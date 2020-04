Avec Tite, Neymar et 40 autres athlètes, CBF lève 5 millions de R $ et mène une campagne de solidarité

Avec une première collecte de 5 millions de reais, CBF a annoncé mardi la création d’une campagne caritative dénommée “Movimento Selection Solidária”, motivée par la crise économique, sanitaire et sociale provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus.

L’initiative implique déjà 41 joueurs récemment recrutés par l’entraîneur Tite pour l’équipe brésilienne, dont Neymar et Daniel Alves, en plus de l’entraîneur lui-même et des membres de son comité, ainsi que du président de la CBF, Rogério Caboclo.

Ensemble, ils ont fait don de 2,5 millions de reais, le même montant qui a été ajouté par la confédération. Ensemble, les 5 millions de reais seront utilisés pour acheter des paniers de nourriture de base, en plus des produits de nettoyage et d’hygiène personnelle, pour 32 000 familles pendant deux mois. Et la distribution des produits d’épicerie sera assurée par les entités Ação da Cidadania, Central Única das Favelas (Cufa) et Transforma Brasil.

“Le football fait partie de la vie des Brésiliens. Il est très important que nous contribuions également à ce moment très difficile. C’est une mobilisation conjointe de CBF, des athlètes et de la commission technique qui apportera de l’espoir à des milliers de familles”, a déclaré Caboclo sur le site officiel de la CBF.

La sélection #Solidarity accompagnera 32 mille familles vulnérables pendant 2 mois! Dans une action commune, CBF, les joueurs de l’équipe brésilienne et la commission technique ont levé 5 millions de reais pour acheter des paniers de nourriture de base, de nettoyage et d’hygiène personnelle. #JuntosPeloBrasil pic.twitter.com/6uhxSLHOeM – CBF Futebol (@CBF_Futebol) 22 avril 2020

La deuxième phase de la campagne, qui a débuté ce mardi, appelle d’autres joueurs, en plus des supporters brésiliens, à rejoindre le “Mouvement de sélection solidaire”, les fonds étant transférés aux trois entités.

Dans la phase initiale de la campagne, les participants étaient Bruno Guimarães, Bruno Henrique, Casemiro, César Sampaio, Cléber Xavier, Daniel Alves, Danilo, David Neres, Diego Ribas, Douglas Luiz, Éder Militão, Ederson, Everton, Everton Ribeiro, Fábio Mahseredjian, Felipe, Fernandinho, Filipe Luís, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Geromel, Guilherme Passos, Hamilton Correia, Juninho Paulista, Lucas Paquetá, Luis Vagner Vivian, Marquinhos, Matheus Bachi, Miranda, Neymar, Pablo, Paulinho, Philippe Coutinho, Renan Lodi, Renato Augusto, Richarlison, Roberto Firmino, Rodrigo Caio, Rodrigo Lasmar, Rodrygo, Rogério Caboclo, Santos, Taffarel, Taison, Tite, Thiago Silva, Thomaz Koerich, Vinícius Rodrigues, Weverton et Willian.

