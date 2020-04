Avec le soutien de Nadal et Federer, Djokovic propose des dons au fonds des joueurs de tennis

La nouvelle pandémie de coronavirus a frappé le monde du sport et a provoqué le report ou l’annulation de nombreux événements à travers la planète. Afin d’aider les joueurs de tennis qui ont plus de mal à rester actifs pendant cette crise, le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial et président de la Conseils aux joueurs de l’ATP, a proposé aux athlètes qui se trouvent dans le Top 100 une proposition financière pour aider le fonds de soutien au tennis récemment créé pour les personnes de rang inférieur.

Le fonds, appelé “Player Relief”, vise à effectuer un paiement aux joueurs de rang inférieur qui dépendent des prix financiers du tournoi, qui ne sont pas actuellement joués.

La proposition serbe a le soutien de l’Espagnol Rafael Nadal, numéro 2 mondial, et du Suisse Roger Federer, quatrième. Il décrit un tableau dans lequel progressivement les joueurs de tennis du Top 100 simple et du Top 20 double de l’ATP contribuent avec des dons qui permettront de collecter 1,05 million de dollars (5,5 millions de reais).

De plus, l’ATP ferait un don du même montant que les joueurs de tennis et compterait sur un don de 500 000 $ US (2,61 millions de R $) pour chacun des tournois du Grand Chelem – Open d’Australie, Roland Garros, Wimbledon et US Open.

Au total, la campagne permettrait de lever entre 4 millions de dollars (près de 21 millions de reais) et 4,5 millions de dollars (23,5 millions de reais), mettant ainsi en pratique l’objectif de payer 10 000 dollars (52 reais, 3 mille) aux joueurs de tennis qui sont assistés par le programme.

Selon la proposition serbe, les joueurs placés entre 50 et 100 dans le monde paieraient 5 000 $ US (26 100 R $) chacun; les athlètes entre 20 et 50 dans le classement paieraient chacun 10 000 $ US; suivis par des joueurs de tennis entre 10 et 20 dans le monde faisant don de 15 000 $ US (78,5 000 $ R) chacun; les joueurs entre 5 et 10 donneraient chacun 20 000 $ US (104,7 mille R $) chacun et les cinq premiers du classement (Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Federer et Daniil Medvedev) donneraient 30 000 $ US (157 000 R $) chacun. Les doubleurs, entre 1 et 20 dans le classement, donneraient chacun 5 000 $ US.

Parmi les Brésiliens, seul Thiago Monteiro est parmi les 100 meilleurs au monde en tant que 82e place et donnerait 5 000 $ US. En double, seul Marcelo Melo, à la cinquième place, ferait partie du groupe qui donnerait des valeurs.

La proposition de Djokovic, reçue par les joueurs vendredi, devra être votée et devra être acceptée par les joueurs de tennis pour être mise en pratique.

