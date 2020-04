Aux États-Unis, près d’un million de cas de coronavirus

Pourquoi Trump appelle-t-il à la désobéissance civile? 2:27

(.) – Une nouvelle semaine de pandémie de coronavirus aux États-Unis commence avec un nombre de cas approchant le million et plusieurs villes et États se préparant à assouplir les restrictions de confinement.

Plus de 54 800 décès par coronavirus ont été signalés à l’échelle nationale et plus de 965 000 cas de virus aux États-Unis.

Alors que les chiffres continuent de croître, plusieurs représentants de l’État et des municipalités devraient annoncer leur intention de rouvrir leurs économies cette semaine. Un modèle de l’Université de Washington fréquemment cité par le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche suggère qu’aucun État ne devrait ouvrir ses économies avant vendredi, et beaucoup devraient s’attendre à plus longtemps.

À New York, l’un des États les plus durement touchés, les taux d’hospitalisation, d’intubation et de décès ont baissé, a déclaré dimanche le gouverneur Andrew Cuomo.

Il a déclaré que l’État prévoyait une réouverture progressive, en commençant par les activités de construction et de fabrication dans “les entreprises à faible risque”.

Le plus tôt que l’État commencera sa première phase de réouverture est le 15 mai, mais seulement dans les régions qui ont connu une diminution de 14 jours des hospitalisations.

Combien de temps reste à la maison

Les fonctionnaires de tous les ordres de gouvernement évaluent comment procéder et quand rouvrir leurs collectivités.

Alors que des États comme Hawaï, le Texas, le Michigan et l’Alaska assouplissent les restrictions sur certaines activités de plein air et loisirs, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré dimanche sur “Meet the Press” de NBC que son état est toujours semaines pour rouvrir.

Le maire du comté de Miami-Dade, Carlos Giménez, expliquera lundi les ordonnances d’urgence concernant la réouverture des parcs, canaux et terrains de golf, a annoncé dimanche son bureau de presse. Mais au niveau de l’État, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’il ne fixerait pas de date pour la réouverture de l’État, malgré les ordonnances de séquestration de la Floride expirant jeudi.

“Nous allons tout faire intelligemment”, a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse dimanche. “Je suis moins préoccupé par la date et plus soucieux de bien faire les choses.”

Rapports de surexposition aux désinfectants

Plusieurs États sont également aux prises avec une augmentation des appels à leurs centres antipoison, après la suggestion du président Donald Trump d’injecter du désinfectant comme traitement pour le coronavirus lors d’un briefing jeudi à la Maison Blanche. Plus tard, il a dit qu’il était “sarcastique”.

Le Maryland a reçu des centaines d’appels de personnes leur demandant si elles pouvaient lutter efficacement contre le coronavirus en injectant ou en ingérant des désinfectants, a déclaré dimanche le gouverneur Larry Hogan à Margaret Brennan dans “Face the Nation”.

Au Michigan, 65 cas de surexposition ont été signalés entre le 1er avril et le 25 avril, soit une augmentation de 400% par rapport à la même période l’an dernier. En plus de la surexposition à l’approvisionnement en produits de nettoyage, le centre antipoison du Tennessee a vu une augmentation du nombre de personnes hospitalisées suite à une exposition au peroxyde d’hydrogène, un ingrédient commun des désinfectants, selon le journal Tennessean.

Dans l’Illinois, les appels contre le poison comprenaient une personne qui a utilisé une solution à base de détergent pour un rinçage des sinus et une personne qui a gargarisé un mélange de rince-bouche et d’eau de Javel pour tuer les germes, a déclaré le Dr Ngozi Ezike, directeur Illinois Public Health, lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

“Tout ce que je sais, c’est que lorsque la personne qui a la position la plus puissante de la planète encourage les gens à penser aux désinfectants, sérieusement ou non, les gens écoutent”, a déclaré la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, à ABC “This Week”. “Je veux dire sans équivoque que personne ne devrait digérer les désinfectants pour lutter contre le Covid-19, s’il vous plaît ne le faites pas.”

Espoir dans les anticorps et les traitements

Des chercheurs de partout au pays travaillent à trouver des méthodes efficaces pour lutter contre le virus.

Les résultats préliminaires d’un essai clinique d’un médicament contre les brûlures d’estomac dans le traitement du coronavirus pourraient apparaître dans les semaines à venir, a déclaré le Dr Kevin Tracey, président des instituts de recherche médicale Feinstein de Northwell Health.

“Nous ne savons pas si cela présente des avantages. Réelement non. Je ne le jure pas “, at-il dit. “Les gens attendent quelque chose. Mais nous devons faire cet essai clinique. “

Et bien que les résultats finaux ne soient attendus que de la mi-fin à la fin mai, les résultats préliminaires d’un essai clinique du remdesivir, un médicament antiviral expérimental, pourraient apparaître dans une semaine ou deux, a déclaré dimanche un chercheur principal, le Dr Andre Kalil.

Les médecins d’un hôpital d’Orlando, en Floride, ont déclaré dimanche qu’au moins deux patients constatent des “améliorations drastiques” après des greffes de plasma, qui utilisent des anticorps de patients récupérés pour traiter ceux qui sont actuellement malades.

Les tests d’anticorps aideront également Boston à évaluer l’exposition au virus dans la ville. Le maire Martin Walsh a annoncé que 1 000 résidents asymptomatiques subiront des tests de diagnostic et des anticorps, ce qui devrait avoir lieu vendredi.

Plus de germes dans les usines de viande

Pendant ce temps, la pandémie en cours a entraîné la fermeture d’une autre usine de production de viande.

Une usine de production de boeuf JBS USA à Green Bay, dans le Wisconsin, fermera temporairement en raison de la pandémie, a annoncé dimanche la société. Le comté où se trouve l’usine compte au moins 776 cas confirmés et deux décès dimanche.

Les usines de transformation et les abattoirs ont fermé leurs portes ces dernières semaines. Smithfield Foods à Sioux Falls, Dakota du Sud, JBS Pork Processing à Worthington, Minnesota et Tyson Fresh Foods à Waterloo, Iowa, trois des plus grandes usines de transformation du porc du pays, ont déjà fermé indéfiniment, tandis que les plus petits l’ont fait temporairement.

“La fermeture de cette installation, combinée à une liste croissante d’autres usines de protéines qui ont fermé dans notre industrie, pousse dangereusement notre pays à la limite en termes de notre approvisionnement en viande”, a déclaré le directeur de Smithfield Foods, Ken Sullivan. “Il est impossible de garder nos magasins stockés si nos usines ne fonctionnent pas.”

