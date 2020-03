Coronavirus : La terrifiante prédiction de Nostradamus !

Bien que le livre “Les prophéties”, de Nostradamus, ait été écrit il y a 5 siècles, se plus fervents admirateurs affirment qu’il avait prédit la pandémie du coronavirus pour cette année 2020.

Le nom de Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus, refait surface depuis des années, chaque fois qu’une tragédie survient ou que le monde est confronté à un grand défi, comme c’est le cas aujourd’hui avec la pandémie de coronavirus, qui, selon beaucoup, aurait prédit les Français nés au XVIe siècle.

Nostradamus était un médecin et un voyant qui est devenu célèbre pour son livre “Les Prophéties”, un recueil de 942 quatrains poétiques censés prédire des événements futurs tels que les guerres, les catastrophes naturelles, la mort et l’ascension de personnages clés de l’histoire de la planète, entre autres.

Nostradamus a prédit “un grand fléau” d’ici 2020

Bien que le livre ait été publié il y a cinq siècles, il contiendrait une prédiction pour cette année 2020, qui mettrait en garde contre un “grand fléau”, que les spécialistes des prophéties rapportent à la pandémie de Covid-19 que connaît actuellement le monde.

Le quatuor des “Prophéties” souligne les points suivants :

“Le grand fléau de la ville maritime ne cessera pas tant que la mort du juste sang, condamné à un prix sans crime, de la grande dame indignée par la simulation ne sera pas vengée”.

Que signifie la prophétie ?

Selon ceux qui prétendent le savoir, “la ville de la mer” fait allusion à Hong Kong, l’une des villes où un grand nombre de contagions ont été enregistrées, mais qui était loin d’atteindre le nombre de cas et de décès enregistrés à Wuhan, la ville considérée comme l’origine de la souche.

Quant à la “grande dame” mentionnée, on dit que c’est Wun Yi, ancien ministre chinois de la santé, qui a contribué à arrêter le virus mortel du SRAS, un membre de la famille des coronavirus en 2003.

En plus de la pandémie de Covid-19, il est signé que Nostradamus aurait précédé les guerres, les rébellions et les catastrophes naturelles pour cette année.

Quelles prédictions de Nostradamus se sont réalisées ?

Voici quelques prédictions de Nostradamus qui, selon leur ressemblance avec la réalité, sont considérées comme réalisées

La montée en puissance d’Adolf Hitler

Le lancement des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki

Les attaques du 11 septembre

Qui est Nostradamus ? Nostradamus est un astrologue français né le 14 décembre 1503 et mort le 2 juillet 1566 en Provence. Il est célèbre pour son livre Les Prophéties qui lui offrit une place à la Cour de Catherine de Médicis qui lui demandait des prédictions. Lorsqu’il atteint les environs de la quarantaine d’années, Nostradamus revient habiter la Provence. Là, dans la région où il est né, il écrit son célèbre ouvrage intitulé Les Prophéties sous le pseudonyme de Michel M. Nostradamus. Si ce livre est très critiqué, il remporte aussi un grand succès. Il est composé de prophéties sous forme de quatrains (strophe de quatre vers) ; certains estiment que le langage est insignifiant et que chacun peut y tirer sa propre conclusion ; d’autres voient au contraire des prophéties d’une grande précision qui se réalisent exactement comme elles avaient été prédites. La renommée de ce personnage ne cesse de s’accroître, et Catherine de Médicis qui veut voir ce fameux astrologue de plus près l’invite à la Cour en 1555. Nostradamus gagne vite l’estime de la reine en lui prédisant de nombreux faits qui se réaliseront. Dans cette prophétie, on peut essayer de comprendre ce que Nostradamus prédit à la reine : il annonce qu’un vieux lion mourra les yeux crevés par un jeune lion. Or, quatre ans plus tard Henri II est grièvement blessé pendant un tournoi par Gabriel de Montgommery, le capitaine de sa garde écossaise plus jeune que lui de 10 ans. Il meurt quelques jours plus tard (10 juillet 1559) des suites de ses blessures. Certains font le lien entre la prophétie et le duel. Dans une autre prédiction, il écrit : « Senat de Londres mettront à mort leur Roy. ». Et, en 1649, le roi Charles Ier d’Angleterre meurt décapité à la suite d’une condamnation. Il écrit aussi : « un Empereur naistra près d’Italie (…), de simple soldat parviendra en empire. ». Il ne fera aucun doute plus tard, que, Nostradamus faisait allusion à Napoléon Ier devenu empereur en 1804. (source Wikipedia)

