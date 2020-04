Abascal considère les déclarations du numéro 2 de la Garde civile comme le «début d’un coup d’État», dernière minute en direct

18:12 VLADIMIR PUTIN | Le président russe Vladimir Poutine a souligné dimanche que les autorités avaient “pleinement maîtrisé” la crise provoquée par le coronavirus et était convaincu que le pays passerait ce test. «Il fonctionne à un bon rythme, organisé et responsable à tous les niveaux de pouvoir. La situation est entièrement contrôlée et toute la société s’unit face à une menace commune “, a déclaré M. Poutine dans des déclarations recueillies par l’agence de presse russe Spoutnik.

17:58 FERNÁNDEZ VARA | Le président de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a célébré qu’à chaque conférence des présidents il perçoit une plus grande harmonisation avec la future “reconstruction” du pays, bien qu’il soit préoccupé par le “manque de connexion” entre le Premier ministre , Pedro Sánchez, et le chef du principal parti d’opposition, Pablo Casado, qui doivent se rencontrer par vidéoconférence ce lundi.

17:55 GARCÍA-PAGE | Le gouvernement de Castilla-La Mancha enverra ce lundi aux partis avec représentation parlementaire un plan avec 70 propositions visant à répondre à l’urgence sanitaire générée par la crise des coronavirus et à construire la reprise économique de la région. Cela a été annoncé par le président de l’exécutif castillan-mancheon, Emiliano García-Page, ce dimanche lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle il a précisé que ce plan sera transféré au PP, aux citoyens et au PSOE pour discuter et réfléchir à une position commune à cet égard. .

17:48 DÉPART DES ENFANTS | Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé que les “conditions” concernant le départ des enfants seront connues mardi prochain, lors de la tenue du Conseil des ministres, après que le Premier ministre a annoncé hier qu’elles allaient assouplir mesures de séquestration des mineurs depuis le 27 avril.

17:40 FEIJÓO | Le président de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a exigé du président du gouvernement, Pedro Sánchez, un calendrier “indicatif” pour la désescalade de l’emprisonnement et a avancé qu’en Galice, l’utilisation généralisée des masques dans la population serait recommandée. Lors de son apparition après la réunion déjà habituelle du dimanche entre Sánchez et les dirigeants régionaux, Feijóo a expliqué que le manque de confinement doit être considéré “avec le temps, clairement” et en essayant de “faire comprendre aux citoyens” comment il sera exécuté.

JUANMA MORENO | La présidente du gouvernement andalou, Juanma Moreno, a appelé ce dimanche au chef de l’exécutif espagnol pour la nécessité de mettre en œuvre d’urgence un plan de sauvetage national pour l’industrie du tourisme. C’est ainsi que Moreno s’est exprimé lors d’une conférence de presse via la télématique du Palacio de San Telmo, après avoir participé à la conférence des présidents régionaux avec le chef de l’Exécutif national qui se tient à nouveau ce dimanche.

17:20 MAÑUECO | Le président de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, demandera par lettre au ministère de la Justice de se rendre à l’état civil pour connaître avec “plus de transparence” les données des décès par COVID-19 et regrette qu’il y ait pour l’instant ” 17 critères différents ». “La société exige que les fonctionnaires nous donnent une réponse et nous leur devons”, a-t-il affirmé lors de sa comparution après une nouvelle rencontre télématique avec le Premier ministre, Pedro Sánchez, et le reste des responsables régionaux.

17:18 REVILLA | Le président de la Cantabrie, Miguel Ángel Revilla, a demandé à Pedro Sánchez que les communautés autonomes ont une “capacité de décision” dans le processus de désescalade de l’emprisonnement, car ce sont elles qui connaissent le mieux la situation sur leur territoire, et aussi que, en plus de la Les enfants, d’autres groupes tels que les femmes enceintes, les athlètes, la population rurale ou les pêcheurs peuvent commencer à sortir du 27 avril.

