5 de 51 – Les principales nouvelles du jour – . Miami (51)

Aujourd’hui est le jeudi 30 avril et ce sont les principales nouvelles de la journée:

1. Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que notre État a fait un petit pas vers la normalisation, mais a précisé que les comtés de Miami-Dade, Broward et Palm Beach ne sont pas inclus dans la première phase de réouverture. Pourtant, Miami Beach, Doral et Homestead permettent déjà d’accéder aux parcs, aux terrains de golf, aux rampes de mise à l’eau et aux courts de tennis.

2. Le surintendant de l’école de Miami-Dade, Alberto Carvalho, a déclaré qu’il espérait commencer l’année scolaire 2020-2021 normalement, bien qu’il ait évoqué d’éventuels changements, tels que des heures de début et de fin décalées pour les cours, afin d’éviter la foule dans les couloirs. Le quartier envisage également de placer moins d’enfants dans chaque bus, avec des horaires de prise en charge et de restitution différents.

3. Les personnes déclarées inéligibles aux allocations de chômage peuvent être éligibles au programme d’aide contre le chômage pandémique, connu sous le nom de PUA. Si vous avez soumis votre demande après le 5 avril, vous recevrez des informations supplémentaires à ajouter. Si vous l’avez fait avant cette date, vous devriez demander de l’aide à nouveau sur cette page Web.

4. Le parc de vacances de Fort Lauderdale sera utilisé comme site d’essai pour les coronavirus. Ils débuteront aujourd’hui dans le stationnement du terrain de baseball près du boulevard Sunrise. Les personnes de plus de 18 ans, avec ou sans symptômes, peuvent être testées de 9 h à 18 h, du mardi au samedi. Ils doivent prendre rendez-vous en composant le 1-800-209-7919.

5. Il n’y a pas encore de date pour rouvrir les parcs Disney et Universal à Orlando, mais des changements sont déjà annoncés. Par exemple, ils commenceraient à fonctionner à 50% de leur capacité et à la phase deux, ils atteindraient 75%. Tous les employés seront tenus de porter des masques faciaux et il est envisagé d’échelonner les sièges dans les attractions et de maintenir la «règle des six pieds» en faisant la queue.

