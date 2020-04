39% des employeurs ont licencié des travailleurs journaliers non rémunérés pendant la pandémie, selon une étude

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, 39% des employeurs de journaliers ont renoncé au service de ces professionnels, sans toutefois maintenir le paiement des tarifs journaliers, selon une enquête qui sera publiée cette semaine. Ce pourcentage est encore plus élevé parmi les répondants appartenant aux classes A et B – couches de la société où le revenu par personne de la famille est supérieur au plafond de 1 526 R $ par mois qui limite la classe C.

Des travailleurs domestiques au Brésil sont libérés sans salaire à cause du coronavirus

Dans ce groupe (A et B), le pourcentage d’employeurs qui ont licencié des journaliers sans rémunération est de 45%.

L’enquête indique également que 23% des employeurs et des travailleurs journaliers et 39% des employeurs des travailleurs mensuels ont déclaré que leurs employés continuent de travailler normalement, même pendant la période de quarantaine.

L’enquête a été réalisée par l’Institut Locomotiva entre le 14 et le 15 avril.

Selon l’étude, 39% des employeurs et patrons d’employeurs et 48% des journaliers ont déclaré que leurs employés sont mieux protégés contre le nouveau coronavirus: ils sont à la maison, mais reçoivent un paiement normalement pour respecter la distance sociale requise contre la maladie.

Les données montrent une image doublement inquiétante, de l’avis du partenaire et président de l’Institut Locomotiva, Renato Meirelles: elles indiquent qu’en plus des nombreux travailleurs sans revenu et incapables de subvenir aux besoins essentiels de leur famille, il existe un autre contingent important de nettoyer les femmes qui travaillent normalement et parcourent de longues distances en ville et par les transports publics; sans pouvoir respecter les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de rester à la maison pour réduire la circulation du virus.

“Il y a beaucoup de gens qui travaillent, même avec tous les risques. Bien sûr, c’est inquiétant, même s’ils sont souvent le pont de transmission du virus vers la périphérie”, explique Meirelles, qui ajoute que, du point de vue du travail, les journaliers sont la représentation la plus précise de la fragilité du travail éventuel, sans garantie en temps de crise.

«Il y a beaucoup de gens qui travaillent, même avec tous les risques. Bien sûr, c’est inquiétant, envahissant, ils sont souvent le pont de la transmission du virus vers la périphérie », explique Renato Meirelles

Parmi les personnes interrogées qui prétendent avoir le service d’un domestique, 7% déclarent embaucher quotidiennement, où seul le jour du ménage est payé, sans emploi. 3% disent avoir un employé mensuel et 1%, un employé mensuel et quotidien.

Pour mener l’enquête, l’Institut a interrogé un échantillon de 1 131 personnes par téléphone, dans des villes de tous les États de la fédération. L’enquête a interrogé des hommes et des femmes âgés de 16 ans et plus et a une marge d’erreur de 2,9 points plus ou moins.

Depuis la mi-mars, lorsque les premières mesures de suspension des classes et des services publics ont commencé à être adoptées dans les États brésiliens afin d’empêcher le nombre de cas de covid-19 de dépasser la capacité des hôpitaux à les desservir, rapports de travailleurs domestiques qui se sont retrouvés sans revenu du jour au lendemain.

Le 18 mars, un rapport publié par BBC News Brasil a montré des cas de femmes de ménage qui se sont retrouvées sans horaire de travail jusqu’à ce que la peur et les risques du nouveau virus se dissipent.

Le sujet a fait l’objet de campagnes et de débats sur les réseaux sociaux, principalement après la nouvelle que le premier décès de covid-19 dans l’État de Rio de Janeiro était celui d’un domestique de 63 ans atteint de diabète et d’hypertension. Elle a eu des contacts avec son employeur, qui était en Italie et a contracté le virus.

11% des familles brésiliennes ont le service d’au moins un domestique; le pays compte environ 6,5 millions de travailleurs dans cette catégorie

Plus de solidarité de classe C

Pour de nombreux Brésiliens, le paiement du travailleur domestique était l’une des dépenses qui n’ont pas été faites pendant la crise des coronavirus.

