non “à la lettre”.

La Bible était “inspirée” et non “dictée”. Dieu n’a pas renoncé aux styles, à la culture et aux circonstances de l’écrivain. Il existe différents styles littéraires (comme le style hyperbolique ou exagéré pour mettre l’accent sur un enseignement, comme lorsque Jésus parle de nous couper les mains ou de nous arracher un œil). Paraboles, poèmes, allégories, métaphores, etc., ne peuvent pas tous être interprétés de la même manière. Il faut garder à l’esprit le contexte historique et culturel de la date de rédaction d’un texte (certains plus de mille ans avant Jésus-Christ).

Cela a été clairement expliqué aux catholiques lors du Concile Vatican II, comme indiqué dans la Constitution dogmatique “Dei Verbum” (Parole de Dieu). Il nous a été clair que l’Ancien Testament “contient des choses erronées” (Dei Verbum n ° 8) parce que la révélation que Dieu fait de lui-même est achevée jusqu’à ce que Dieu devienne homme en la personne de Jésus-Christ et nous envoie au Saint-Esprit après sa résurrection (Dei Verbum n ° 4). Tout le monde sur Dieu n’était pas connu et compris par le Peuple de l’Ancien Testament qui parle d’un Dieu en colère, vengeur et punissant. La Bible dans Jean 1.17 et 18 dit: «La loi a été donnée par Moïse, mais l’amour et la vérité se sont réalisés par Jésus-Christ. Personne n’a jamais vu Dieu; le seul fils engendré, qui est Dieu et qui vit en communion intime avec le Père, est celui qui nous l’a fait connaître ».

Bien que tout ce qui est nécessaire à notre salut ait déjà été révélé par Jésus, c’est aussi une vérité que «l’Église, avec l’aide du Saint-Esprit, grandit dans la compréhension des choses et, au cours des siècles, tend constamment vers la plénitude de la vérité divine »(Dei Verbum n ° 8).

Si nous n’acceptons pas cela, nous aurons une vision fondamentaliste de la Bible (typique de nombreuses confessions protestantes, pas toutes) réduisant Dieu à la condition de juge, procureur et bourreau, contrairement au Dieu plein d’amour que Jésus nous a montré, prêt à nous pardonner. infiniment. Dieu est amour au maximum, au point de se débarrasser de sa condition divine pour souffrir et mourir sur la croix pour nous (1 Jean 4.8; Jean 3.16; Philippiens 2. 6-8).

L’interprétation littérale ou fondamentaliste de la Bible a conduit à des protestants dans le sud des États-Unis. pour justifier l’esclavage, qui dans l’Ancien Testament était accepté et réglementé (Lévitique 25.44-46) et dans le Nouveau Testament, il n’était pas expressément condamné, mais ignoré comme quelque chose de naturel, car c’était la coutume de cette époque (1 Timothée 6.1- 2: Philémon 8-16). Bien que les esclaves soient traités comme des “chers frères”, ils doivent “obéir à leurs maîtres”. De toute évidence, l’Église condamne aujourd’hui l’esclavage par une interprétation historique correcte de la Bible.

Si le coronavirus n’est pas «envoyé par Dieu», pourquoi existe-t-il? La souffrance et la mort sont un mystère auquel nous n’avons pas de réponse complète. Nous savons que tout est bouleversé par le péché; que Dieu voulait créer un monde “dans un état de construction” vers sa perfection ultime; que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire future; et que Jésus et Marie, sa mère, comprennent notre douleur parce qu’ils ont aussi souffert … et beaucoup.

Mais Dieu, dans sa puissance infinie, “peut ou peut ne pas permettre” que certaines choses se produisent. Parfois, cela «leur permet» de corriger notre chemin. Le coronavirus nous apprend à ne pas être fier, fier, égoïste, indifférent et impitoyable, mais plutôt attentionné et généreux; valoriser la vie de famille et apprendre que nous tous – puissants, riches et pauvres – sommes également vulnérables et dépendants les uns des autres, ayant besoin de la miséricorde divine.

L’auteur est avocat et commentateur politique et religieux.

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com