17:05 AIDE | La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, n’a pas exclu que des licenciements puissent survenir du fait de la gestion des résidences en autonomie, tant par leurs gérants que par leurs directeurs exécutifs, s’il peut être démontré qu’il y a eu « négligence ». Cela a été indiqué lors d’une vidéoconférence avec des journalistes, après la réunion que les présidents régionaux ont tenue le dimanche avec le Premier ministre, Pedro Sánchez, après le déclenchement de la crise des coronavirus.

16:54 JAVIER LAMBÁN | Le président d’Aragon, Javier Lambán, a demandé un sauvetage national pour le secteur du tourisme et de l’hôtellerie en raison de l’impact de la crise économique que la pandémie COVID-19 pourrait générer dans ces activités. Cela a été demandé par le leader aragonais ce dimanche 19 avril lors de la sixième vidéoconférence des présidents régionaux avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

16:40 LES CHOISIR | Le ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, José Luis Ábalos, a été convaincu que l’avance de 14 000 millions d’euros aux communautés autonomes annoncée par le Premier ministre, Pedro Sánchez, lors d’une vidéoconférence avec les présidents de la Les communautés autonomes organisées ce matin permettront d’atténuer les problèmes de liquidité des différentes régions.

15:55 L’ANDALOUSIE DEMANDE UN PLAN POUR SAUVER LE TOURISME | Le président du gouvernement andalou, Juanma Moreno, a demandé au président du gouvernement, Pedro Sánchez, d’élaborer un plan national de sauvetage pour l’industrie du tourisme, car il a rapporté que seulement 15 000 millions de pertes pouvaient être enregistrées dans la communauté. euros et 140 000 emplois.

15:45 RETOUR DE LIMA | Un groupe de 280 personnes, majoritairement espagnoles, est arrivé dimanche à l’aéroport de Madrid sur le sixième vol organisé par l’ambassade d’Espagne au Pérou après la fermeture des frontières aériennes avant le COVID-19.

15:30 RÉSIDENCES SENIORS SE DÉFENDENT ELLE-MÊME | Le président de l’association des employeurs espagnols pour les maisons de repos, Cinta Pascual, a regretté que “les maisons de repos soient jugées avec une telle frivolité” pour la mort de personnes âgées par COVID-19 et a rappelé qu’elles ont dû travailler plusieurs jours sans matériel protection ou test.

15:15 LES ASTURIES APPELENT AUSSI A LA DECONSTRUCTION | Le président de la Principauté des Asturies, Adrián Barbón, a défendu aujourd’hui un manque de confinement différent dans les communautés du nord-ouest de celui pratiqué à Madrid ou en Catalogne qui ont les plus infectés et décédés. Il a également assuré que le processus serait “très lent et contrôlé”, bien qu’il ait célébré que “la lumière au bout du tunnel” commence à être perçue.

15:00 PÉNALITÉS | Le directeur adjoint de la police nationale, Pilar Alluega, a souligné que ce samedi “il y avait un peu moins de personnes solidaires”, puisque le nombre de détenus a diminué de 9,8% par rapport à la veille, s’étant arrêté à 83. Le chiffre total depuis l’arrêté royal s’élève à 2 505.

Quant aux sanctions imposées par la police pour violation du règlement de l’état d’alarme, elles ont diminué de 2,9%, avec 4573 amendes ce samedi, représentant un total de 161386 personnes sanctionnées depuis le début de l’état d’alarme.

14:50 ARNAQUE AU NOM DE L’OMS | Le chef de l’état-major général de la garde civile, le général José Manuel Santiago, a alerté ce dimanche qu’une remise massive de courriels a été détectée qui a supplanté l’identité de l’Organisation mondiale de la santé et que, sous prétexte d’une supposée campagne de dons pour la lutte contre COVID19, est encouragée à apporter des contributions financières dans la monnaie virtuelle bitcoin.

