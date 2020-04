Aeroméxico prêt à décoller vers trois pays après la fermeture de la pandémie – . Miami (51)

MEXIQUE – Aeroméxico prévoit de reprendre progressivement ses opérations internationales à partir du 1er mai, avec la réouverture des liaisons vers Madrid, Espagne; Vancouver, Canada, et Sao Paulo, Brésil, tandis que les vols vers les États-Unis devront attendre juin.

Dans un message sur son site Internet, la principale compagnie aérienne du Mexique a averti que “la situation change chaque jour” autour de la pandémie de COVID-19, de sorte que ces informations peuvent changer à tout moment.

“Pour Aeroméxico, la sécurité de ses clients et collaborateurs est la plus importante, elle continuera donc à mettre en œuvre les mesures préventives nécessaires et à apporter des ajustements à l’opération”, a indiqué la société.

La compagnie aérienne a indiqué qu’à partir du 1er mai, elle reprendra la route entre Mexico et Madrid avec un vol hebdomadaire et s’étendra à deux vols hebdomadaires entre le 14 et le 31 mai.

Les routes vers Sao Paulo et Vancouver ouvriront également le 1er mai avec un vol hebdomadaire, bien que la route vers la ville canadienne sera étendue à deux vols par semaine entre le 7 et le 30 mai.

La société prévoit de réactiver les routes vers Séoul, en Corée du Sud à différentes dates en mai; La ville de Guatemala; San José, Costa Rica et Lima, Pérou.

Aux États-Unis, plus d’une centaine de Mexicains sont morts du coronavirus.

Et il a reporté à juin les vols vers les États-Unis, Barcelone (Espagne), Londres (Royaume-Uni), La Havane (Cuba), Bogotá (Colombie) et Managua (Nicaragua), tandis que la route vers Buenos Aires (Argentine) s’ouvrira en septembre.

Aeroméxico a signalé en mars une diminution annuelle de 41,5% du total des passagers et de 51,4% uniquement sur le marché international en raison des restrictions aériennes dans une grande partie du monde en raison de la crise du coronavirus SARS-CoV-2, provoquant la maladie COVID-19 .

Avec des pertes estimées à 6,4 milliards de dollars et jusqu’à 85% de ses opérations interrompues, les compagnies aériennes mexicaines traversent l’une des pires crises de leur histoire sans parachute gouvernemental.

L’industrie aérienne mexicaine pourrait perdre 117000 emplois et 6,4 milliards de dollars cette année, soit 45% de revenus de moins qu’en 2019, en raison de l’impact du coronavirus, selon l’International Air Transport Association (IATA).

Le Mexique a enregistré 1 732 décès et 17 799 cas confirmés de COVID-19, bien que le gouvernement, qui n’effectue pas de tests massifs sur la population, estime que le nombre de patients est neuf fois plus élevé.

