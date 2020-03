Coronavirus, la punition de Dieu pour l’avortement, l’homosexualité et l’euthanasie: évêque de Cuernavaca

Des membres de la communauté LGBTTI demandent au prêtre Ramón Castro Castro d’arrêter son message de haine.

Star Pedroza

“La La pandémie de Covid-19 est un cri de Dieu l’humanité face au désordre social, avortement, violence, corruption, euthanasie et homosexualité“, A déclaré Ramón Castro Castro, évêque du diocèse de Cuernavaca, lors de la dernière homélie avec la population avant la fête nationale de Sana Distance qui a commencé au Mexique à titre préventif dans l’urgence sanitaire due au nouveau coronavirus.

Depuis la cathédrale de Cuernavaca, le hiérarchie a convoqué des paroissiens pour réfléchir aux barrières que le virus Covid-19 a franchies, “montrant une vulnérabilité quelle que soit la couleur ou la classe sociale”.

«Remarquez à quel point les Noirs et les Blancs sont intéressants, athées et avec foi, pauvres et riches, nous sommes tous égaux, l’humanité est détenue, que nous le voulions ou non, que nous ayons ou non de l’argent. Il est intéressant de voir comment un virus microscopique vient dire à l’humanité: Hey Hey! Vous êtes fragile, vous êtes vulnérable, ni votre argent ni votre pouvoir ni votre succès ne vous aideront, Réalisez qui vous êtes! Ne jouez pas avec Dieu “, at-il dit.

L’évêque de Cuernavaca a poursuivi “l’humanité a voulu jouer à Dieu et de déterminer qui vit. Regardez 2019, 50 millions d’avortements dans le monde et l’être humain à l’aise et proclamant leur pseudo-liberté, ce sont des enfants de Dieu et nous les avons assassinés et l’être humain comme si de rien.

Et il a ajouté: «Corruption, violence, vol et nous nous y habituons. Euthanasie: j’en ai assez de souffrir d’être tué ou d’enfants très sérieux, les parents en Hollande et en Belgique peuvent décider de les tuer. Que les enfants attendent de voir de quel sexe ils veulent être, qu’un garçon décide qu’il veut être une fille et qu’une fille décide qu’il veut être un garçon. Ah bon sang! Dieu dit sûrement: A Voir les enfants où ils vont? Moment, moment, ils entrent dans un abîme. » Il nous aime et nous aime mais il nous dit de prendre soin des enfants“

Castro Castro a mis en garde contre la crise économique à venir. “La situation économique sera terrible, une crise approche, les besoins vont se multiplier. N’oublions pas les pauvres, nous devons faire preuve de solidarité, une situation très grave va nous arriver, 50% de notre population vit quotidiennement.

Enfin, l’évêque de Cuernavaca a demandé aux paroissiens de prier pour les malades, mais il les a également exhortés à suivre la transmission des cérémonies religieuses à travers leurs réseaux sociaux, car les masses avec la participation du peuple seront suspendues jusqu’à la passer la phase critique du coronavirus Covid-19.

La communauté LGBTTTI demande d’arrêter les messages de haine

Les membres de la communauté LGBTTTI ont regretté les déclarations de Mgr Ramón Castro Castro et ont considéré qu’il s’agissait d’un message discriminatoire et haineux.

Avec ce message, il incite à la discrimination et à la violence contre les personnes LGBTTTI et contre les collègues féministes. Est regrettable que les chefs religieux profitent de la situation actuelle dans le pays et l’état de Morelos pour diffuser et promouvoir le discours de haine contre certains groupes de la société », a déclaré Israël Dirzo, militant et porte-parole de la communauté LGBTTTI, lors d’une déclaration faite lors de l’Offre aux victimes située au Palais du gouvernement – le siège officiel du pouvoir exécutif.

Il a estimé que le discours de haine constituait une menace pour les valeurs démocratiques, la stabilité sociale et la paix. “S’attaquer au discours de haine ne signifie pas limiter la liberté d’expression ou interdire son exercice, mais empêcher ce type de discours de devenir quelque chose de plus dangereux comme jeincitation à la discrimination, à l’hostilité, à la violence, y compris les crimes par homo, lesbo, bi, transphobie ».

Il a souligné que dans ces moments de crise où “la réflexion et l’unité” sont nécessaires, des déclarations telles que celles faites par l’évêque de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, “ne contribuent qu’à la désinformation, à la panique collective, à la psychose sociale et à la création d’un environnement d’incertitude et de violence”.

Par conséquent, il a lancé un appel adressé à la hiérarchie de l’Église catholique:

“Nous exhortons le Mgr Ramón Castro Castro n’utilisera pas la chaire pour inciter à la haine, à la violence, il est regrettable que ces moments où nous sommes confrontés à une contingence mondiale, au lieu d’appeler à l’unité et à la solidarité de la chaire, les chefs religieux l’utilisent pour créer un environnement de violence. »

En outre, il a demandé au gouvernement Morelos de faire de même, d’aller à Castro Castro pour arrêter de telles déclarations qui portent atteinte à la cohésion sociale et aux droits de l’homme des personnes.

Il a annoncé qu’ils entameraient une procédure judiciaire contre l’évêque de Cuernavaca. “Comme diversité sexuelle Nous allons déposer les plaintes nécessaires devant les instances correspondantes pour les déclarations de Mgr Ramón Casto Castro“