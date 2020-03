Coronavirus: quels pays interdisent les voyages?

Impact économique du coronavirus en Amérique latine 2:22

(CNN) – L’annonce surprenante que les États-Unis suspendent les voyages vers leur pays en provenance de 26 pays européens dans le but de stopper la propagation du nouveau coronavirus, a accru les restrictions mondiales pour les voyageurs du monde entier.

Mercredi, après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de coronavirus était une pandémie, les pays du monde entier ont réexaminé leurs politiques d’entrée.

Voici les restrictions en place dans certaines destinations clés. Nous élargirons ce texte à mesure que la situation évoluera.

États Unis

L’interdiction des États-Unis s’applique aux 26 pays de la zone de libre circulation de l’espace Schengen: Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède et Suisse.

Les nations insulaires du Royaume-Uni et de l’Irlande ne sont pas incluses dans l’interdiction, malgré les cas de COVID-19 dans les deux pays.

Trump a assuré mercredi qu’il y aurait “des exemptions pour les Américains qui ont subi des évaluations appropriées”.

Plus tard, le guide publié par le Department of Homeland Security a précisé que l’interdiction ne s’appliquait pas aux citoyens américains ou à leurs familles.

Les États-Unis ont déjà d’autres restrictions en vigueur.

Les passagers qui ont séjourné en Chine et en Iran au cours des 14 derniers jours ne pourront pas entrer.

Les citoyens américains qui ont séjourné en Chine au cours des 14 derniers jours peuvent entrer aux États-Unis, mais seront dirigés vers l’un des 11 aéroports où ils subiront des examens de santé. Les aéroports comprennent Atlanta, Chicago, Dallas, Détroit, Honolulu, Los Angeles, New York (JFK ou EWR), San Francisco, Seattle et Washington.

Australie

Malgré les spéculations de jeudi selon lesquelles, à la suite du déménagement américain, l’Australie ferait de même et étendrait ses restrictions de voyage en Europe, ce n’était pas le cas.

Les passagers qui ont transité ou se sont rendus en Chine au cours des 14 derniers jours ne peuvent pas entrer ni transiter en Australie. Cela ne s’applique pas à l’équipage de la compagnie aérienne, aux citoyens australiens et aux membres de leur famille immédiate, ni aux résidents néo-zélandais résidant en Australie.

Les passagers qui sont allés en Iran, en Corée du Sud ou en Italie ce mois-ci ne peuvent pas entrer en Australie pendant 14 jours, à partir du moment où ils ont quitté ces pays.

Cela ne s’applique pas aux citoyens australiens, aux résidents permanents de l’Australie ou aux membres de leur famille immédiate, qui ont besoin de 14 jours d’auto-isolement.

Autriche

L’Autriche a introduit des contrôles aux frontières et a interdit toutes les arrivées d’Italie, de la province chinoise du Hubei, d’Iran et de Corée du Sud, à l’exception de celles qui ont un certificat médical datant de moins de quatre jours confirmant qu’elles ne sont pas affectées par le coronavirus. .

Cependant, il est possible de voyager à travers l’Autriche tant qu’aucun arrêt n’est fait dans le pays.

Cambodge

Le Cambodge impose une interdiction aux étrangers arrivant d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, de France et des États-Unis pendant 30 jours. L’interdiction prendra effet le 17 mars, a indiqué le bureau du Premier ministre dans un message sur Twitter.

La Chine

Mercredi, Pékin a annoncé une quarantaine obligatoire de 14 jours pour tous les voyageurs internationaux arrivant dans la capitale chinoise.

Pendant ce temps, les voyageurs d’affaires internationaux devront séjourner dans un certain nombre d’hôtels désignés à Pékin où ils seront testés pour le virus. Ils ne seront pas autorisés à partir tant que les résultats de leurs tests n’auront pas été rendus.

Dans tout le pays, les passagers arrivant d’Iran, d’Italie, du Japon ou de Corée et voyageant à Pékin, Guangzhou ou Shanghai seront soumis à la quarantaine pendant 14 jours.