Une autre enquête menée par l’institut Locomotiva au cours de la même période montre qu’après un mois d’isolement social causé par la pandémie du nouveau coronavirus, 58% des Brésiliens n’ont pas payé de dette – ce qui représente 91,040 millions de personnes.

Parmi ceux qui avaient un compte en souffrance, la moyenne trouvée était de quatre comptes impayés.

De l’avis de Meirelles, il convient de noter que la proportion d’employeurs qui ont adhéré à la mise à pied rémunérée est plus élevée parmi les employeurs de classe C, dont le revenu par membre de la famille varie entre 536 R $ et 1 526 R $, qu’entre les groupes. A et B. 40% des employeurs de classe C déclarent pratiquer des congés payés; dans le groupe AB, ce pourcentage est de 36%.

Les chiffres montrent que, dans toutes les coupures de recherche, les travailleurs domestiques mensuels sont les plus protégés de la catégorie pendant la pandémie. 48% des employeurs déclarent être sans emploi mais rémunérés sur la période.

Parmi les employeurs des classes A et B, 44% déclarent pratiquer des congés payés avec le salaire mensuel.

Le pourcentage de travailleurs licenciés sans salaire est également plus faible chez les travailleurs mensuels: 13% parmi les employeurs de cette catégorie en classe C, et 12% parmi les répondants du groupe AB.

Dans un autre rapport publié par BBC News Brasil le 18 mars, le président de l’ONG Instituto Doméstica Legal, Mario Avelino, a déclaré que, bien que les journaliers ne soient pas légalement obligés de pratiquer des congés payés, ils peuvent avoir du “bon sens et respect des êtres humains “.

“Vous devez penser que vous protégez votre employé, sa famille, votre famille et les gens autour de vous. N’importe qui peut contracter le virus, et même savoir que vous l’avez attrapé, il pourrait se propager”, a-t-il déclaré. “Si l’employeur peut le libérer, faites-le. Maintenant, sans nuire au revenu de ce travailleur.”

Alors que le coronavirus se propage de plus en plus dans le monde, les responsables de la santé comme l’OMS et les gouvernements du monde entier ont essayé d’empêcher l’augmentation rapide du nombre de cas.

«Aplatir la courbe», comme on dit, est une mesure cruciale pour éviter de surcharger les services de santé et limiter le nombre de décès. La lutte contre une épidémie de virus ne consiste pas seulement à endiguer, mais aussi à retarder la propagation, un processus connu des experts de la santé comme “ralentir” et “atténuer”.

Une augmentation du nombre de cas est un cauchemar pour les autorités: elle alourdit la charge des systèmes de santé au point de conduire parfois à un effondrement de la capacité de soins. Un exemple est l’État d’Amazonas, qui fait face à un grand nombre de cas menaçant de réduire la capacité des services de santé publique à s’effondrer.

Selon les données de l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) et de l’Institut Locomotiva, 11% des familles brésiliennes ont le service d’au moins un travailleur domestique; le pays compte environ 6,5 millions de travailleurs dans cette catégorie.

Après l’approbation par le Congrès de l’aide d’urgence, le gouvernement a initié un paiement de R $ 600 pour trois mois. Vous avez droit à l’allocation si vous avez plus de 18 ans, n’avez pas d’emploi formel actif et ne recevez pas de prestation de sécurité sociale; et dont le revenu familial mensuel total s’élève à trois salaires minima (3 135 R $) ou dont le revenu par habitant (par membre de la famille) peut atteindre la moitié du salaire minimum (522,50 R $).

Jusqu’à deux personnes par famille pourront recevoir l’aide, mais une mère célibataire qui soutient seule le foyer peut cumuler deux prestations individuellement.

Meirelles indique qu’avant l’enquête, il imaginait que la proportion d’employeurs qui pratiquent des licenciements rémunérés et solidaires pendant la pandémie serait plus élevée, principalement en raison du grand engagement des campagnes sur le sujet et des débats sur les réseaux sociaux. “L’engagement a été beaucoup plus important que nous ne l’avons vu dans la pratique”, dit-il.

