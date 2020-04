À la fin de la Liga le 31 juillet

Les ligues européennes, selon l’UEFA, devraient se terminer le 31 juillet. C’est déjà une référence fixe, qui obligerait, ou du moins conseille fortement, que les joueurs pourraient s’entraîner au plus la deuxième semaine de mai, afin d’avoir au moins trois préparations. Nous verrons si c’est possible. Champions et la Ligue Europa se jouerait en août, ce qui retarderait le début de la prochaine saison jusqu’en octobre. Resserrant tout, bien sûr, car en arrière-plan il y a la limite du 29 mai pour que les équipes préparent le Eurocup et la Coupe de l’America, a reporté ce cours. La FIFA sacrifiera le Coupe des nations, invention récente.

Mais tous les joueurs ne sont pas clairs. Le régime proposé de longue concentration, pour les maintenir isolés, n’est pas du goût de tous. Il est entendu que cela les protège, que de telles concentrations sont dans les traditions du football dans le cas de Monde ou Eurocup. Ou même, mais pas si longtemps, en pré-saison. Mais certains résistent. D’autres craignent d’être désapprouvés par l’ensemble de la population si cela leur est permis, comme cela est prévu dans les plans et serait nécessaire, passer les heureux PCR fréquemment, quand ils manquent non seulement pour la population dans son ensemble, mais même pour le personnel de santé et les patients au seuil de sortie.

Ce sont des doutes raisonnables. Comme c’est aussi un doute raisonnable s’ils avaient vraiment l’air mauvais ce serait refuser de jouer une fois qu’il y aura un feu vert, quand tant de personnes nécessiteuses et mal payées travaillent dans les supermarchés, les hôpitaux, les pharmacies, la livraison, le nettoyage et d’autres tâches essentielles. Et même dans la construction et certaines industries, des activités pas si essentielles. La AFE Vous devez en être conscient. Dans tous les cas, une frange est en attente. Que se passe-t-il si un joueur est positif au milieu du processus? Toute son équipe devra être mise en quarantaine, je suppose. Et le rival, s’il y avait déjà des matchs. Il sera très difficile de mener à bien ce projet.