La Colombie

Les passagers arrivant de Chine, de France, d’Italie ou d’Espagne doivent remplir un formulaire d’enregistrement sanitaire à leur arrivée et s’isoler pendant 14 jours.

Le président Ivan Duque a également annoncé sur Twitter que le pays fermerait sa frontière avec le Venezuela le 14 mars.

Corée du sud

Les visiteurs qui se sont rendus dans la province chinoise du Hubei au cours des 14 derniers jours et les détenteurs d’un passeport de cette région ne pourront pas entrer.

Les visas coréens délivrés par le consulat de Wuhan dans la province du Hubei sont invalidés, de même que les visas délivrés aux citoyens japonais (en mission diplomatique coréenne au Japon) avant le 9 mars 2020. Cela ne s’applique pas aux équipages. de la compagnie aérienne.

La Croatie

En plus des citoyens croates, des passagers et de l’équipage de la compagnie aérienne qui se sont rendus dans la province chinoise du Hubei, le comté allemand de Heinsberg, l’Iran, l’Italie ou la ville de Corée du Sud Daegu et la province de Cheongdo au cours des 14 derniers mois jours, ils seront mis en quarantaine pendant 14 jours. Les ressortissants devront s’isoler.

Hormis les citoyens croates, les passagers et l’équipage des compagnies aériennes qui se trouvent dans toutes les autres régions de Chine et de Corée du Sud, Hong Kong, Japon et Singapour devront être isolés pendant 14 jours.

République tchèque

Jeudi, la République tchèque a déclaré l’état d’urgence de 30 jours et interdit l’entrée aux non-résidents des pays touchés par le coronavirus, ainsi que la fermeture partielle de ses frontières. Les voyages en aller simple vers les pays à haut risque sont également interdits.

L’interdiction s’applique aux visiteurs de Chine, de Corée du Sud, d’Iran, d’Italie, d’Espagne, d’Autriche, d’Allemagne, de Suisse, de Suède, du Royaume-Uni, de Norvège, du Danemark et de France, et prendra effet samedi, a rapporté la radio d’État Radio Prague. International dans un communiqué.

Danemark

La fermeture de la frontière prendra effet au Danemark du 14 mars au 13 avril. Les citoyens danois et ceux qui transportent des marchandises pourront toujours entrer dans le pays.

Le Premier ministre Mette Frederiksen a annoncé les mesures et a déclaré: «Nous sommes en territoire inconnu. Nous faisons quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant. » Ajoutant «Je suis sûr que nous réussirons ensemble».

Espagne

Un état d’urgence a déjà été déclaré en Espagne et des politiques de blocage strictes sont attendues, y compris des restrictions sur les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Samedi, au moins cinq avions à destination de l’Espagne de la compagnie aérienne à bas prix Jet2 sont rentrés dans les airs britanniques. La société a déclaré qu’elle agissait en réponse aux mesures introduites par le gouvernement espagnol.

Grèce

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a annoncé sur Twitter le 1er mars que le pays n’accepterait aucune nouvelle demande d’asile pendant au moins un mois en raison de l’épidémie de coronavirus. Cette mesure devait «augmenter le niveau de dissuasion» aux frontières du pays «au maximum».

Hong Kong

Les passagers qui ont séjourné en Corée du Sud ou dans la province chinoise du Hubei au cours des 14 derniers jours ne pourront pas entrer à Hong Kong, ni les citoyens chinois munis d’un passeport délivré au Hubei.

Les citoyens et résidents de Hong Kong sont exemptés, mais sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours.

Les passagers arrivant ou ayant été en Chine, en Iran ou dans les régions italiennes d’Émilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie au cours des 14 derniers jours sont soumis à la quarantaine.

À compter du 14 mars, cette mesure s’étendra aux passagers qui se sont rendus en France (Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est), en Allemagne (Rhénanie du Nord-Westphalie), en Italie, au Japon (Hokkaido) ou en Espagne (La Rioja, Madrid et Pays Basque).

Les passagers qui se sont rendus en Chine, en Iran ou dans les régions italiennes d’Émilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie ne peuvent pas entrer si leur séjour autorisé à Hong Kong est inférieur à 14 jours. Les détenteurs d’un passeport de Hong Kong sont exemptés.

