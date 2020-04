À Guayaquil, il reste encore 700 corps à enterrer – . Dallas (39)

QUITO – Dans la ville de Guayaquil il y a encore quelques

700 cadavres à enterrer. Pour cela, le gouvernement équatorien a organisé une

un processus qui vise à évacuer les corps petit à petit, a-t-on appris jeudi.

Le délégué présidentiel pour faire avancer ce

tâche, Jorge Wated, a déclaré dans un réseau national que “nous aspirons à les enterrer

semaine, ou tout au plus la prochaine, et nous le faisons petit à petit. “

Ce sont des ateliers qui sont situés dans des centres pénitentiaires à travers l’Équateur et ont été enrôlés pour aider à faire face aux conséquences de la pandémie.

Jusqu’au début du mois, des dizaines de corps de

les personnes décédées de COVID-19 ou de causes naturelles sont restées plusieurs jours

dans les maisons privées et les hôpitaux de cette ville portuaire en raison de problèmes

administrative, par exemple, que les salons funéraires ont cessé de fonctionner, ce qui

les a empêchés d’être récupérés par la police et enterrés.

Le premier cas de coronavirus en Équateur a été enregistré le 29 février. Depuis, il s’est fortement propagé, en particulier dans la province de Guayas et sa capitale, Guayaquil, à 300 km au sud-ouest de Quito.

La crise a submergé les autorités sanitaires qui ne savent plus quoi faire de tant de morts.

Wated a noté que “nous constatons que le défunt

dans les hôpitaux, ils diminuent et cela nous donne une mesure très encourageante ».

Il a ajouté que “dans les 24 provinces, il y a une stabilisation, y compris une

diminution des décès, y compris des Guayas ».

Les chiffres ont été obtenus après croisement des informations

des cimetières, des hôpitaux et de l’état civil.

L’Équateur fait face à l’une de ses pires crises dues au coronavirus: des cadavres dans les rues et une pénurie de cercueils.

L’officiel, qui préside un groupe de travail

composé de militaires, de policiers et de pompiers, il a souligné qu’ils collectent et

environ 700 corps sont enterrés dans des tombes individuelles et

identification.

Il a ajouté que Guayas s’est inscrit au premier

quinzaine d’avril 6 703 décès parmi les coronavirus, suspicion de coronavirus et

causes naturelles, qu’il a décrites comme «une dure réalité dans laquelle nous sommes

travailler pour les enterrer. “

Les derniers chiffres indiquent qu’en Équateur, il y en a 403

tués par COVID-19, 632 autres par suspicion de ce virus et un total de 8 225

infectés.

.