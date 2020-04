Anitta est critiquée sur le web après une participation fulgurante à des concerts internationaux

Anitta n’a pas chanté et déçu ses fans en ne présentant que la participation de la chanteuse Juanes au live international ‘One World: Together at Home’, organisé par Lady Gaga. Sur son Twitter, l’artiste brésilienne a répliqué: «Mon monde ne se terminera pas à cause de cela». Les partisans d’Anitta, cependant, ont déploré ce qu’ils ont appelé le «manque de sang dans les yeux» du chanteur. Regardez!

Seule Brésilienne invitée à participer au live “One World: Together At Home”, promu par Lady Gaga, Anitta a accepté le défi, mais a supposé qu’elle préférait ne pas chanter car elle pensait que les artistes internationaux feraient des surproductions. La chanteuse, qui avait déjà déclaré qu’elle ne voulait pas vivre pour ne pas être jugée, vient de présenter la participation de Juanes et a reçu de nombreuses critiques sur le web pour avoir décidé de ne pas chanter. “Quand ils m’ont invité, j’ai répondu à ce que je réponds toujours: je n’ai toujours pas trouvé de moyen de faire un beau spectacle sans appeler les gens chez moi. Dès que je le trouve, je le fais”, a-t-il justifié.

Anitta réfute les critiques: «Mon monde ne finira pas»

Jugée par “manque de compétence” et “manque d’intérêt” pour montrer son travail au monde, Anitta a répondu: “Compétence? Je n’ai pas demandé … J’ai juste dit que je préférerais ne pas chanter, les gars. Je le ferai. Mon monde ne se terminera pas pas à cause de ça, oxy “. Malgré cela, les fans de l’artiste, par rapport à sa mère, ont déploré: “Ce serait une excellente occasion pour vous de montrer votre musique! Mais c’est tout, non? Si vous n’êtes pas intéressé par votre croissance à l’étranger, qui sommes-nous pour juger, non?” un suiveur. “L’amour, où est ton ambition? Où est ce sang dans tes yeux que tu avais pour que le monde entier te voie? Cette Anitta est morte?”, A demandé un autre. “Nous vous aimons, mais l’impression que nous avons ressentie non seulement dans les derniers travaux, mais aussi dans les dernières attitudes comme celle-ci est le désintérêt, où est votre sang dans les yeux? D’ailleurs, votre équipe a fait preuve d’incompétence et ce n’est pas la première fois “, a expliqué un autre internaute.

Anitta a une collection de jouets sexuels

Dans un récent live avec le mannequin Leo Picon, Anitta a surpris en montrant sa collection d’accessoires sexuels. “Ces trois sont des clitoris à succion. Vous pouvez les utiliser pendant les rapports sexuels, car ce n’est que sur la partie du clitoris. Cela fonctionne comme si c’était du sexe oral uniquement sur le clitoris. C’est différent des vibrateurs ordinaires”, a expliqué Poderosa, montrant des vibrateurs dont les prix varient entre 500 R $ et 800 R $.

Le petit ami d’Anitta fait un commentaire controversé

Datant de Gabriel David, Anitta a fait évaluer sa beauté par l’entrepreneur de l’école de samba Beija Flor. Interrogé par un internaute, l’héritier du Carnaval de Rio a nié que la chanteuse soit la plus belle femme avec laquelle il ait jamais eu une relation. “C’est la personne que j’aime le plus dans la vie aujourd’hui. Certainement. Mais elle n’est pas [a mais bonita]”, a-t-il justifié, encouragé par les fans de l’artiste.” Je pensais qu’il était sincère, mais peut-être qu’il n’avait pas besoin de le dire à la télévision nationale (rires) “, a expliqué un internaute.