La Hongrie

Les citoyens iraniens, à l’exception de l’équipage de la compagnie aérienne, ne peuvent pas entrer dans le pays.

Inde

L’Inde a suspendu tous les visas de tourisme et appliqué une quarantaine de 14 jours à tous les voyageurs, y compris aux citoyens indiens de retour qui arrivent ou ont visité la Chine, la France, l’Allemagne, l’Iran, l’Italie, la Corée du Sud et l’Espagne.

Indonésie

À l’exception des citoyens et résidents indonésiens, les passagers et l’équipage des compagnies aériennes qui se sont rendus en Chine ou dans des régions touchées de l’Italie, de la Corée du Sud et de l’Iran au cours des 14 derniers jours ne seront pas autorisés à entrer ou à transiter en Indonésie.

Italie

Les passagers arrivant en tant que touristes ne peuvent pas entrer par les aéroports dans les zones suivantes: Alexandrie, Asti, Lombardie, Modène, Novare, Padoue, Parme, Pesaro et Urbino, Plaisance, Reggio Emilia, Rimini, Trévise-Venise, Verbano- Cusio-Ossola et Vercelli.

Japon

Le Japon interdit l’entrée de passagers qui se sont rendus dans les régions touchées de la Chine, de la Corée du Sud ou de l’Italie au cours des 14 derniers jours. Les citoyens japonais sont exemptés, de même que leurs conjoints et enfants, si les relations sont vérifiées.

Jordanie

Le Premier ministre jordanien Omar al Razaz a annoncé samedi la suspension de tous les voyages aériens à l’intérieur et à l’extérieur du royaume du 17 mars jusqu’à nouvel ordre, à l’exception du fret aérien.

Razaz a annoncé la fermeture de toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes aux voyageurs, à l’exception des membres des missions diplomatiques et des organisations internationales qui seront exemptés tant qu’ils se conformeront aux dispositions du ministère de la Santé pendant les 14 jours d’auto-quarantaine. .

Macao

Le gouvernement de Macao a introduit plusieurs mesures, notamment le refus d’entrée aux visiteurs qui se sont rendus dans la province chinoise du Hubei au cours des deux dernières semaines, à moins qu’ils ne puissent fournir un certificat médical attestant qu’ils n’ont pas été infectés par le coronavirus.

Les voyageurs qui ont visité la Corée du Sud, l’Italie ou l’Iran dans les 14 jours avant l’arrivée doivent effectuer une observation médicale de 14 jours à un endroit désigné.

Ceux qui ont voyagé en Allemagne, en France, en Espagne et au Japon dans les 14 jours suivant leur arrivée doivent subir un examen médical ainsi qu’une observation médicale de 14 jours à un endroit désigné.

Les résidents de Macao actuellement dans l’une des zones touchées seront invités à s’isoler pendant deux semaines à leur retour.

La malaisie

La Malaisie a imposé une interdiction aux voyageurs en provenance des régions touchées de Chine, Corée, Japon, Iran, Italie et Danemark. De plus, tous les Malaisiens rentrant de l’un de ces pays doivent être mis en quarantaine chez eux pendant 14 jours.

Le maroc

Le Maroc a décidé de suspendre tous les vols internationaux à destination et en provenance de son territoire “jusqu’à nouvel ordre” dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus, a indiqué dimanche le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cela est arrivé un jour après que le royaume d’Afrique du Nord a annoncé qu’il suspendait tous les vols à destination et en provenance de l’Allemagne, des Pays-Bas, du Portugal et de la Belgique. Il n’était pas immédiatement clair si la suspension prenait effet immédiatement.

Nouvelle-Zélande

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a annoncé le 14 mars que tous les voyageurs entrant dans le pays devaient “s’isoler” pendant 14 jours.

Les nouvelles mesures entreront en vigueur à minuit le 15 mars, heure locale, et s’appliqueront à presque tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, y compris les citoyens et les résidents de la Nouvelle-Zélande.

