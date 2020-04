A partir de jeudi, Aujourd’hui n’est pas obligatoire pour tout le monde et fermeture de 20% du métro

La restriction de la circulation des véhicules vise à équilibrer les sorties essentielles des gens en semaine, a déclaré Sheinbaum.

Le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé une série de mesures pour éviter un risque accru de contagion des coronavirus, après que le gouvernement fédéral a annoncé le début de la phase 3 de l’éventualité sanitaire.

À partir du jeudi 23 avril, il est établi comme Aujourd’hui ne circule pas pour tous les véhicules, quel que soit leur hologramme, à l’exclusion des chauffeurs de taxi, du transport de marchandises et des véhicules qui transportent des personnes handicapées.

“Cette mesure vise à équilibrer les sorties essentielles des gens en semaine”, a déclaré Sheinbaum à travers une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Aussi sEnviron 20% des stations de métro, de Metrobús et de tramway fermeront, ce qui permettra d’augmenter la fréquence et la vitesse des trains dans les gares les plus sollicitées, où plus de monde se rassemble.

«L’appel continue d’être de rester à la maison et à une distance saine, mais il y a des gens qui doivent sortir pour faire des activités essentielles. Par conséquent, les mesures que nous avons décidé de prendre dans cette phase ont pour objectif éviter davantage l’encombrement, car c’est là que se situe le plus grand risque de contagion », a déclaré le chef du gouvernement.

De la même manière, des mesures seront mises en place en coordination avec les transports concessionnés et RTP pour augmenter les fréquences et éviter l’encombrement; est établi comme obligatoire, à partir du jeudi 23 avril le programme

Il y aura également une augmentation des mesures d’assainissement pour les transports et les espaces publics, et une vérification plus approfondie et plus exhaustive des entreprises qui ne respectent pas la fermeture établie dans la déclaration d’urgence sanitaire.