Coronavirus : Non, Nostradamus n’a pas prédit la pandémie de COVID-19

La pandémie du Covid-19 fait la une de tous les réseaux sociaux actuellement. Les informations de tous genres circulent et il n’est pas facile de distinguer le vrai du faux. Depuis quelques jours, une publication virale circule sur Facebook à propos de Michel de Nostredame. Il paraîtrait qu’il aurait prédit dans l’un de ses écrits la pandémie actuelle du COVID-19.

Que dit la publication Facebook sur l’extrait de Nostradamus ?

Auteur et astrologue français du XVIe siècle, Michel de Nostredame est plus connu sous le nom de Nostradamus. La publication circulant sur Facebook et étant attribuée à Nostradamus serait tirée d’un de ces plus célèbres ouvrages. Ce dernier est intitulé les Prophéties. Il a été publié en 1555. La partie de cet ouvrage que l’on peut lire sur les réseaux sociaux dit de façon générale que pendant une année jumelle, on assistera à l’apparition d’une reine.

Cette reine viendrait de l’Orient et rependra une plaie dans l’obscurité. Cette plaie commencera sur un pays aux « 7 collines » et changera en poussière l’espoir des êtres humains. Elle ira plus loin en détruisant et en anéantissant le monde entier. Ceci marquera ainsi le début d’une nouvelle ère et la fin d’une autre. Selon les auteurs de la publication, 2020 serait l’année jumelle, la reine s’appellerait Corona et l’orient représenterait la Chine. La plaie serait un virus, le pays aux 7 collines serait l’Italie et la poussière représenterait la mort.

Qu’en est-il réellement ?

Si on fait un tour effectif dans le livre des Prophéties de Nostradamus, on ne trouve aucune trace de ce paragraphe. Des médias experts en la matière ont également vérifié si cet extrait existait vraiment. Ils sont arrivés à conclure qu’il n’existait pas après vérification. Il s’agit de Maldita en Espagne et d’Estadão Verifica au Brésil. C’est vrai que dans son ouvrage, Nostradamus fait mention d’au moins 10 fois du terme « Orient ». Mais quand on parcourt tout le livre, on ne trouve rien de semblable à ce qu’on peut lire sur les réseaux sociaux.

L’ouvrage « Les Prophéties » est composé de 12 chapitres appelés Centuries. Le deuxième chapitre décrit une grande peste au sein d’une localité maritime. Par contre, Wuhan qui est la ville d’origine de la pandémie du Coronavirus n’a rien d’une ville maritime. Sur tweeter également, un internaute a mentionné Nostradamus en relation avec le Coronavirus. C’est un tweet datant du 22 janvier 2020, mais qui n’a pas fait mention d’extrait. Cet internaute s’appellerait Marco Malacara.