Les seules exceptions sont les îles du Pacifique, mais les voyageurs devraient également s’isoler s’ils présentent des symptômes.

Les mesures seront réexaminées dans 16 jours, a-t-il ajouté.

La Norvège

Toute personne voyageant en Norvège depuis l’extérieur de la région nordique doit s’isoler pendant deux semaines, selon la Direction norvégienne de la santé. Les restrictions établies le 12 mars sont prévues jusqu’au 26 mars.

Pérou

À partir du 16 mars, le Pérou suspendra temporairement ses vols à destination et en provenance d’Europe et d’Asie pour une période de 30 jours.

La russie

Les citoyens de Chine, de Hong Kong, de Macao, d’Iran et d’Italie sont désormais autorisés en Russie, mais des exceptions sont faites pour les équipages des compagnies aériennes et les étrangers résidant en Russie.

Les passagers qui se sont rendus en Chine, en France, en Allemagne, en Corée du Sud ou en Espagne et qui prévoient de rester à Moscou doivent se présenter aux autorités par téléphone et rester isolés pendant 14 jours.

Arabie Saoudite

Hormis les citoyens saoudiens, les passagers qui ont transité ou se sont rendus à Bahreïn, en Chine, à Taiwan, à Djibouti, en Égypte, en Érythrée, en Éthiopie, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, en Iran, en Italie, au Kenya, en Corée du Sud, au Koweït , Le Liban, Macao, Oman, le Pakistan, les Philippines, la Somalie, le Soudan du Sud, l’Espagne, le Sri Lanka, le Soudan, la Syrie, la Turquie ou les Émirats arabes unis au cours des 14 derniers jours ne peuvent pas entrer.

Les pèlerinages d’Omrah à La Mecque et Médine sont également interdits temporairement, à moins que les pèlerins ne soient des citoyens de Bahreïn, du Koweït, d’Oman, du Qatar et des Émirats arabes unis qui ont obtenu des permis.

Singapour

Depuis minuit lundi, heure locale, tous les voyageurs entrant à Singapour avec une histoire récente de voyage vers les pays de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), le Japon, la Suisse ou le Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours jours, ils doivent rester 14 jours à la maison et ils devront fournir une preuve de l’endroit où ils séjourneront.

Sri lanka

Le gouvernement sri-lankais a annoncé une annulation du visa à son arrivée jeudi, mais sa date de prise d’effet n’a pas encore été confirmée. Les passagers en provenance d’Italie, d’Iran et de Corée du Sud seront mis en quarantaine pendant 14 jours.

La Thaïlande

La Thaïlande a suspendu ses politiques d’exemption de visa pour les voyageurs en provenance de Hong Kong, de Corée du Sud et d’Italie, tandis que le visa à l’arrivée a été suspendu pour 18 pays: Bulgarie, Bhoutan, Chypre, Éthiopie, Fidji, Géorgie, Inde, Kazakhstan , Malte, Mexique, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Roumanie, Russie, Arabie saoudite, Ouzbékistan, Vanuatu et Chine.

En vertu des nouvelles mesures, les voyageurs doivent demander un visa à l’avance et présenter un certificat médical prouvant qu’ils sont exempts de coronavirus.

La Turquie

Les passagers qui ont transité ou se sont rendus en Chine, en Iran, en Irak, en Italie ou en Corée du Sud au cours des 14 derniers jours ne peuvent ni entrer ni transiter par la Turquie. Les citoyens et résidents turcs sont exemptés.

Vietnam

Les voyageurs qui ont visité les 26 pays européens de l’espace Schengen, ainsi que le Royaume-Uni, au cours des 14 derniers jours, ne pourront pas entrer ou transiter par le Vietnam.

Les visas à l’arrivée ne seront pas non plus délivrés à tous les citoyens étrangers, selon un communiqué du gouvernement publié samedi.

Les restrictions de voyage prendront effet à minuit dimanche, heure locale, et dureront 30 jours.

Mia Alberti, Joshua Bergliner, Stephen Collinson, James Frater, Madeline Holcombe, Ivana Kottasová, Claudia Rebaza et Gul Tuysuz ont contribué à ce rapport.

