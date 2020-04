15% des grandes entreprises ne se sont pas conformées à la quarantaine: AMLO

Les textiles, le tabac, le bois ou l’industrie automobile n’ont pas cessé leurs activités dans 11 entités. Il se déroulera conformément à la loi. Petites entreprises si elles se rencontrent

15% des entreprises ne respectent pas la quarantaine

Régénération, 16 avril 2020. L’AMLO a noté que les petites entreprises respectent la quarantaine, mais 15% des grandes entreprises n’ont pas respecté cette disposition.

L’AMLO a déclaré qu’elle demanderait le soutien de la population pour se conformer aux mesures préventives sans appliquer de mesures restrictives ni de couvre-feu.

Et c’est dire Lopez-Gatell que 15% des entreprises ne se sont pas conformées à la quarantaine. Dans les secteurs du tabac, du textile, du bois et de l’automobile, les activités n’ont pas cessé. Ni dans les maquiladoras.

Les entreprises

Hier, nous avons expliqué que ce sont quelques grandes entreprises privées qui non seulement n’ont pas respecté les mesures initialement, a déclaré Gatell.

«…, mais à un avertissement de l’autorité du travail, ils ont refusé de répondre à ces mesures» – at-il souligné.

Il a insisté pour que cela se poursuive, “Maintenant, en termes d’enquête et de sanctions correspondantes”, car il est très inquiétant que cela rende les mesures difficiles.

Tijuana est cité comme l’un des exemples, où le nombre de cas de coronavirus a également augmenté.

Le sous-secrétaire a noté que, sur cent pour cent des entreprises qui ne respectaient pas les normes sanitaires, plus de 25 pour cent correspond à l’industrie automobile.

Les autres industries présentant des cas importants sont les industries du textile et du bois.

Les cas se sont produits dans 11 entités du pays, dont l’État de Mexico, Mexico et Baja California; les régions les plus touchées par covid-19.

Elle se déroulera par procédure civile ou pénale contre les gros débiteurs d’impôts

Des voies civiles ou pénales seront utilisées selon les cas pour le recouvrement des impôts dus par les grandes entreprises et qui refusent de payer

Laissez-les payer ce qu’ils doivent

Régénération, 16 avril 2020. Le président AMLO a indiqué qu’il poursuivra les gros débiteurs qui refusent de payer des impôts.

Auparavant, une dette de 50 milliards de pesos d’impôts, d’amendes et de surtaxes des gros contribuables en souffrance dans le paiement de leurs impôts avait été signalée.

En ce sens, le président a averti qu’il procédera par des moyens légaux au respect des obligations fiscales.

Efforts de conciliation

Vous vous souviendrez qu’un processus de réconciliation et de condamnation est en cours pour certaines entreprises qui ont des dettes et qui ont la possibilité de payer, a déclaré AMLO.

Il a dit que 15 entreprises ont failli respecter leurs obligations fiscales.

Cela représente un revenu de 15 milliards de pesos jusqu’à hier.

Il y a ceux qui sont prêts à prendre des dispositions, il y a ceux qui ne veulent absolument pas payer, parce que c’était une mauvaise habitude, pas tous bien sûr, a-t-il dit.

Ils ne se souvenaient pas des taxes

D’un autre côté, il a déclaré qu’il y avait des employeurs qui, à peine les dents serrées, payaient la masse salariale, payaient les travailleurs.

– «… mais ils n’ont pas tenu compte des impôts, ils ne l’ont pas envisagé et c’est une question qu’ils ont toujours réglé avec influence et sans payer, c’était une mauvaise habitude.» -.

Poursuivant, le Président du Mexique a déclaré que dans ces cas, des procédures judiciaires seraient engagées, tant dans les procédures civiles que pénales.

Ceci, selon ce qui est en cause: s’il s’agit d’une fraude, c’est criminel; sinon, cela se fera par la voie civile.

Et AMLO a prévenu: – «…, Mais nous n’allons pas arrêter de porter plainte, dénoncer, parce que nous l’avons dit à maintes reprises, il ne devrait pas y en avoir, nous ne devons pas permettre la corruption, l’influence ou l’impunité.

10 milliards de plus

Donc, il y a déjà des hommes d’affaires qui concluent des accords (…) nous pensons qu’avec le temps nous pourrons en rassembler 10 mille de plus pour financer ce million de nouveaux prêts.

– «Nous n’excluons pas de continuer à inculper ceux qui ont et devraient» – clarifié.

Après ce qui précède, il a assuré que lesdits paiements des gros débiteurs en souffrance “peuvent nous permettre de continuer à réduire les ressources aux personnes qui en ont le plus besoin”.

-Ce nouveau crédit va se disperser, 25 milliards, également en mai révélé.

Merci aux employeurs qui ont gardé l’emploi

Après avoir indiqué la dispersion immédiate de l’argent récupéré, il a remercié les hommes d’affaires.

«Et merci beaucoup aux entrepreneurs, vraiment, car ils ont fait un effort«.

J’explique qu’il s’agit de prendre en compte ceux qui au cours des trois derniers mois ont soutenu, malgré les regrets, leurs travailleurs.

Aussi économie informelle

Et nous prenons également soin – qui commencera de la même façon, début mai – de tous ceux qui ne font pas partie de la soi-disant économie formelle, a déclaré AMLO.

Il a assuré que ce sont les plus touchés, ceux qui vivent «jour après jour et maintenant ils sont dans une situation très difficile ».

Mai et juin, disperser les ressources

Commentez également en général que mai et juin nous allouerons le plus grand montant d’argent public aux gens, tous et le reste, mai et juin, aux programmes sociaux.

“Il s’agit de soutenir les pêcheurs, nous allons faire plus de progrès en fournissant des ressources pour l’entretien des écoles avec l’idée que les sociétés de parents, ayant les ressources, embauchent des entrepreneurs en construction …”

«… les travailleurs et l’économie sont réactivés par la promotion de l’industrie de la construction; on va faire de même avec le logement, avec les travaux ».

Tout sera alloué en mai et juin sur le budget public tout en ayant les fonds nécessaires pour faire avancer le gouvernement.

Mais il a également déclaré que l’objectif est de réduire encore plus les ressources pour renforcer la consommation.

“Nous modifions le calendrier de remise des fonds, pour aller de l’avant”, a révélé le président.

Il a dit que ce qui précède est “de renforcer la consommation, que les gens ont des ressources pour acheter leurs produits et satisfaire les bases, qu’ils ne manquent pas, c’est l’engagement”.