14:40 PP- SPORTS | Le Groupe parlementaire populaire (GPP) a enregistré une batterie de questions écrites liées au sport pendant la pandémie de coronavirus et une fois les mesures de confinement de la population levées.

Parmi ceux-ci, il demande au gouvernement de clarifier ses critères concernant la suppression ou non de la Ligue de football professionnel, premier et deuxième, deuxième B et troisième, ainsi que des ligues régionales, de la division d’honneur, de la jeunesse et des enfants.

14:30 PAYS BASQUE | Le Lehendakari, Iñigo Urkullu, a demandé la sortie restreinte des mineurs dans la rue, l’ouverture limitée des magasins et la possibilité de pratiquer des sports individuels, au moins au Pays basque, à partir du 27 avril prochain, en gardant toutes les mesures de sécurité considérant que la Communauté autonome basque respecte les indicateurs établis par l’OMS “pour passer à un autre stade” de cette crise des coronavirus. “La culture civique de prévention et d’autoprotection s’est solidement implantée dans la société basque”, a-t-il assuré.

14:15 COMMUNAUTÉ VALENCIENNE | Le gouvernement de Valence a déclaré ce dimanche jour officiel de deuil dans toute la Communauté. Les drapeaux flottent sur la moitié du personnel à l’extérieur des bâtiments officiels de l’administration valencienne en signe de respect, de condoléances et de reconnaissance aux personnes qui ont perdu la vie à cause du Covid-19. De plus, trois minutes de silence ont été observées à 12 heures depuis les balcons des maisons.

14:00 DÉSINFECTION DE LA SALLE 7 D’IFEMA | Les membres des forces armées désinfecteront ce dimanche 7 le hall 7 d’Ifema, qui a cessé d’être utilisé comme hôpital provisoire dans ce champ de foire, où un autre module actif demeure.

13:50 SANITAIRES CONTAGIES | Au total, 30 663 professionnels de la santé ont été infectés par le coronavirus en Espagne, où le nombre total de personnes infectées s’élève déjà à 195 944 cas positifs enregistrés.

13:45 MASQUES GRATUITS ET LAVABLES À PARIS | Le maire de Paris, Cadix Anne Hidalgo, a annoncé que le conseil municipal fournirait des masques gratuits, lavables et approuvés à tous ses citoyens d’ici la fin du mois de mai. Un premier envoi d’un demi-million de masques jetables sera disponible fin avril.

13:35 UNE AUTRE POLICE MUNICIPALE DE MADRID EST MORT | La police municipale de Madrid a enregistré le troisième décès d’un de ses agents du coronavirus, en particulier, il s’agit de Rafael Garces Catalinas, comme le rapporte le Corps sur leurs réseaux sociaux.

«Nous devons regretter la mort de notre collègue Rafael Garces Catalinas, qui a exprimé ses condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues de Carabanchel où il a récemment pris sa retraite. Une vie consacrée au service public. Grande professionnelle et meilleure personne », ont-ils transféré via Twitter.

13.25 TÉLÉPHONE DE L’ESPOIR | Le Téléphone de l’espoir (902 500 002) a reçu un total de 13 353 appels entre le 13 mars – la veille du décret de l’état d’alarme pour la pandémie de coronavirus – et le 15 avril, soit une augmentation de 22% sur le nombre habituel.

13:15 LABORATOIRE WUHAN | Le directeur de l’Institut de virologie de la ville chinoise de Wuhan, à l’origine de la pandémie de coronavirus, a catégoriquement démenti que la maladie ait débuté dans ses laboratoires lors d’une interview après les allusions faites ce samedi par le président des États-Unis, Donald Trump.

“En aucun cas, ce virus n’est sorti de nous”, a expliqué le chercheur Yuan Zhiming. “Nous connaissons parfaitement le type de recherche que nous effectuons et la manière dont nous gérons à la fois nos virus et nos échantillons”, a-t-il ajouté dans l’interview, donnée au réseau CGTN.

