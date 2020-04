Après la démission de Moro, le parc pour enfants reste fermé

Après la démission de l’actuel ex-ministre Sergio Moro, une des stars du gouvernement Jair Bolsonaro, le Palácio da Alvorada a vu le jour avec “l’enceinte” fermée au populaire pour la deuxième journée consécutive.

Bolsonaro s’entretient avec un groupe de renouveau charismatique catholique dans le hall du Palácio da Alvorada

Photo: Facebook Jair Bolsonaro / Reproduction / Estadão Content

Samedi 25, le président Jair Bolsonaro n’a pas quitté la maison pour parler à ses partisans, qui l’attendent généralement sur place. Ce dimanche 26, jusqu’à midi, il n’était toujours pas prévu que le PDG fasse la conversation traditionnelle avec ses pom-pom girls. Pour cette raison, l’espace public est fermé depuis hier après-midi.

Ce dimanche matin, ceux qui sont venus honorer le président ont pu se promener, mais pas accéder au “parc à bébé” à côté de l’entrée du Palais. Un groupe d’évangéliques a choisi de prier sous les drapeaux, de l’autre côté de l’accès. Le vice-président Hamilton Mourão a roulé son vélo discrètement autour de l’endroit et n’a pas été approché par le populaire.

La zone des supporters, à côté de l’espace presse, est également restée fermée hier après-midi. Selon les gardes de sécurité qui gardaient l’endroit, la raison en est l’absence de prédiction pour le président de parler, ce qui n’a en fait pas eu lieu tout au long de samedi.

Vendredi, le départ troublé de Sergio Moro du ministère de la Justice a fait perdre à Bolsonaro des followers sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis septembre 2017. Jusqu’au vendredi 24, l’agent n’avait enregistré aucun jour de congé le nombre d’abonnés. Dans un intervalle de six heures, entre le discours de l’ancien ministre et la conférence de presse du président, Bolsonaro et ses fils – Carlos, Eduardo et Flávio – ont été laissés par 86 427 comptes. Le président a été le plus touché. À 15 h 20, 48 473 000 profils avaient déjà quitté leurs réseaux. Les données proviennent du cabinet de conseil Bites, qui a commencé à suivre les publications de Jair Bolsonaro sur Twitter, Instagram, Facebook et Youtube depuis le 1er septembre 2017.

En semaine ou même les samedis, dimanches et jours fériés, Bolsonaro s’arrête généralement là pour discuter avec ses partisans, prendre des photos, recevoir des bénédictions et écouter les demandes.

Samedi dernier, 18 ans, par exemple, il a même invité une famille de huit personnes à visiter l’intérieur de sa résidence officielle. Le même jour, il a fait une visite en s’arrêtant au Palais Planalto, au Secteur Militaire Urbain (SMU) et à la Praça dos Três Poderes. En chemin, Bolsonaro a parlé à un groupe qui a appelé à la fin de l’avortement, a pris des photos avec la police militaire et a même acheté une sucette glacée.

Dimanche 19, le président a participé à une manifestation à Brasilia, convoquée sur les réseaux sociaux, avec des messages contre le STF et le Congrès et en faveur d’une intervention militaire. Mardi dernier, le ministre Alexandre de Moraes a ouvert une enquête pour enquêter sur “des faits de thèse criminelle” impliquant l’organisation d’actes jugés antidémocratiques.

