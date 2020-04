Andressa Suita lance un bazar en ligne 100% bienfaisant: «Plusieurs looks incroyables»

Andressa Suita a annoncé dimanche (19) la création d’un bazar virtuel dont les revenus seront reversés à 100% à des associations caritatives. “ Tout est de ma collection personnelle, il y a des chemisiers, des pantalons, des robes, des sacs et des chaussures, plusieurs looks incroyables! Je suis sûr que vous allez l’adorer! », A déclaré la femme de Gusttavo Lima. “Non seulement le Brésil, mais la façon dont le monde a besoin de notre aide”, a-t-il déclaré

Andressa Suita a annoncé sur son Instagram le lancement d’un bazar avec 100% de revenus caritatifs, ce dimanche (19). L’influenceuse – dont le costume utilisé sur le live de son mari, Gusttavo Lima, a attiré l’attention des fans – a ajouté quelques pièces qui seront présentes dans la boutique virtuelle. “Tout cela vient de ma collection personnelle, ce sont des chemisiers, des pantalons, des robes, des sacs et des chaussures, plusieurs looks incroyables. Je suis sûr que vous allez l’adorer! Je compte sur vous!”, Ont déclaré Gabriel et la mère de Samuel.

Andressa Suita explique l’intention du bazar virtuel: «Je veux unir mes forces»

Dans la vidéo publiée par l’influenceuse sur les réseaux sociaux, Andressa pose avec une veste Dolce & Gabbana et explique pourquoi elle a décidé de monter le bazar. “Les gens, avec une grande affection, nous consacrons nos derniers jours à la réalisation de ce rêve, et en cela j’aurai beaucoup besoin de votre aide. Je pense que nous vivons à un moment où, non seulement le Brésil, mais comme le monde a besoin de plus de jamais de notre aide. Et moi, avec vous, je veux aussi unir mes forces et contribuer d’une manière ou d’une autre. Dans cet esprit, nous avons créé un bazar entièrement en ligne, #BazarDaSuita. Et 100% du montant collecté sera reversé à des dons à des organisations caritatives ” , a écrit Andressa, qui a rendu hommage à ses enfants sous la forme d’un tatouage.

Gusttavo Lima a des vies rapportées à cause des boissons

Après avoir tenu deux vies sur sa chaîne YouTube, Gusttavo Lima fait l’objet d’une enquête par Conar (National Advertising Self-Regulation Council). Selon le chroniqueur Daniel Castro, l’agence a reçu une série de plaintes de consommateurs alléguant qu’il n’y avait aucune restriction sur les publicités pour les enfants de moins de 18 ans, ce qui viole l’éthique publicitaire. Dans 20 jours, Ambev et Gusttavo doivent fournir des clarifications. Selon Conar, il n’y avait pas de limitation d’accès au canal pour les mineurs de moins de 18 ans. Lors du live tenu ce dimanche (19), Henrique, du duo avec Juliano, a épinglé la décision en plaisantant en disant “qu’ils ne pouvaient pas prendre certaines choses”.

L’ambassadeur regrette les allégations: «Ils m’ont jugé»

Sur les réseaux sociaux, Gusttavo Lima a regretté les critiques qu’il a reçues après avoir bu et maudit des vies. “Seuls ceux qui étaient de l’autre côté de la médaille connaissent l’importance réelle de recevoir de l’aide. Dès l’instant où j’ai vu le sourire de ces personnes, j’ai compris le vrai sens d’aimer les autres. Cette vie simple, avec laquelle ils m’ont jugé pour toutes mes actions. , cela a changé la vie de centaines de personnes. Et c’est ce qui compte vraiment. Faites-le du fond du cœur, aidez les autres, distribuez l’amour et le bonheur. Et vous, avez-vous pensé à changer le monde aujourd’hui? ” lui.

