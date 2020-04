Adoption de la loi d’amnistie du Sénat

La loi vise à libérer les personnes qui ont commis des délits mineurs ou qui ont un handicap, face à l’urgence de Covid-19 dans les centres de détention du pays.

Avec 63 voix pour, 14 contre et 3 abstentions, le Sénat de la République a approuvé en général et en particulier la loi d’amnistie, par laquelle les personnes qui ont commis des délits mineurs ou qui ont un handicap pourraient être libérées, avant la Urgence sanitaire Covid-19 dans les centres de détention du pays.

Au cours d’une session en face à face au cours de laquelle des mesures préventives de santé ont été observées pour éviter la contagion des coronavirus, la majorité parlementaire composée du caucus Morena et de ses alliés a obtenu suffisamment de voix pour approuve le projet d’arrêté, qui sera transmis au pouvoir exécutif fédéral pour signature et publication ultérieure au Journal officiel de la Fédération.

Les législateurs du Parti d’action nationale (PAN) ont émis des réserves sur l’avis, mais elles n’ont pas été approuvées par la plénière. L’un d’eux pour le Sénateur PAN Xóchitl Gálvez, qui a mis en doute la viabilité de cette loi, car il faudrait jusqu’à 60 jours ouvrables pour que l’exécutif fédéral forme une commission qui examinera les cas d’amnistie. Il a également affirmé que son approbation violerait les droits des victimes.

«La loi d’amnistie ne doit pas signifier une violation de vos droits consacrés par la Constitution. Malgré le fait que l’avis déclare qu’ils ne seront pas violés, Oui, votre droit à une indemnisation globale pour les dommages sera affecté et à l’indemnisation économique directe en charge des condamnés ».

En réponse lau sénateur de Morena, Antares Vázquez, a accusé le caucus PAN d’avoir encouru le classisme et le racisme en s’opposant à la loi, et a affirmé “qu’il ne défend que les riches” et “qu’ils veulent garder les pauvres en prison”.

Qui bénéficiera de la loi d’amnistie?

La loi d’amnistie bénéficiera exclusivement aux personnes qui ont été poursuivies ou ont rendu un jugement définitif devant les tribunaux fédéraux; ceux qui ne sont pas des récidivistes en ce qui concerne le crime auquel ils sont condamnés et qui ont commis des crimes avant la date d’entrée en vigueur de cette loi.

L’avis établit qu’il ne bénéficiera pas aux récidivistes, aux personnes accusées d’homicide, d’enlèvement, de blessures graves, de violence ou d’utilisation d’armes à feu, de fémicides, de violeurs, de trafiquants, de huachicoleros ou de criminels dédiés au vol de maisons d’habitation, entre autres.

Les cas dans lesquels l’amnistie s’appliquera concernent le crime d’avortement dans l’une quelconque de ses modalités, les crimes contre la santé qui ont été commis par des personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité extrême, pour un handicap permanent ou lorsque le crime est a commis en indiquant son conjoint, concubine ou concubine ou a été contraint par des groupes du crime organisé.

Il s’appliquera également aux personnes qui ont commis un vol simple et non violent, appartenant à des peuples et communautés autochtones et qui, au cours de leur processus, n’ont pas pleinement accédé à la juridiction de l’État, car le droit d’avoir des interprètes ou des défenseurs qui ont connaissance de leur langue et de leur culture.

Avec des informations de Notimex