Anitta fait une «répétition» avec un maillot de bain creusé après un entraînement dans une piscine. Des photos!

Anitta n’abandonne pas sa routine d’exercice même pendant la quarantaine: grâce à des diffusions en direct sur Instagram, l’artiste s’est entraînée et a encouragé ses adeptes à ne pas rester immobiles non plus. Ce mercredi (22), elle est revenue pour parier sur un look mode plage pour les exercices. Cette fois, le pari était un maillot de bain creusé avec des yeux imprimés et des détails néon.

Anitta fait des exercices dans l’eau et frappe la danse

Cet après-midi, la série d’exercices avec Rodrigo Ruiz personnel comprenait également une série d’exercices dans l’eau. “L’entraînement au bord de la piscine ne semble rien, mais vous êtes dévasté. J’adore encore m’entraîner, car j’étais un bon sédentaire, voulant dormir et manger toute la journée”, a expliqué l’artiste, célibataire après le

mettre fin à sa romance avec l’homme d’affaires

Gabriel David. Dans les Stories, elle a même posté une vidéo dansant “Contando Lunares”, un exploit de la sienne avec Don Patricio et Rauw Alejandro. Voir ci-dessous!

Un chanteur reçoit des éloges de célébrités

Dans son flux Instagram, la jeune femme a également rassemblé des photos prises après l’exercice avec le look plage et a remporté des dizaines de distinctions de célébrités. Ami proche d’Anitta,

MC Rebecca a écrit: “Magnifique, délicieux. Tu me manques!” Le chanteur Gabi Martins, éliminé de ”

BBB20 “, a commenté:” Trop beau “.” Cavadão “, a plaisanté la funkeira Jojô Toddynho. La présentatrice Maisa s’est également manifestée:” Guapa

(Magnifique, en traduction gratuite de l’espagnol) aussi “.

Anitta explique le look de la plage pour s’entraîner: «Libertador»

L’artiste ne se produira pas en direct pendant la quarantaine

Contre

plusieurs artistes qui ont déjà organisé des spectacles en direct, Anitta a déclaré aux fans qu’elle avait choisi de ne pas effectuer de performances chantant sur le web en quarantaine. “Pour faire un mara en direct – parce que si je le fais, tout le monde me comparera à d’autres vies – je dois appeler l’équipe, les gens. Vous ne pouvez pas faire un merveilleux concert avec des décors, de la lumière, sans avoir une équipe qui les coordonne, avec mara diffusé Je préfère éviter cette fatigue. Si je ne fais pas de production, il n’y aura pas tellement de gens qui regardent, ils parleront mal, que je “floppé”. Et si je le fais produit, il y aura beaucoup d’équipe et ils diront que j’ai appelé beaucoup d’équipe “, at-il indiqué.

(Pour

Marilise Gomes)

