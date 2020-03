Coronavirus – Le Maroc confirme son premier cas de coronavirus, importé d’Italie

Le ministère marocain de la santé a confirmé que le premier cas de la nouvelle épidémie de coronavirus a été enregistré sur son territoire. Il correspond à un citoyen marocain récemment arrivé d’Italie, a rapporté l’agence de presse marocaine MAP.

“Dans le cadre du dispositif de suivi et de surveillance épidémiologique et dans la mise en œuvre de sa politique de communication, le ministère de la Santé annonce au public qu’un premier cas de ce nouveau coronavirus a été enregistré et confirmé par le laboratoire de l’Institut Pasteur au Maroc”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministère marocain de la santé a déclaré que le patient infecté est un citoyen marocain récemment arrivé d’Italie et que le cas a été confirmé comme positif au coronavirus lundi après-midi. “L’état de santé de la personne infectée est stable et n’est pas préoccupant”, a-t-il déclaré, avant de préciser que le patient se trouve dans une unité d’isolement à l’hôpital Mulay Yusef de Casablanca.

Le ministère marocain de la santé a déclaré qu’après avoir reçu les résultats des tests de laboratoire, une équipe conjointe de médecins spécialistes a lancé une enquête pour déterminer la liste des personnes qui ont eu des contacts avec le patient infecté par le coronavirus, afin de mesurer leurs progrès et de prendre des mesures préventives contre le coronavirus en suivant les protocoles nationaux et internationaux.

“Le ministère de la Santé continuera à communiquer avec le public et à l’informer de tous les développements comme il l’a fait après l’émergence de cette urgence sanitaire mondiale”, a conclu le ministère marocain de la Santé.