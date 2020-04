Coronavirus le 6 avril, minute par minute: les cas dépassent 1,2 million dans le monde

Les chiffres: le nouveau coronavirus a infecté plus de 1,27 million de personnes et tué plus de 69 000 dans le monde, selon l’Université Johns Hopkins.

Un “moment Pearl Harbor”: Le Surgeon General américain a déclaré que cette semaine sera “la plus dure et la plus triste” pour “la vie de la plupart des Américains”. Les États-Unis ont enregistré plus de 337 000 cas et plus de 9 600 décès.

Le capitaine teste positif: le capitaine de l’US Navy démis de ses fonctions après l’avertissement d’une épidémie de coronavirus s’est révélé positif, selon le New York Times.

Vraie tranquillité d’esprit: la reine Elizabeth a demandé l’unité et a offert la tranquillité d’esprit dans une rare adresse télévisée au Royaume-Uni, tandis que le Premier ministre Boris Johnson a été admis à l’hôpital, où il devait passer la nuit.

Le taux de mortalité en Espagne et en Italie ralentit: dimanche, 674 personnes sont décédées en Espagne des suites d’un coronavirus, la plus faible croissance quotidienne depuis début mars. L’Italie a enregistré son taux de mortalité le plus bas sur une période de 24 heures en deux semaines avec 525 décès.