13:00 À PROXIMITÉ | Le service de Cercanías a eu un afflux de 145 000 voyageurs cette semaine, un chiffre inférieur à celui de la première semaine de détention (du 16 au 22 mars), alors qu’il était de 203 000, alors que l’utilisation des services commerciaux Renfe, y compris l’AVE, a été entre 3% et 6% sur toutes les lignes tout au long de cette semaine.

12:50 MADRID DATA | Les décès par coronavirus dans la Communauté de Madrid sont légèrement réduits, avec 107 de plus en 24 heures, tandis que ceux infectés rebondissent avec un total de 1 938 de plus, atteignant 54 884 confirmés, selon les données fournies par le ministère de la Santé.

Malgré le fait qu’hier les personnes infectées aient considérablement ralenti avec 953 cas positifs supplémentaires, ce dimanche le chiffre a doublé. Parmi les personnes infectées ce dimanche, la majorité, 53 670 au total, ont été confirmées par PCR et seulement 1 214 avec des tests rapides.

12:40 CONTRÔLE DES DONNÉES TÉLÉPHONIQUES | Le Groupe parlementaire populaire (PP) a présenté une batterie de questions écrites dans lesquelles il demande au gouvernement de plus amples informations sur la manière dont la mobilité de la population espagnole sera connue grâce aux données demandées aux opérateurs téléphoniques. Plus précisément, il demande au gouvernement de clarifier les données qui seront demandées aux opérateurs, leur destination et le résultat qu’ils recherchent auprès d’eux avec l’application informatique qu’ils proposent sur COVID-19.

12:35 SALONS TAURINE SUSPENDUS | Les foires taurines de Burgos et d’Algésiras (Cadix) ont été les dernières à être suspendues en raison de la crise sanitaire des coronavirus.

Les festivités de San Pedro et San Pablo dans la capitale de Burgos, qui devaient se dérouler entre le 26 juin et le 5 juillet, ont été annulées, comme l’a confirmé un président de l’Institut municipal de la culture et du tourisme lors d’une conférence de presse télématique , Nuria Barrio, et la conseillère pour les célébrations, Blanca Carpintero.

Dans le cas de la foire royale d’Algésiras, le maire de la ville, José Ignacio Landaluce, a annoncé la suspension d’un cycle qui devait avoir lieu initialement entre le 20 et le 27 juin.

12: 3ème ARMÉE – MATÉRIEL SANITAIRE | Un avion de l’Air Force arrivera ce dimanche à la base de Torrejon (Madrid) en provenance de Chine avec 12 tonnes de matériel médical, dans son septième vol international depuis le début de la crise des coronavirus.

Vol de 35 heures, aller-retour, basé au Kazakhstan. Un défi de plus dans la lutte contre Covid-19 “, explique l’Air Force dans le message sur Twitter.

À 10 000 km d’ici, à #Shangai #China, 12 tonnes de matériel médical sont chargées dans un # A400MEAirmilitary # Ala31

Vol de 35 heures, aller-retour, avec escale au # Kazakhstan

Un défi de plus dans notre lutte contre # Covid_19 # COVID19 # covid19ESP # EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/TPF5LUYn0J – Air Force (@EjercitoAire) 18 avril 2020

Avec cela, ce serait déjà 80 tonnes de matériel sanitaire que l’armée de l’air a apporté en Espagne sur différents vols pour lutter contre la pandémie.

12:20 VOX – Impôt sur le revenu des particuliers | Vox a évoqué avec le gouvernement au Congrès la possibilité d’appliquer un certain type de déduction de l’impôt sur le revenu des particuliers aux familles qui sont décédées du coronavirus au cours de ces semaines.

“Ce gouvernement ne pense-t-il pas que les familles qui ont eu la mort directe d’un parent au premier degré par consanguinité par Covid 19 devraient bénéficier d’une déduction familiale dans leur déclaration d’impôt sur le revenu?”, Ont suggéré les députés Vox Pablo Sáez, Rubén Manso, Pablo Juan Calvo, Víctor González Coello, Rodrigo Jiménez et Inés Cañizaares.

