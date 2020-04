«Avec son écriture». Regardez!

Bruna Marquezine est revenue pour déclarer son soutien à Manu Gavassi dans le «BBB 20» et a répudié les critiques dont elle souffrait. «Frère du ciel! J’ai un putain de tatouage avec son écriture sur ma peau et elle avec la mienne. Nous sommes amis depuis 2014, mais vraiment amis, pas ces relations superficielles de nos jours. Comment puis-je ne pas l’encourager? », A-t-elle demandé, irritée. Voir les tatouages ​​des artistes!

Bruna Marquezine et Manu Gavassi sont très sympathiques. Et ce dimanche (26), la sœur de Luana l’a bien précisé sur son réseau social après avoir été accusée d’avoir enraciné pour Manu – au détriment de Thelma – en finale de “Big Brother Brasil 20” car elle est blanche. “Frère du ciel! J’ai un putain de tatouage avec son écriture sur ma peau et elle avec la mienne. Nous sommes amis depuis 2014, mais vraiment amis, pas ces relations superficielles de nos jours. Comment ne vais-je pas m’enraciner pour elle?” ? “a-t-elle demandé, irritée. Les finalistes de cette édition, Manu, Thelma et Rafa Kalimann disputeront le prix de 1,5 million R $ ce lundi.

Gros cul! J’AI UN BAIN DE TATOUAGE AVEC SA LETTRE SUR MA PEAU ET ELLE AVEC MOI, nous sommes AMIS depuis 2014, mais AMIS, même dans ces relations superficielles aujourd’hui. COMMENT NE VAIS-JE PAS ME FAIRE D’OBSERVATION POUR ELLE? #ManuCampe – Bruna Marquezine (@BruMarquezine)

26 avril 2020

Tiago,

Manuzinha aime @BruMarquezine même le tatouage qu’ils ont ensemble. hahaha

(c’est la petite surprise du petit mutiro) pic.twitter.com/cq9SuUB9YQ – Manu Gavassi (@manugavassi)

27 avril 2020

Apprenez la signification du tatouage Marquezine et Manu Gavassi

Le tatouage que Bruna Marquezine et Manu Gavassi ont réuni est en anglais: “Self Love Club”, qui signifie en portugais “Clube do Amor Proper”. Récemment, l’actrice a expliqué qu’elle s’était rencontrée en 2014, lors de l’enregistrement d’un feuilleton et qu’elle était devenue amie parce qu’elle vivait des déceptions romantiques. À cette époque, Marquezine avait rompu avec Neymar, avec qui il avait repris rendez-vous plus tard. Manu Gavassi a mis fin à sa relation avec Chay Suede.

Manu Gavassi livre: «Bruna Marquezine est jalouse»

Dans le programme de ce dimanche, les finalistes ont pu suivre leurs trajectoires lors de la téléréalité. Très proches, ils ont toujours exprimé leur affection les uns envers les autres jusqu’à ce que Tiago Leifert tire: “Manu, en ce que Bruna Marquezine est déjà en troisième position, non?”. “Ne dis pas ça, Tiago, elle est jalouse!”, A ri l’artiste. Sur Twitter, Marquezine, qui veut organiser une fête pour son amie après la fin de la quarantaine, a plaisanté: “Elle m’expose toujours en direct. Mais je jure, par miracle, que je ne suis pas jalouse de cette amitié! Tant que Rafa l’aime bien! moi de retour “. Et puis il a supposé: “Je suis trop attaché à cette finale. Ces trois-là, Tiago … Soyons plus qu’amis, soyons amis”.

Neymar exclut un différend avec Marquezine pour ‘BBB’

Dans le Mur historique entre Manu Gavassi et Felipe Prior, qui a battu le record d’attraction, Bruna Marquezine et son ex-petit ami Neymar étaient de part et d’autre. Alors que l’actrice faisait campagne pour le vote de son amie, la joueuse du Paris Saint-Germain a rejoint la foule de l’architecte, qui a fini par être éliminé. Interrogé par un adepte si la foule pour Prior serait une provocation pour l’ex, Neymar a tourné: “Jamais, béni! Mon affection et mes sentiments pour Bruna ou Bianca ne changeront jamais à cause du” BBB “.

