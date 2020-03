Coronavirus. Pour faire face à la peur et à l’anxiété, le programme scolaire Run This Way lance une campagne de bien-être

«La demande de bien-être permet de clarifier les souhaits pour notre avenir, elle est similaire aux bonnes pensées que nous exprimons à travers la fraternité et la solidarité. Nous voulions créer un flux de sympathie pour les étudiants qui vivent un moment difficile avec leur famille et leurs amis », a déclaré Anne Farrell, fondatrice et bénévole de Run This Way.

Pour aider les étudiants et leurs familles qui avaient contracté le coronavirus (COVID-19), Run This Way lance une vaste campagne mondiale de bien-être.

Pourquoi une campagne mondiale de bien-être pour les étudiants et leur famille?

Le coronavirus est un virus révolutionnaire mondial. Avec ce virus pandémique, il est clair que nous nous dirigeons vers une civilisation planétaire. Aujourd’hui, les étudiants du monde entier grandissent côte à côte même s’ils vivent dans différents pays et régions tandis que certains sont témoins d’amis et de familles malades du coronavirus, d’autres vivent une vie quotidienne dans la pauvreté et sans médicaments ni soins de santé.

Les événements d’aujourd’hui en Chine, en France et en Italie touchent des étudiants ailleurs dans le monde. De plus, nous comprenons que les événements actuels façonnent l’avenir de l’humanité. La cérémonie du bien-être est une ouverture pour plus de solidarité entre les communautés du monde entier. Les étudiants au Canada comprennent que ce qui se passe récemment dans ces pays peut tôt ou tard les affecter, ainsi que leurs familles. La demande de bien-être est similaire aux bonnes pensées que nous exprimons à travers la poésie de fraternité et de solidarité.

«Laissez tout aller pour le mieux, n’imaginez pas que vous êtes seul dans votre village, dans votre ville, sur terre et dans des mondes infinis» (Silo Message)

La demande de bien-être peut être réalisée de différentes manières; médias sociaux, site Web de l’école et téléconférence. Il est clair que la demande de bénéfices pour les autres est réalisée dans les meilleures conditions et pourrait se faire une ou deux fois lors de la percée du coronavirus.

Campagne bien-être du programme scolaire Run This Way

Au cours des dernières années, les programmes scolaires Run This Way ont organisé de nombreuses campagnes de bien-être pour aider les enseignants et les élèves à faire face à la peur et à l’anxiété en temps de crise. Les bénévoles de Run This Way ont surveillé les avantages intéressants pour les enseignants, les élèves et les parents. Ils ont reçu des témoignages d’enseignants et de parents, affirmant que la cérémonie de bien-être leur avait procuré une sensation d’apaisement et de plénitude et avait aidé le ton émotionnel des élèves. Cette expérience peut réduire le niveau d’anxiété des élèves.

Depuis 2013, Run This Way a lancé des campagnes de bien-être similaires dans les écoles au Canada, en France, en Argentine et en Islande et dans d’autres pays:

– 2013 – Après l’attaque terroriste du marathon de Boston pour les enseignants canadiens participant au marathon;

-2014- Après le typhon Haiyan pour les Philippines, pour les étudiants universitaires et les membres de la communauté;

-2015- Crise des migrants en Europe; Alan Kurdi, un garçon syrien de trois ans dont l’image a fait la une des journaux mondiaux après sa noyade le 2 septembre 2015 en mer Méditerranée.

-2015- Après l’attentat terroriste du Bataclan à Paris (novembre) pour un étudiant de Montréal participant au programme Run This Way;

-2015 – Après le tremblement de terre au Népal (printemps); pour les membres de l’association communautaire.

Planifier une cérémonie de bien-être

Au cours des prochains jours, de nombreux enseignants commenceront des téléconférences avec les élèves pour suivre le processus d’apprentissage. Les enseignants intéressés par la campagne de bien-être pourraient intégrer la cérémonie dans leur conférence.

Pour les enseignants qui ne prévoient pas de téléconférences, la cérémonie peut être envoyée par e-mail aux élèves et aux parents et affichée sur le site Web de l’école.

Nous demandons également à tous les étudiants qui ont participé à Run This Way au cours des 10 dernières années de se joindre à notre demande avec leurs amis et leurs familles.

Lignes directrices pour les enseignants et les éducateurs qui souhaitent lancer une campagne de bien-être dans leur école par téléconférence.

Expliquez pourquoi vous proposez cette activité aux élèves et aux parents.

Assurez-vous que les élèves et les parents comprennent le sens de l’activité.

Expliquez aux élèves et aux parents les lignes directrices suivantes.

Fixez une date de téléconférence avec vos élèves.

Avant la réunion, demandez à deux élèves de jouer le rôle de lecteur.

Les deux étudiants doivent pratiquer la lecture avant la cérémonie.

Avant de commencer la cérémonie, offrez une séance de relaxation à vos élèves.

Cérémonie de bien-être – pour les étudiants et les familles affectés par le coronavirus.

Assurez-vous de demander à l’élève de lire lentement, les élèves assistant à la téléconférence peuvent fermer les yeux pendant la cérémonie pour les aider à se détendre.

Cérémonie bien-être

1er lecteur: Nous sommes réunis ici pour participer à la cérémonie de bien-être des étudiants et des familles affectées par le coronavirus. En tant qu’étudiants, nous orientons nos pensées, nos meilleurs vœux et notre protection pour ces étudiants et leurs familles. (pause de quelques secondes)

2ème lecteur: “Sachez que vous n’êtes pas seul dans votre village, dans votre ville, sur Terre et dans les mondes infinis.”

1er lecteur: Nous sommes sûrs que notre demande de bien-être leur parviendra. Nous pensons aux étudiants, à leurs familles, à leur peur et à leur anxiété. (pause d’environ 30 secondes)

2e lecteur: Prenons un court instant pour réfléchir aux difficultés que ces élèves et leurs familles éprouvent. (Pause de 30 secondes)

1er lecteur: Nous souhaitons maintenant faire nos meilleurs voeux à ces personnes. Une vague de soulagement et de bien-être doit les atteindre… (pause de 30 sec)

2ème lecteur: Prenons un petit moment pour clarifier les images de bien-être que nous souhaitons envoyer à nos amis et à leurs familles. (1 minute de pause)

1er lecteur: Dans cette cérémonie, nous donnons l’occasion à ceux qui le souhaitent, de transmettre des vœux d’amour, de paix et de joie chaleureuse à tous ceux qui nous entourent.

2ème lecteur: Pour conclure cette cérémonie, nous donnons l’opportunité à ceux qui souhaitent transmettre des vœux d’amour à ceux qui nous ont quittés.

1er lecteur: Que c’était bon, réconfortant et inspirant pour nous. Nous saluons tous ceux qui avec nous dans le monde se baignent dans ce courant de poésie et de bien-être, un courant renforcé par les meilleurs vœux des étudiants d’ici.

