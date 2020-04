5 de 51 – Les principales nouvelles du jour – . Miami (51)

Aujourd’hui est le mercredi 29 avril et ce sont les principales nouvelles de la journée:

1. La ville de Hialeah ouvrira lundi prochain des demandes d’aide financière aux résidents et aux petites entreprises. Le maire Carlos Hernández a expliqué qu’ils travaillent dans deux programmes: l’un de 1 million de dollars pour les résidents les plus nécessiteux et l’autre de 2 millions de dollars pour aider les petites entreprises.

2. Miami Beach et Doral se joignent à la première phase d’ouverture annoncée par le comté de Miami-Dade. Les parcs fonctionnent à partir de 6 h et les marinas et terrains de golf à partir de 7 h. Les plages seront fermées. À Hialeah et Miami, les deux villes avec le plus de cas de coronavirus en Floride, il n’y a toujours pas d’annonce de réouverture partielle.

3. Et pour être aussi protégés que possible, dans la ville de Davie, ils distribueront gratuitement plus de 10 000 masques. La livraison sera effectuée par le Chabad of West Davie Jewish Center ce vendredi 1er mai à Marina Medical, situé au 8190 West State Road 84. Elle commencera à 11h et les gens doivent monter dans leur voiture.

4. Le site d’emploi de Career Source South Florida a lancé l’initiative “Operation Impact”, qui fournit une assistance à ceux qui ont perdu leur emploi. Le programme offre non seulement des milliers de nouveaux postes, mais également des possibilités de formation virtuelle et un soutien financier. Pour demander de l’aide, cliquez ici.

5. Les parcs à thème d’Orlando offrent une nouvelle façon d’en profiter. C’est le cas de Walt Disney World qui, grâce à sa page YouTube “Parcs Disney”, vous permet de découvrir pratiquement de nombreuses attractions d’Epcot et des studios Hollywood, en plus d’apprendre à dessiner Mickey Mouse entre les mains d’experts, entre autres activités.

Pour plus d’informations, visitez Telemundo51.com

.