12:10 LE CONSEIL DES PÉDIATRIQUES | Les pédiatres des services d’urgence des hôpitaux galiciens ont signalé que, bien que la majorité de la population agisse de manière “responsable” et utilise les services de santé de manière appropriée, des cas de mineurs arrivés à l’urgence avec des symptômes ont été détectés. aggravé, parce que leurs parents ne les ont jamais pris auparavant par «peur des infections» ou «pour les éloigner de la maison».

C’est le cas de l’hôpital Álvaro Cunqueiro de Vigo, dont le chef des urgences pédiatriques, Reyes Novoa, a averti que les parents “prennent” pour amener leurs enfants à s’occuper, et parfois ils viennent avec des “images évoluées” et même ” grave », car leurs parents craignent d’être infectés par un coronavirus à l’hôpital.

12:00 SANCTIONNÉ POUR JOUER AU FOOTBALL | La garde civile, ainsi que des agents de la police locale d’Andorre (Teruel), ont identifié jeudi 16 avril dernier cinq personnes qui étaient restées pour jouer un match de football pendant l’état d’alerte, dans la ville susmentionnée de Teruel.

Comme l’a rapporté la Benemérita, après avoir effectué plusieurs vérifications, les agents ont découvert qu’en plus de violer les mesures restrictives imposées par l’arrêté royal, ces personnes avaient posté une vidéo de la loi sur un réseau social.

11:50 GARDE CIVILE MORTE | La garde civile Francisco C.M., affectée au commandement de Ciudad Real, est décédée ce dimanche à cause du coronavirus, comme l’ont rapporté le ministère de l’Intérieur et la garde civile. C’est le sixième membre de la Garde civile qui décède après avoir été infecté par ce virus, le deuxième à Ciudad Real.

11:40 DONNÉES ESPAGNE | Le nombre de 410 décès en 24 heures est le plus bas en près d’un mois, en particulier depuis le 22 mars, lorsque 394 décès ont été enregistrés.

11:35 DONNÉES ESPAGNE | Le nombre de personnes infectées en ce moment en Espagne est de 195 944, selon les données fournies aujourd’hui par le ministère de la Santé.

11:30 DONNÉES ESPAGNE | Le nombre de morts hier samedi était de 410 personnes, selon le ministère de la Santé, ce qui porte le total à 24 587 si le chiffre fourni par la Catalogne – 8 067 – est pris en compte, ce que le ministère ne prend pas en compte dans son intégralité.

11:20 RENFE | Renfe met en place ce lundi le billet personnalisé, afin que les voyageurs devront fournir leur nom, numéro de téléphone portable et autres coordonnées lorsqu’ils achètent un billet pour tout type de train.

L’entreprise publique prend cette mesure «préventive» face à la crise sanitaire actuelle, afin de pouvoir contacter les passagers en cas d’alerte sanitaire ou d’enregistrer toute éventuelle incidence dans la circulation des trains.

11:10 MATÉRIEL POUR VALENCIA | Un nouvel avion avec des fournitures médicales acquises par la Generalitat pour la Communauté de Valence a atterri aux premières heures de ce dimanche à l’aéroport de Madrid-Barajas. C’est le troisième de ce week-end et est chargé de 20 tonnes de masques EPI, gants et combinaisons de protection.

Le vol, par Air Europa, est le 13e avion avec du matériel médical contracté par la Generalitat dans le cadre de l’opération Silk Road, comme l’explique l’administration valencienne. Plus précisément, ce nouveau vol a apporté 1 270 400 masques, 55 000 combinaisons de protection EPI et 400 000 gants, qui seront transférés au centre logistique de Valence.

