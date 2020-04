Après avoir perdu 28 kg, Fábio Assunção montre son corps torse nu et la toile vibre: ‘Cat’

Fábio Assunção a posé torse nu et a déplacé la toile ce dimanche (26) en déclarant: ‘Au désespoir de beaucoup, je me suis réveillé comme ça …’. L’acteur, qui a perdu 28 kilos récemment après s’être consacré à l’alimentation et à l’exercice, est en ondes dans la rediffusion du feuilleton «Totalmente Demais». La partenaire de casting de Fábio, Marina Ruy Barbosa a plaisanté: «Regardez-le! Affronts! ‘

Fábio Assunção a perdu 28 kilos pour son prochain personnage et transforme son corps avec l’aide de l’entraîneur personnel Chico Salgado, un chouchou de célébrités comme Grazi Massafera, Angélica et Carolina Dieckmann, pour ceux qui donnent généralement une formation de groupe. Ce dimanche (26), l’acteur a publié une photo sans chemise et, montrant son physique en forme, a plaisanté: “Au désespoir de beaucoup, je me suis réveillé comme ça …”. De nombreux internautes ont salué la détermination et la bonne forme de l’artiste et Marina Ruy Barbosa, à l’antenne avec Fábio dans la rediffusion du feuilleton “Totalmente Demais”, de retour sur TV Globo à cause de la pandémie de coronavirus, a vibré: “Regardez-le !! ! Afrontoso !!! “.

Fábio Assunção explique la perte de poids: «Régime et exercices»

Pour perdre 28 kg en seulement 5 mois, Fábio Assunção a eu l’aide d’une équipe spécialisée. “Nous avons fait un travail très dur, mais avec des résultats. Nous avons formé une équipe: Chico Salgado (entraîneur), Roberto Zagury (endocrinologue) et Adriana Tannury (nutritionniste). En dehors du personnel de la maison, Lu (assistant personnel) et un cuisinier”, dit. Et détaillé: j’ai perdu 27,5 kg. Je suis passé de 31% de graisse corporelle à 12%. Je suis le régime à la lettre depuis le 14 octobre et l’entraînement se poursuit depuis le 9 de ce mois “.

Personal félicite Fábio Assunção pour son dévouement

Dans son réseau social, Chico Salgado, qui pendant la quarantaine a donné des cours virtuels à Bruna Marquezine et à d’autres personnes célèbres, a souligné le dévouement de Fábio Assunção. “Aucun mot pour votre engagement, mon ami. Ce message veut dire que vous me manquez et que je suis très fier du travail que nous avons accompli et que nous continuerons. Ces 5 mois que nous avons passés ensemble ont été très importants dans ma vie. J’ai hâte que cela passe. vous faire un câlin et revenir avec notre formation. Nous savons que notre transformation est quotidienne et nous sommes très loin de la “fin”, nous ne sommes qu’au début de notre projet de vie! “.

Fábio Assunção est loin de ses enfants en quarantaine

Père de João, 17 ans, et Ella, 9 ans, Fábio Assunção est loin de ses enfants pendant l’isolement social à cause du Coronavirus. “Ils sont avec leurs mères à São Paulo. Cela m’apporte une profonde tristesse. Mais nous parlons tous les jours en vidéo, sans exception. Nous discutons de sujets quotidiens, de nos activités ou de tout ce qu’ils apportent. ( Le contact virtuel) a été bon de ce côté-ci, il atténue le manque de proximité physique que nous avons toujours eu “, a expliqué l’artiste, qui avait fait couler une vidéo intime sur les réseaux sociaux.

