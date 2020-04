“Attitude regrettable, ils ne pensent qu’à leurs intérêts”

Luis Enrique Il se démarque surtout pour être une personne qui ne se mord pas la langue en parlant. L’entraîneur national n’était pas non plus silencieux sur la gestion politique du coronavirus et accusé de “l’attitude regrettable de tous les politiciens”. Il veille à ce que chacun “réfléchisse à ses intérêts”, tout en reconnaissant que ce n’est pas le moment de rechercher des coupables.

«Je ne suis pas constamment au courant de l’actualité car elles ne sont pas flatteuses. Ils sont pleins de plaintes, de critiques. Je vois l’attitude malheureuse de tous les politiciens, ceux qui gouvernent et ceux qui ne le font pas, ceux qui sont dans l’opposition. Ils ne pensent qu’à leurs intérêts ou du moins c’est ce qu’ils me transmettent. Il vaut presque mieux ne pas regarder », a déclaré l’entraîneur national sur Instagram en direct avec La Bicicleta Café Castellón.

Concernant la recherche des responsables, Luis Enrique souligne que ce n’est pas le moment de chercher des coupables mais de trouver des solutions pour mettre fin au coronavirus: «Le sentiment que l’on a de ce qui s’est passé malgré le fait qu’il y avait des exemples proches qui Ils ont prédit où nous allions aller, 15 jours avant de voir beaucoup de choses en Italie. Nous devons chercher des coupables, mais pas maintenant, maintenant nous devons trouver des solutions. Le moment sera venu de chercher des coupables ».

Espérons que cela servirait à changer l’idée de ceux qui nous gouvernent. Peu importe qui gouverne, il est intéressant de savoir comment gouverner et ce que je fais à mon arrivée et pas ce que j’ai promis. Les deux dernières élections, je ne suis pas allé voter. Ça n’a pas d’importance, ils ne vont pas réaliser ce qu’ils disent, ça compte la course pour être président du gouvernement et ensuite s’entendre avec qui que ce soit », explique l’entraîneur de l’équipe espagnole, assez agacé.

Ce ne sont pas toutes les critiques des politiciens, il a également parlé de la Coupe Euro. «Nous sommes aux dépens de ce qui se passe dans la société. Pour voir quand ils mettent nos soirées, pour cet été Nous allions jouer un Européen qui m’a rendu très excité mais il faudra que ce soit l’année suivante. Elle a son côté positif, comme pour les jeunes joueurs. Cela ne favorise pas autant les anciens combattants. »