11h00 FORCES DE SÉCURITÉ | Jusqu’à 3 500 agents des forces et organes de sécurité, à la fois de la police nationale et des gardes civils, ainsi que de la police régionale et locale, ont été testés positifs pour les coronavirus depuis le début de l’état d’alerte il y a cinq semaines, la Garde civile étant l’organisme ayant le plus grand nombre d’infectés, 1 526 efficace.

10:50 RUSSIE | Les autorités sanitaires russes ont confirmé 6 060 nouvelles infections à coronavirus dans le pays au cours des dernières heures, dépassant 42 000 cas et 48 nouveaux décès, ce qui laisse le total provisoire des décès à 361.

Exactement 42 853 positifs pour le coronavirus sont connus, après cette augmentation quotidienne de 16%, selon le centre de contrôle de l’épidémie en Russie, dans le bilan de ce dimanche recueilli par l’agence de presse russe RIA Novosti.

10:40 AFRIQUE | Les perspectives pour l’Afrique sont alarmantes. Avec 19 895 cas, 1 016 décès et 4 642 sorties, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le nombre de cas sur le continent avait doublé au cours des sept derniers jours. Sans accès à l’eau ou à une structure sanitaire, le virus pourrait faire des ravages.

10:30 MAJADAHONDA -MASCARILLAS | Le conseil municipal de Majadahonda enverra un total de 160 000 masques aux résidents à partir de la semaine prochaine, pour lesquels un crédit de 140 000 euros a été activé et qui permettra à chaque adresse d’avoir un total de six masques.

10:20 ALLEMAGNE | La pandémie de coronavirus a laissé plus de 139 000 personnes infectées en Allemagne et tué près de 4 300 personnes, selon le dernier rapport publié dimanche par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande chargée de surveiller les maladies transmissibles.

Les 2 458 nouveaux cas d’infection sont le nombre le plus faible de cette section au cours des quatre derniers jours. Le nombre total de morts est passé à 4 294, avec 184 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.

10:10 TORRA VEUT “GERER DIRECTEMENT” LA DESCALADA | Le président de la Generalitat, Quim Torra, demandera au président du gouvernement, Pedro Sánchez, de “gérer directement” le manque de confiance en Catalogne si le chef de l’exécutif propose un manque de confiance sans équivoque aux présidents autonomes ce dimanche, dans sa sixième vidéoconférence pour aborder l’épisode du coronavirus.

10:00 LA FLORIDE OUVRE SES PLAGES | Les résidents de la Floride ont afflué vers les plages samedi, après que les autorités ont levé les restrictions sur le coronavirus et malgré l’augmentation des cas confirmés dans cet État.

C’est ce qui s’est produit par exemple dans la ville de Jacksonville, malgré le fait que les autorités ont appelé à la responsabilité. “Si vous prévoyez d’aller à la plage aujourd’hui, veuillez vous tenir à au moins six pieds du reste des gens”, a déclaré le service d’urgence local via son compte Twitter.

9:50 ISRAEL – DECONFINATION | Le gouvernement israélien a commencé ce dimanche à assouplir les mesures de confinement pour contenir la propagation du coronavirus dans le pays alors que le nombre total de morts s’élève à 171 et les cas confirmés à 13632, selon le dernier bilan publié ce dimanche.

Les mesures de relaxation resteront en vigueur pendant deux semaines, en attendant de voir leurs résultats. Parmi eux, le retour de 35% des employés à leur emploi, contre les 15% précédents, l’autorisation de faire du sport à 500 mètres des maisons, la réouverture des magasins de produits électroniques et des librairies, ainsi que l’autorisation de priez en groupes de 19 personnes à condition de maintenir une distance de deux mètres.

9:40 PANDÉMIE | La pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan dépasse déjà 2,3 millions de cas et fait plus de 160 000 morts dans 185 pays à travers le monde, là encore avec les États-Unis fixant des maximums journaliers pour les cas, selon le bilan actualisé de cette Dimanche à l’Université Johns Hopkins et après une journée où le continent africain a déjà franchi le seuil des mille morts.