Nostradamus a-t-il prédit la troisième guerre mondiale en 2020 ?

Les premiers jours de 2020 ont bouleversé le monde, notamment avec le conflit entre les États-Unis et l’Iran suite à l’assassinat du général de la Force Quds des Gardiens de la Révolution iraniens, Qasem Soleimaní. La tension entre ces pays a déclenché une série de réactions chez les internautes qui considèrent comme acquis que la troisième guerre mondiale va bientôt éclater pour cette raison.

La peur – et les plaisanteries – sont, comme si cela ne suffisait pas, soutenues par une prophétie qui a été dictée il y a de nombreuses années par le célèbre médecin et voyant français Michel de Notre Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus, qui, selon ses interprètes, a laissé la prédiction qu’en l’an 2020 une guerre “apocalyptique” commencerait.

Bien qu’elles aient été écrites en 1568 dans le livre Les Prophéties, les prophéties de Nostradamus sont toujours valables pour un nombre important de personnes, qui affirment que dans le passé, certaines de ses paroles se sont déjà réalisées, comme la naissance d’Hitler ou l’incendie de la cathédrale Notre-Dame (bien que certains affirment également qu’il ne s’agissait même pas d’une prophétie légitime du devin).

Ce sont les prophéties de Nostradamus pour 2020.

Début de la troisième guerre mondiale

En fait, dans le dernier chapitre de son livre, un fragment a été pris qui a été interprété comme une possible guerre entre deux grandes puissances, l’une des Amériques et l’autre de l’Est, on a donc supposé qu’il s’agirait des États-Unis et de la Chine, dans laquelle il a également mis en évidence l’utilisation de robots pour la première fois. Aujourd’hui, les internautes sont convaincus que cette guerre va éclater entre la puissance américaine et l’Iran. Au lieu d’être pris avec beaucoup d’inquiétude, les utilisateurs des réseaux sociaux ont trouvé un moyen de chercher le côté amusant de la situation, en créant un nombre infini de mèmes qui font allusion aux choses qui seront perdues à cause de l’accomplissement de cette prophétie.

Changement de monarque en Angleterre

Selon leurs strophes, cette année le monarque qui siège sur le trône d’Angleterre va changer, tant nombreux sont ceux qui ont spéculé sur la mort de la reine Elizabeth II, qui a 93 ans et qui est au pouvoir depuis 67 ans. Le prochain sur le trône britannique est le prince Charles, bien que certains remettent en cause la théorie de son abdication pour laisser la place à son fils, le prince William.

La mort de Trump

Il semble que les paragraphes du visionnaire pointent également vers l’assassinat du président américain ; cependant, comme ces prophéties ne sont connues que par les interprétations qui leur sont données, il n’est pas très clair si elles parlent de quelque chose de littéral ou s’il s’agit simplement d’une question métaphorique, qui a à voir avec le jugement politique auquel le président est confronté.

Grands tremblements de terre

Le voyant a également prédit un tremblement de terre dévastateur qui frappera le continent américain. On pense que cela détruira la Californie et sera causé par la faille de San Andres.

Malgré l’exactitude que ces prédictions peuvent paraître, la vérité est que certains experts qui nuisent au voyant soutiennent qu’en réalité ce sont ses disciples qui l’ont réalisé, en prenant ses paroles et en les adaptant au contexte actuel, et aux événements qui ont eu lieu récemment.