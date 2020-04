Athlétisme | La barbarie des Kovacs: gagnez 10 fois de suite 320 kilos

Champion du monde dans la meilleure finale de poids de l’histoire, Joe Kovacs reste en forme malgré son confinement par COVID-19 grâce à de durs travaux auquel il se soumet quotidiennement avec le soutien inconditionnel de sa femme, Ashley. L’Américain a été le vainqueur des Coupes du monde qui se sont déroulées à Doha entre fin septembre et début octobre de l’année dernière, au cours desquelles quatre athlètes ont franchi 22 mètres et quatre autres ont dépassé 21. Kovacs a gagné avec un meilleur lancement de 22, 91 à son dernier tour.

À 30 ans, Joseph Mathias, de son nom complet, pèse environ 134 kilos et mesure 1,83. Né à Nazareth, Pennsylvanie, il vit au State College, dans le même état, et essayez de ne perdre ni le ton physique ni le pouvoir. Entre autres choses, le champion également aux Coupes du monde de Pékin 2015, l’argent à Londres 2017 et aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Il l’a fait carrément ce mardi: soulever 320 kilos 10 fois dans le garage de sa maison.

“Construire la base”, dit le bon Joe dans le post qu’il a publié sur les réseaux sociaux avec la vidéo dans laquelle on le voit faire ces dix pulls de 175 livres avec sa femme comme artiste et observateur, au cas où. Épuisé et presque essoufflé, mais il l’a fait. Je travaille dur en attendant les Jeux de Tokyo en 2021.