9:35 CATALOGNE – CONTAGIADOS | Jusqu’à présent, 41 992 cas de coronavirus du SRAS-CoV-2 positifs ont été confirmés par des tests de diagnostic (tests rapides ou PCR); et il y a 67 113 cas possibles (personnes présentant des symptômes et qu’un médecin classe également).

Sur le total des cas, 4 336 personnes sont décédées dans un centre hospitalier à cause du coronavirus (ou comme suspect de l’avoir); 2 911 personnes ont été admises sérieusement (actuellement 1 178) et les sorties de l’hôpital sont désormais de 19 815.

De tous les cas positifs, 6 460 sont des professionnels de la santé, tandis que 5 836 professionnels du logement sont isolés, suspectés ou confirmés.

Dans les maisons de soins infirmiers, 6 993 personnes ont jusqu’à présent été testées positives et 10 168 sont des cas suspects.

9:30 CATALOGNE – MORTEL | Les salons funéraires ont enregistré jusqu’à ce samedi 8067 décès de coronavirus en Catalogne (186 de plus que la veille): 2189 à domicile, 90 dans les centres de santé, 505 à domicile et le reste dans les hôpitaux ou sont des cas qui ne peuvent pas être classés par manque d’informations.

9:20 L’ANDALOUSIE VEUT ÊTRE LA PREMIÈRE | La présidente du gouvernement andalou, Juanma Moreno, demandera ce dimanche au président du gouvernement, Pedro Sánchez, lors de la sixième réunion télématique de la Conférence des présidents autonomes pour faire face à la crise sanitaire des coronavirus, que les mesures d’incertitude “commencent fondamentalement” par cette communauté car elle enregistre une incidence plus faible de la maladie avec une “désescalade très progressive” depuis qu’elle a atteint son apogée le 30 mars.

9:15 LE PP DÉCIDERA LUNDI S’IL SUPPORTE L’EXTENSION | Le secrétaire général du PP, Teodoro García Egea, a déclaré que le PP écouterait lundi les propositions du Premier ministre, Pedro Sánchez, avant de décider de soutenir ou non la troisième prolongation de l’état d’alarme.

9:10 LE CHEF DE CHIRURGIE GÉNÉRALE DE LA PAZ EST MORT | Le chef du service de chirurgie générale et des maladies digestives du CHU de La Paz (Madrid), Joaquín Díaz Domínguez, est décédé ce samedi des suites de COVID-19.

Joaquín Díaz Domínguez, 64 ans, était directeur médical de l’hôpital de La Paz et était actuellement chef du service de chirurgie générale et des maladies digestives à La Paz et professeur à l’Université autonome de Madrid (UAM) pendant plus de 18 ans. .

9:05 MASQUES | Le ministère de la Santé rendra aujourd’hui une ordonnance pour réglementer les prix des masques face aux prix élevés qui sont détectés.

9:00 PEDRO SÁNCHEZ | Le président du gouvernement communiquera aujourd’hui par visioconférence aux présidents de la LACC sa décision de demander une nouvelle prolongation de l’état d’alarme. Il le fera lors de la réunion qu’il tient tous les dimanches avec les dirigeants régionaux depuis le début des mesures d’isolement.

Bonjour, Ce dimanche 19 avril 2020, l’Espagne se lève avant une nouvelle journée de lutte contre le coronavirus Covid-19. Alors que le test pour identifier la population asymptomatique Ils ne fonctionnent toujours pas au niveau qu’ils méritent, le nombre de personnes touchées par le coronavirus continue d’augmenter, bien qu’avec une tendance beaucoup moins prononcée. De même, le conteo du défunt et la procédure à suivre Il continue de provoquer des tensions alors que le gouvernement dissimule un grand nombre de décès dus au coronavirus qui n’ont pas confirmé sa propagation.