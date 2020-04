Andrés Sanchez se fâche contre la déclaration de Tiago Nunes: “Je devrais être à Barcelone”

Après que Tiago Nunes a déclaré avoir trouvé le Football Intelligence Center (CIFUT) du Corinthiens abandonné, Andrés Sanchez a déclaré mercredi qu’il était en colère contre l’entraîneur au sujet de la déclaration. Le président a répondu en soulignant que le département était moderne et que le commentaire du technicien était regrettable.

“J’étais bouleversé, il n’y a rien de mis au rebut, tout va mieux. Quand il est venu, il avait carte blanche pour tout gérer. Le chef du CIFUT depuis janvier est Pedro (Sotero), qui l’a apporté. Il était malheureux dans son commentaire, dans ses mots, et je veux voir n’importe quel CT au Brésil avoir ce que les Corinthiens ont “.

Andrés Sanchez a également demandé de la patience avec l’entraîneur en charge de l’équipe

“Je ne lui en ai pas encore parlé, mais je vais certainement en parler. Duílio a déjà parlé et j’étais vraiment contrarié. Il devrait être à Barcelone, qui n’a même pas ce qu’il a chez Corinthians. Comment il a travaillé à Barcelone , je pensais que c’était mauvais ici “, a-t-il ajouté.

Sous le commandement de Tiago Nunes, Corinthians a été éliminé de Libertadores et n’a pas une bonne campagne dans le Campeonato Paulista. Face à la situation, Andrés a déploré, mais a déclaré qu’il savait que l’équipe oscillerait.

“Dans la bonne formation, dans les résultats, très mauvais. Nous changeons la philosophie du jeu, nous avons changé certains joueurs et l’entraîneur a besoin de temps. Évidemment, les résultats sont en deçà des attentes, nous savions qu’il oscillerait. À Libertadores, nous avons joué trois bons matchs et Paulistão était trois bons et le reste était très mauvais “.

Malgré les problèmes et le désaccord, le président a déclaré qu’il avait l’intention de garder l’entraîneur à Corinthians jusqu’à la fin de l’année, mais n’a pas payé pour sa permanence. “Pas de banque, il peut mourir, beaucoup de choses peuvent arriver”, a-t-il conclu.



