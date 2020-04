Avec une rediffusion de 77 à la télévision, un partisan de Corinthians qui était à Morumbi se souvient du titre: «Diviseur des eaux»

TV Gazeta, ce dimanche, à 21 heures, rejouera la finale du championnat Paulista 1977, dans lequel les Corinthiens se sont éloignés en battant Ponte Preta. De nombreux fans du club auront la possibilité de voir les images pour la première fois, tandis que d’autres revivront les grands moments qu’ils ont passés ce jour-là. L’un d’eux est David Najar, un fanatique des Corinthiens de 60 ans, qui était à Morumbi et pour la première fois a pu accompagner son équipe pour lever une tasse.

David Najar pose avec Basilio, 40 ans après avoir remporté le championnat d’État de 1977 (Photo: Archives personnelles)

– Le Championnat Paulista 1977 est le plus grand titre de l’histoire des Corinthians, plus grand que la Coupe du Monde, car il devait s’en sortir, qui n’a rien gagné. C’était en fait mon premier titre, le premier que j’ai vu, et à partir de là, cela a commencé le sprint. C’était le bassin versant. À mon avis et celui de nombreux fans de Corinthians, c’est une étape importante – a-t-il déclaré dans une interview à LANCE !.

Dans la conversation avec le rapport, David a parlé un peu des sentiments que cette décision a suscités chez le partisan de Timão, qui, il y a près de 23 ans, ne savait pas ce que c’était que de crier “il est champion”. Plus de deux décennies souffrant de blagues de rivaux et d’échecs de collecte, comme lors de la finale du championnat Paulista de 1974, quand il a été battu par Palmeiras, 1-0.

– Un sentiment que nous ne pouvons même pas décrire, j’étais un garçon, j’avais 17 ans, élevé dans une famille avec mes frères et mon père de Corinthians et dans la famille de ma mère la grande majorité étaient tous de la ville de Palmeira et nous avons été appelés souffrants depuis que nous étions petits . Le sentiment était très différent, c’était étrange. En 1974, j’avais 14 ans et suis allé voir la finale contre Palmeiras, à Morumbi, et nous avons même démissionné, ce fut un grand chagrin cette année-là, mais en 1977 l’atmosphère de la ville de São Paulo, le sentiment des Corinthiens, dans le Partout au Brésil, l’impression était que tout le monde voulait que Corinthians soit champion – se souvient-il. Corinthians n’était pas l’une des meilleures équipes du championnat, mais comme toujours dans son histoire, il a construit une trajectoire de dépassement et de course dans les trois phases de la compétition pour prendre la décision. Facteurs qui ont rendu les fans un peu craintifs, mais pas suspects

– La ville faisait la fête, mais nous avions cette petite puce derrière l’oreille, car l’équipe n’était pas aussi bonne que Ponte Preta, qui avait déjà battu les Corinthiens pendant le championnat (4-0 à Campinas), c’est-à-dire qu’elle est arrivée dans la décision à pas de géant. Je suis allé aux trois derniers matchs avant la finale, contre Portuguesa, Botafogo-SP et São Paulo. Il avait besoin de gagner les trois matchs et il a gagné dans la course, beaucoup de souffrance – il a dit avant de terminer:

– Avant le match, il y avait de la nervosité, de la méfiance, mais très peu de méfiance, car en fait Corinthians ne se méfie pas de l’équipe, sinon, ce n’est pas Corinthians. C’était une journée qui s’attendait à être championne. Cette année-là, il n’y a pas eu d’échappatoire, attendez le moment.

En plus des trois derniers matchs de la phase précédente, David était dans les deux premiers matchs de la décision de l’État, lorsque les Corinthians ont remporté le premier par 1-0 et perdu le deuxième par 2-1, alors qu’il y avait un record d’audience à Morumbi, avec presque 150 mille fans. Le duel final a fini par être pour la troisième rencontre, le 13 octobre, inoubliable pour le fanatique des Corinthiens.

– J’ai quitté la maison avec mes amis en fin d’après-midi pour aller à Morumbi, j’avais une culotte Fiat 147 bleue et le stade était loin, car nous habitions dans le quartier de Belém. Vous regardiez dans un endroit qui au mètre carré s’adapter à cinq ou six personnes. J’étais avec des amis, même un palmeirense, il est allé sur une moto, avec un autre palmeirense, avec le drapeau des Corinthiens.

Dans le jeu, plus souffrant, le 0 à 0 sur le tableau de bord reflétait le duel entre les équipes, qui savaient que celui qui gagnerait quitterait Morumbi comme champion. Et le but de Basílio, à la 36e minute de la deuxième mi-temps, n’aurait pu être autre chose que de pleurer, jusqu’à ce qu’il provoque le cri des tribunes, qui célébrait le but du titre, chose attendue il y a 23 ans.

– Le ballon n’est pas entré. Je n’oublie pas, j’étais dans le ring supérieur, regardant du côté gauche, l’angle de l’émission télévisée, debout là-haut et c’était fou. Il a touché un, il a touché le poteau … Quand le but est arrivé, wow … Nous embrassons des gens que vous n’avez jamais vus et ne reverrerez jamais dans votre vie.

Pour David, l’objectif du titre qui a été marqué par Basílio était le plus parfait des résultats, pour tout ce que le maillot 8 représente pour le club, en plus d’être un joueur d’un charisme extrême. Les Corinthians l’ont même comparé à l’objectif du titre mondial de 2012, qui était celui de Guerrero, mais qui aurait pu être celui de Danilo, qui symbolise quelque chose de très similaire au héros de la conquête de 1977.

– Basilio immortalisé, il a toujours été une grande personne, un bon joueur, humble, Basilio qui est aujourd’hui le même que toujours, charisme, amical et fait l’histoire. Le but est tombé sur la bonne personne, c’est le gars qui a marqué le but. Il y avait aussi Wladimir, Zé Maria, mais pour moi, Basílio ne pouvait pas être mieux. En 2012, aux Mondiaux, qui aurait dû marquer le but, sans ôter le mérite du Guerrero, a été Danilo, pour ce qu’il a fait pour le club, pour ce qu’il représentait et pour son personnage, comme Basílio – analysé.

Enfin, la célébration tant attendue à l’extérieur du stade, qui avait, entre autres, la traditionnelle Avenida Paulista. Le même jour, lorsque David est revenu des festivités du petit matin, il a vécu une histoire curieuse, quand il a “perdu” son jeune frère et est allé le rencontrer sur une place

– Mon frère cadet avait 9 ans à l’époque et ma mère ne l’a pas laissé partir, il est resté à la maison. Mon autre frère est allé au jeu, mon père est allé au jeu, chacun allant avec sa classe. Nous sommes sortis pour fêter ça en ville, puis nous sommes rentrés chez nous et où est mon frère? Un camion avec des fans est passé, ce gâchis, il est monté dans le seau et ils sont partis pour la Praça Silvio Romero, il était deux ou trois heures du matin, puis un ami et moi sommes sortis pour regarder et nous sommes seulement allés le trouver sur la place – a-t-il conclu.

Ce dimanche, TV Gazeta diffuse à 21 heures, un compact de 40 minutes avec les meilleurs moments de la décision. L’exposition, qui aura le même programme que le programme “Mesa Redonda”, recevra des invités spéciaux comme Basílio, Wladimir et Zé Maria pour se souvenir des moments de cette journée.

