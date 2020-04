Accord de 450 milliards de dollars sur l’aide aux petites entreprises imminent – . Miami (51)

WASHINGTON – Le gouvernement du président Donald Trump et le

Le Congrès s’approche d’un accord sur un paquet pouvant atteindre 450 000 $

millions pour promouvoir un programme de crédit aux petites entreprises qui est déjà

manqué d’argent et injecter des fonds pour les hôpitaux et les tests COVID-19.

“Nous sommes proches d’un accord”, a déclaré Trump le

dimanche

Parallèlement au renforcement des petites entreprises,

Le président a déclaré que les négociateurs essayaient “d’aider notre

des hôpitaux », en particulier aux prestataires de soins dans les zones rurales touchées.

Le pacte pourrait être publié lundi, le

Président lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

Face aux problèmes que la

propriétaires de petites entreprises lors d’une épidémie de coronavirus qui a

paralysé de nombreuses activités économiques, le secrétaire au Trésor Steven

Mnuchin a déclaré quelques heures plus tôt dimanche qu’il espérait que le Congrès passerait

rapidement l’accord de réactiver le programme Small Management

Affaires en milieu de semaine.

“Je pense que nous sommes très proches d’un accord aujourd’hui.

J’espère que nous pourrons y arriver “, a-t-il déclaré.

Le chef de la minorité démocratique au Sénat,

Chuck Schumer a déclaré qu’il pensait que l’accord pourrait se poursuivre dans la nuit

Dimanche ou lundi matin.

“Il reste encore des détails à régler”, a-t-il déclaré.

Le Sénat a une brève session prévue le

Lundi, mais aucun vote n’est prévu.

La Chambre des représentants a annoncé qu’elle pourrait

se réunir mercredi pour un vote enregistré sur le paquet en attente,

selon une mise à jour de l’agenda du leader de la majorité démocrate Steny

Hoyer.

L’ensemble comprendrait 300 milliards de dollars pour le programme de paie des petites entreprises, et 50 milliards de dollars supplémentaires seraient mis à la disposition du fonds pour les catastrophes des petites entreprises.

En outre, il allouerait 75 000 millions de dollars à

hôpitaux et 25 milliards de dollars pour les tests, selon ceux impliqués dans le

négociations.

Lors d’une conférence téléphonique le dimanche à

qui a impliqué Trump, Mnuchin et les sénateurs républicains, le chef de la

La majorité du Sénat, Mitch McConnell, a indiqué que la seule question en suspens

la discussion était liée à l’argent pour les tests, selon un assistant

d’un membre de la direction républicaine au Sénat qui a parlé à la condition de

garder l’anonymat afin de révéler une conversation privée.

Selon le pacte, le programme gouvernemental de

la protection des petites entreprises recevrait environ 300 000 millions, a commenté

Mnuchin.

Le programme a été réduit par l’énorme

nombre d’entreprises qui ont demandé des prêts, et jeudi dernier a atteint son

Limite d’allocation après approbation de près de 1,7 million de crédits.

Cela a laissé des milliers de petites entreprises dans le

limbo tout en cherchant de l’aide. Environ 50 milliards de dollars supplémentaires

l’accord porterait sur des prêts en cas de catastrophe.

Quelque 75 000 millions de dollars iraient à

les hôpitaux à la fois pour ceux qui sont dépassés par le nombre croissant de cas

des coronavirus comme ceux qui luttent pour rester financièrement à flot

après avoir suspendu les chirurgies non urgentes pendant la pandémie.

Environ 25 milliards de dollars seraient ajoutés à

Tests COVID-19, ce que plusieurs États ont dit avoir besoin de

l’urgence. L’argent pour les hôpitaux et les tests était une priorité pour

Législateurs démocrates.

Mais il n’y aurait pas d’aide supplémentaire pour les gouvernements

local et de l’Etat, a déclaré Mnuchin.

Les démocrates ont tenu à pousser

le financement aux gouvernements des États et locaux dont les revenus ont diminué

notamment, mais l’affaire menaçait de déclencher des différends entre les États

grand avec d’énormes taxes comme la Californie et New York et de plus petites entités

taille, généralement régie par les républicains.

“Le président est prêt à considérer qu’en

la prochaine proposition, mais maintenant vous voulez y arriver en vous concentrant sur la

les petites entreprises, les hôpitaux et les tests “, a déclaré M. Mnuchin.

