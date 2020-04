Adriano se souvient de l’émotion de 2005 et demande l’union contre le coronavirus

Ce dimanche, TV Globo a montré la conquête de la Coupe des Confédérations 2005 et fait la joie des fans de football qui aspirent à ce sport. L’ancien joueur Adriano, temps fort de la victoire sur l’Argentine, en a profité pour revivre le bon vieux temps de l’équipe brésilienne et a envoyé un message de soutien à la population dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

– Très bon pour revivre ces vieux jours de la sélection. Je suis très heureux de revivre ce moment et je sais que j’ai pu partager ce bonheur avec vous à l’époque. Aujourd’hui, nous avons besoin de ce bonheur pour traverser cette horrible pandémie. Si nous sommes forts et unis, nous irons certainement plus loin – a-t-il posté.

Adriano se retrouve dans l’étreinte après avoir marqué pour l’équipe nationale (Photo: ANTONIO SCORZA / .)

Adriano a été le clou de la Coupe des Confédérations 2005. En plus des deux buts et du prix de la meilleure décision, l’Empereur a été le meilleur buteur avec cinq buts et le meilleur joueur de la compétition.

Après avoir présenté la finale de la Coupe du monde 2002 et de la Coupe des confédérations 2005, Globo montrera dimanche prochain la décision de la Coupe du monde 1994, qui a marqué le quatrième championnat du Brésil.

