Au milieu du Coronavirus, la ceinture noire met gratuitement un livre électronique de Jiu-Jitsu à la disposition des pratiquants

Ceinture noire et pratiquante de Jiu-Jitsu depuis 23 ans, «Dennis» Lima a décidé de mettre quatre livres électroniques à télécharger gratuitement sur une plateforme numérique avec des détails importants; voir

En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, la ceinture noire Edenilson “Dennis” Lima a décidé de mettre quatre livres électroniques à télécharger gratuitement sur une plateforme numérique. Les travaux de l’enseignant sont divisés en quatre volumes, comprenant un guide complet, qui détaille l’histoire du Jiu-Jitsu et les principaux points de départ pour l’apprentissage du sport, les balayages, les chutes et les passages de garde, et enfin, les défenses et les sorties .

«Dennis» Lima a développé un livre électronique gratuit pour les praticiens de l’art doux (Photo: archives personnelles)

Dennis, un pratiquant de Jiu-Jitsu depuis 23 ans, raconte comment le désir d’assembler ses premiers livres est né et ce qui l’a amené à prendre la décision de partager avec la communauté pour la première fois.

– L’idée d’écrire et de produire mon livre est venue après quelques conversations avec des étudiants et des études que je fais sur le Jiu-Jitsu. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de produire un guide complet, où je souligne l’histoire du sport et les détails sur le fonctionnement du Jiu-Jitsu de base, en plus de montrer comment faire les premiers pas dans le sport. C’était un rêve devenu réalité de produire ce contenu. Il y a beaucoup de trucs sympas – a déclaré Dennis, avant de détailler la décision de mettre le livre électronique en ligne gratuitement.

– Je comprends que c’est une période compliquée à cause de ce coronavirus et c’est à ce moment que j’ai voulu partager des e-books pour générer plus de connaissances au sein de la communauté Jiu-Jitsu. Avec tout le monde en quarantaine, nous pouvons maintenant prendre le temps de lire plus et de mettre à jour nos connaissances. Je veux faire partie du groupe qui aide et génère du contenu gratuit pour la communauté. Aujourd’hui, en 2020, les nouveaux pratiquants peuvent avoir accès à des livres, des vidéos et des podcasts sur le Jiu-Jitsu. Il est gratifiant de voir toute cette évolution du sport – a-t-il conclu.

Pour y accéder, cliquez sur: (https://www.dropbox.com/sh/nn111y8ouuani97/AAApZpbPt05Q07CPgcqpiA9Wa?dl=0)

